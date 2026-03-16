На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

Строительство разбили на 54 этапа

В Новосибирской области объявлен повторный аукцион по выбору подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима и тепловой сети. Заказчиком выступает МУП города Искитима «Дирекция единого заказчика». Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 1,6 млрд рублей. Прием заявок от потенциальных участников продлится до 30 марта. Предыдущая попытка найти подрядчика с начальной ценой более 1,4 млрд рублей не состоялась из-за отсутствия заявок.

Как следует из документов, финансирование объекта будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов: 86,67% составит доля бюджета субъекта РФ (Новосибирской области) и 13,33% — города Искитима.

Будущая котельная расположится на земельном участке площадью 1,6 гектара на улице Молдавской. Установленная тепловая мощность котельной составит 97 МВт, расчетная — почти 75 МВт. Объект предназначен для покрытия тепловой нагрузки жилого фонда и социально-бытовых объектов микрорайонов Южный и Подгорный.

Помимо основного здания площадью 2700 кв. метров проект строительства котельной включает в себя создание всей необходимой инфраструктуры: двух дымовых труб высотой 30 метров, резервуарного парка для хранения дизельного топлива (общим объемом 150 м³) с насосной, резервуара аварийного слива, очистных сооружений, а также трансформаторной подстанции и контрольно-пропускного пункта.

Кроме того, подрядчику предстоит проложить почти 1,5 км тепловых сетей диаметром до 720 мм, а также новые сети газоснабжения, водоснабжения и канализации. Работы по строительству разбиты на 54 этапа. Общий срок выполнения контракта составляет 600 календарных дней с момента его заключения.

Строительство новой газовой котельной ведется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Перевод источников теплоснабжения на газ является приоритетным направлением для улучшения экологической обстановки в городе. Параллельно с этим аукционом в Искитиме также ведется работа по другим объектам программы.

Ранее редакция сообщала, что Искитим получит из Фонда национального благосостояния более 1,2 млрд рублей на котельную и теплосети. Соответствующее решение принял президиум правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : котельная аукцион

Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году, по прогнозам, объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей. Это почти 3,3% от общего объема рынка 26 крупнейших городов страны, который, считают эксперты, составит 165 млрд рублей. Таким образом, Новосибирск войдет в топ-3 рейтинга Индекса разнообразия развлечений в России, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в холдинге ON Медиа. Исследование было проведено холдингом совместно с агентством ONSIDE. Аналитики оценивали крупнейшие города по количеству мероприятий, демографии, уровню доходов и жизни, инфраструктуре и развитию туризма. Анализировались концерты, спектакли, стендапы, детские мероприятия, шоу, выставки и фестивали.

— Новосибирск демонстрирует достаточно сбалансированное предложение. Так, в городе множество различных мероприятий и площадок, а события проводятся регулярно и разнообразно, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Читать полностью

Правительство НСО утвердило пакет мер для помощи пострадавшим фермерам

Помимо действующей компенсации за изъятых животных (свыше 70 тысяч рублей за взрослую корову весом 400 кг), было принято решение о предоставлении социальной поддержки тем, кто оказался в сложном положении из-за частичной потери дохода вследствие ликвидации животных в рамках противоэпизоотических мер.

Проект Постановления Правительства «О социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с изъятием животных» предусматривает ежемесячную материальную помощь в течение девяти месяцев. Размер выплат составит среднедушевой прожиточный минимум, установленный для Новосибирской области. Эту помощь получат собственники изъятых животных и члены их семьи, проживавшие по адресу изъятия на момент этого события. К членам семьи относятся супруги, их родители, дети до 18 лет, а также дети до 23 лет, являющиеся студентами очной формы обучения. Таким образом, для семьи из четырех человек общая сумма выплат достигнет 668 160 рублей.

Читать полностью

ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева получат электродвигатели на 85 млн рублей

В текущем году четыре ТЭЦ Новосибирска, а также Барабинская ТЭЦ, расположенная в Куйбышеве, будут оснащены новыми электродвигателями. Общий объем инвестиций в рамках программы модернизации превысит 85 миллионов рублей.

Всего будет закуплено 19 единиц современного оборудования. Наибольшая часть этих поставок, а именно шесть агрегатов, придется на Новосибирскую ТЭЦ-4. Как отметил Дмитрий Ниценко, директор Новосибирской ТЭЦ-4, в 2025 году на станции уже были заменены четыре двигателя, исчерпавшие свой ресурс.

Читать полностью

Новосибирцам показали их родной архитектурный авангард в вышитом виде

Путешествуя по городам России, Александр Браулов необычным образом увековечивает их архитектуру эпохи конструктивизма: вышивает самые «мемные» здания стежками. Из новосибирского архитектурного наследия 1920-30-х художником увековечено если не все, то многое. Пожалуй, даже больше, чем ассоциативный ряд среднего новосибирца к слову «конструктивизм».

Новосибирск ― один из 60 городов, чьи здания Александр вышил на миниатюрных, размером с открытку, холстах.

Читать полностью

В MAX увеличится число сервисов, доступных для жителей региона

Андрей Травников отметил, что MAX — это не просто мессенджер, а комплексный сервис, включающий государственные услуги, и важно, чтобы жители эффективно использовали его возможности, не испытывая путаницы из-за большого объема информации. Глава региона призвал к понятному информированию о преимуществах мессенджера и к управлению разработкой новых сервисов, чтобы избежать их дублирования и сохранить ясность для пользователей.

Министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь проинформировал главу региона о ходе внедрения сервисов MAX в Новосибирской области. MAX выступает как открытая платформа, позволяющая сторонним организациям, включая бизнес, банки и госорганы, встраивать свои сервисы. Сюда входят предоставление госуслуг, предъявление цифровых документов и подтверждение льготных статусов.

Читать полностью

Война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых

Автор: Юлия Данилова

Поездка на отдых в ОАЭ в феврале 2026 года из Новосибирской области подорожала сразу на 26,4%. Это максимальный показатель роста за месяц во всей группе товаров и услуг, которые анализирует Новосибирскстат, в феврале.  На втором месте оказались туры в Египет +19,9%, на третьем — в Турцию +19,8%. Далее идет отдых в Беларуси +18,5%, а также в отдельных странах Средней Азии +9,6%. В странах Закавказья стоимость тура выросла на 8,9%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 7,1%.

При этом цены на поездку на отдых на Черноморское побережье России немного снизились (-0,8%).

Читать полностью
Бизнес Культура

Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Бизнес Власть

На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

Власть

Правительство НСО утвердило пакет мер для помощи пострадавшим фермерам

Общество

135 лет Транссибу: строительство железной дороги в Сибири могло начаться на 50 лет раньше

Авто

Глава новосибирских автомобилистов раскритиковал идею ограничить выплаты по ОСАГО

Бизнес

ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева получат электродвигатели на 85 млн рублей

Авто Общество

Новосибирская область попала в число регионов с самыми аккуратными водителями

Бизнес

Новосибирцам показали их родной архитектурный авангард в вышитом виде

Власть

В MAX увеличится число сервисов, доступных для жителей региона

Общество

Жители Новосибирска на фоне падения доходов стали чаще брать одежду на прокат

Бизнес Общество Туризм

Война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых

Общество

Более 100 телят погибли в пожаре в Новосибирской области

Общество

Пенсионерку в пансионате Новосибирска довели до истощения

Общество

Мошенники разработали новую тактику обмана родных российских военных

Бизнес Власть

Бердск получил иск на 242 миллиона рублей за непостроенную котельную

Бизнес

Больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения

Бизнес Право&Порядок

Сделка без оплаты: дело экс-главы «Спецавтохозяйства» Новосибирска передают в суд

Медицина Общество Технологии

В Новосибирске разработан домашний кардиограф для людей с болезнями сердца

Все материалы
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

