На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

В Новосибирской области объявлен повторный аукцион по выбору подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима и тепловой сети. Заказчиком выступает МУП города Искитима «Дирекция единого заказчика». Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 1,6 млрд рублей. Прием заявок от потенциальных участников продлится до 30 марта. Предыдущая попытка найти подрядчика с начальной ценой более 1,4 млрд рублей не состоялась из-за отсутствия заявок.

Как следует из документов, финансирование объекта будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов: 86,67% составит доля бюджета субъекта РФ (Новосибирской области) и 13,33% — города Искитима.

Будущая котельная расположится на земельном участке площадью 1,6 гектара на улице Молдавской. Установленная тепловая мощность котельной составит 97 МВт, расчетная — почти 75 МВт. Объект предназначен для покрытия тепловой нагрузки жилого фонда и социально-бытовых объектов микрорайонов Южный и Подгорный.

Помимо основного здания площадью 2700 кв. метров проект строительства котельной включает в себя создание всей необходимой инфраструктуры: двух дымовых труб высотой 30 метров, резервуарного парка для хранения дизельного топлива (общим объемом 150 м³) с насосной, резервуара аварийного слива, очистных сооружений, а также трансформаторной подстанции и контрольно-пропускного пункта.

Кроме того, подрядчику предстоит проложить почти 1,5 км тепловых сетей диаметром до 720 мм, а также новые сети газоснабжения, водоснабжения и канализации. Работы по строительству разбиты на 54 этапа. Общий срок выполнения контракта составляет 600 календарных дней с момента его заключения.

Строительство новой газовой котельной ведется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Перевод источников теплоснабжения на газ является приоритетным направлением для улучшения экологической обстановки в городе. Параллельно с этим аукционом в Искитиме также ведется работа по другим объектам программы.

Ранее редакция сообщала, что Искитим получит из Фонда национального благосостояния более 1,2 млрд рублей на котельную и теплосети. Соответствующее решение принял президиум правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.