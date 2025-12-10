Рекламодателям

Искитим получит более 1,2 млрд рублей на котельную и теплосети

  • 10/12/2025, 15:00
Автор: Оксана Мочалова
Работы стартуют в 2026 году и завершатся в ноябре 2027-го

Новосибирская область получит свыше 1,2 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках федеральной программы. Средства будут выделены из Фонда национального благосостояния в виде льготного займа. Соответствующее решение принял президиум правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Основной объём средств будет направлен на экологическую модернизацию теплоснабжения Искитима, где теплоснабжение существующих абонентов в микрорайоне «Южный» в настоящее время  осуществляется от котельной, принадлежащей АО «НЗИВ». Она 1968 года постройки и подлежит выводу из эксплуатации. Вместо неё планируется построить новую газовую котельную и тепловые сети. Финансирование будет осуществляться из федерального и областного бюджетов.

Как пояснил министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров, проект также включает строительство 1,5 километра новых тепломагистралей для подключения микрорайона к централизованной системе Искитима. Работы стартуют в 2026 году и завершатся в ноябре 2027-го.

Стоит отметить, что в мае 2025 года в Новосибирской области проводился тендер по выбору подрядчика для строительства котельной Южного микрорайона и тепловой сети для присоединения к централизованной сети теплоснабжения города Искитима. Стартовая цена контракта составляла более 1,4 млрд рублей (86.67% из них бюджет Новосибирской области, 13,33% — бюджет города Искитима). Желающих выполнить эти работы не нашлось. На тендер не было подано ни одной заявки.

Напомним, Искитим стал участником второй волны федеральной программы по снижению выбросов загрязняющих веществ «Чистый воздух». В рамках реализации проекта каждый год до 2030 года планируется снижать выбросы загрязняющих веществ на 5 тысяч тонн.  На эти цели будет направлено 2 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджета. Помимо строительства новой газовой котельной, средства пойдут на обновление и газификацию общественного транспорта, перевод на газ 1254 домов с угольного на газовое отопление, а также рекультивацию мусорного полигона (2028 и 2029 годы).

Ранее редакция сообщала, что в 2026 году новосибирцам дважды повысят тарифы на коммуналку.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Рубрики : Энергетика&ЖКХ Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : федеральные средства строительство котельной жкх


Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
