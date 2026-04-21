На пост главы новосибирского Минсельхоза прочат Андрея Михайлова

Автор: Юлия Данилова

Его кандидатура будет рассматриваться на сессии регионального парламента в четверг

Должность министра сельского хозяйства Новосибирской области и вице-премьера может занять Андрей Михайлов. На данный момент он возглавляет Новосибирский район. Об этом редакции Infopro54 сообщили несколько депутатов регионального парламента. По их словам, кандидатура Михайлова обсуждается в кулуарах.

Собеседники редакции при этом говорят, что Андрею Михайлову, в случае назначения, придется решать серьезные проблемы, так как «проблемы, возникшие из-за изъятия и забоя скота, а также введенного в регионе карантина по пастереллезу, будут аукаться долго».

— Возвращение к практике ставить районного руководителя во главу сельскохозяйственной отрасли может оказаться целительным в нынешней ситуации: на контрасте с учёным-теоретиком Андреем Шинделовым практик «от земли» будет лучше восприниматься крестьянами, заинтересованными в восстановлении пострадавшего животноводства, — отмечает портал «Центр Деловой Жизни» (ЦДЖ).

Напомним, об отставке Шинделова стало известно на оперативном совещании в правительстве региона 20 апреля.

По словам губернатора области Андрея Травникова, поводом для принятия этого решения стали накопившиеся сигналы и претензии, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, неоперативность доведения мер поддержки до сельхозпроизводителей, недостаточный уровень ветеринарной безопасности.

— За многие-многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных, — констатировал Травников.

Кандидатуру нового министра правительство планирует представить на сессии регионального парламента, которая назначена на 23 апреля.

Напомним, Андрей Михайлов возглавил Новосибирский район в феврале 2020 года. С декабря 2019 был вначале заместителем главы, затем исполняющим обязанности. В 2025 году он был переизбран.

С 1994 по 2006 год Михайлов работал на разных должностях в налоговой инспекции. В 2006 году перешел на госслужбу и до 2011 года курировал управление имуществом и земельными отношениям администрации города Искитима. С 2011 по 2016 был заместителем главы Бердска, а в 2016 году перешел в МинЖКХ Новосибирской области, где с 2018 по 2019 был заместителем министра.

Судя по комментариям в кулуарах, за пост главы Новосибирского района также может развернуться серьезная борьба. В условиях дефицита земли для строительства и реализации инвестпроектов в городе, район сегодня приобретает особое значение. На его территории появляются новые предприятия, коттеджные поселки, растет налогооблагаемая база.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты предложили внести изменения в Устав Новосибирской области, предусматривающие расширение полномочий Заксобрания по согласованию назначения на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области, курирующего направление сельского хозяйства, и руководителя исполнительного органа в сфере сельского хозяйства. 

Фото пресс-службы администрации Новосибирского района, из официального телеграм-канала Андрея Михайлова.

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Территорию с рекордным количеством ветхого жилья выставили на торги в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия города Новосибирска ищет застройщика, который в рамках комплексного развития территории будет работать на площадке в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе.

Как подчеркнули в муниципалитете, этот проект на территории в 6 га является самым объемным в городе по количеству ветхих и аварийных многоквартирных домов: 41 дом.

В России предложили списывать долги за ЖКУ онлайн

Минстрой России разрабатывает законопроект, который позволит списывать долги за жилищно-коммунальные услуги онлайн по всей стране. Этот законопроект планируют внести в Государственную думу после завершения эксперимента, который сейчас проходит в 19 регионах России.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 января 2024 года в России оплачено 97,9% счетов за коммунальные услуги. Среди тех, кто имеет прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, этот показатель составляет 96,8%. Минстрой проводит эксперимент, направленный на улучшение взаимодействия государственных цифровых систем в процессе взыскания задолженности по ЖКУ.

Автор: Юлия Данилова

По словам главы региона, поводом для принятия этого решения стали накопившиеся сигналы и претензии, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, неоперативность доведения мер поддержки до сельхозпроизводителей, недостаточный уровень ветеринарной безопасности.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Власть Отставки и назначения

На пост главы новосибирского Минсельхоза прочат Андрея Михайлова

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

