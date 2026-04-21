В зоне турбулентности: новосибирские предприниматели назвали актуальные тренды маркетингового рынка

Компаниям приходится приспосабливаться к стремительной перестройке потребительского поведения и бизнес-моделей

Предвосхищать ожидания, заботиться, учиться мыслить для работы с ИИ, считать цифры — представляем актуальные тренды в маркетинге в 2026 от комитета по маркетингу, рекламе и PR Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ».

В 2026 году среда для ведения бизнеса в России и, в частности, в Новосибирске, снова изменилась. Центр экономической активности смещён в Москву и Московскую область, в Сибирском федеральном округе снижается производство в ряде ключевых отраслей, регион зависит от федеральной поддержки. Это создаёт сложный фон для местного бизнеса, влияет на потребительский спрос и инвестиционный климат.

Парадоксально сочетаются падение продаж по многим направлениям и рост среднего чека, отмечается стремительная перестройка потребительского поведения и бизнес-моделей. А значит, пора применять стратегии адаптации и ловить новые тренды.

В первую очередь мы хотим отметить четыре тренда, к которым рекомендуем присмотреться малому и среднему бизнесу.

Уход в электронную коммерцию и новые стратегии адаптации

Тренд цифровизации торговли к 2026 году превратился в основную стратегию выживания. Данные Росстата и отраслевых экспертов однозначны: объём интернет-торговли увеличился на 36% за первое полугодие 2025 года, а оборот всей розницы увеличился лишь на 2,1%.

Что это значит для новосибирских предпринимателей:

  • Рост значимости маркетплейсов. Для покупателей они стали синонимом выбора, низких цен и удобства, для продавцов — готовой инфраструктурой с доступной логистикой.
  • Критически важно развитие собственных онлайн-каналов. 75% пользователей перед покупкой на маркетплейсе посещают сайт бренда для проверки его надёжности.
  • Более 70% покупок совершается со смартфонов, видеоролики стали ключевым форматом для демонстрации товара и построения доверия.
  • Омниканальность. Границы между онлайн и офлайн окончательно стираются. Успешные компании строят единую экосистему, где онлайн-заказ с последующим самовывозом из магазина, единая программа лояльности и сквозная аналитика становятся нормой. Компании, работающие в двух и более каналах, демонстрируют выручку на 30% выше.
Александр Митяев, директор ООО «ИТ Сфера»
Автор фото Валентина Борновалова.

Александр Митяев, директор ООО «ИТ Сфера» (интеграционные решения для бизнеса), отмечает парадоксальную динамику продаж. По его словам, по многим товарным категориям фиксируется снижение объёмов продаж в натуральном выражении, общее сжатие покупательской способности. Однако параллельно растёт средний чек: потребители экономят на частых мелких тратах, но совершают более крупные и обдуманные редкие приобретения.

— Для бизнеса это означает сокращение числа лояльных клиентов при увеличении их ценности (и цены привлечения). Динамика розничных продаж в Сибири во многом поддерживается за счёт экспансии федеральных сетей, которые вытесняют локальных игроков. В Новосибирске приходится бороться за сужающуюся и более требовательную аудиторию, — констатировал эксперт.

По мнению Митяева, компаниям в Новосибирске необходимо сфокусироваться на следующих направлениях:

  • Глубокая цифровизация с акцентом на данные. Инвестиции в создание цифровых каналов продаж с внедрением систем управления взаимоотношениями с клиентами и платформ обработки данных, чтобы собирать и анализировать информацию о клиентах. Понимание своей узкой, но лояльной аудитории — ключ к управлению ростом среднего чека.
  • Фокус на ценности и опыте, а не на цене. Конкурировать с федеральными маркетплейсами по ценам бессмысленно, локальный бизнес должен делать ставку на уникальное торговое предложение, экспертизу, премиальный сервис и создание эмоциональной связи с покупателем через контент и личное взаимодействие.
  • Преобразование физической сети из центров транзакций в центры опыта, поддержки клиентов и логистические хабы для онлайн-заказов (модель «закажи и забери») в сторону максимальной эффективности.
  • Стратегическое использование маркетплейсов для привлечения аудитории и масштабирования сбыта, чтобы перенаправить привлечённого клиента в собственную экосистему с помощью программ лояльности и уникального контента.
  • Адаптация под ресурсные ограничения региона. Активнее искать партнёрства, участвовать в федеральных программах поддержки, ориентированных на цифровизацию и импортозамещение, а также развивать кооперацию с другими локальными производителями.

— В условиях ограниченных ресурсов происходит наиболее жёсткий и эффективный отбор бизнес-моделей, важна способность бизнеса гибко адаптироваться к парадоксам потребительского поведения. Тот, кто сможет превратить свои слабости (такие как локальность и меньший масштаб) в силы, не только выживет в текущих условиях, но и заложит основу для устойчивого роста в будущем, — уверен собеседник редакции.

Использование нейросетей для рабочих задач бизнеса на основе выстроенных процессов

Предприниматели давно обсуждают нейросети как универсальное решение для бизнеса: надо добавить ИИ и всё заработает быстрее, дешевле, эффективнее. Однако ИИ ошибочно пытаются внедрять как софт: купили доступ, провели обучение, поставили «галочку».

Ирина Мельникова, эксперт по нейросетям и куратор открытого лектория Комитета по маркетингу, уверена, что ИИ не делает бизнес умнее. Он делает видимыми его слабые места: масштабирует неоптимально выстроенные процессы, генерирует мусорный контент вместо продающего и поддерживающего, закладывает в базу для принятия решений ошибочные данные. И чем мощнее инструмент, тем дороже обходятся ошибки.

— ИИ не снимает ответственность. Он её увеличивает. Решения принимаются быстрее, объём информации больше, последствия масштабнее. А финальное «да» всё равно говорит человек. И если в компании нет культуры проверки и здравого скепсиса, нейросеть становится не помощником, а источником системных рисков. В целом нейросети как инструменты отражают уровень мышления бизнеса, — поясняет эксперт.

Ирина Мельникова, эксперт по нейросетям и куратор открытого лектория Комитета по маркетингуОна отмечает, что тренд — не просто использование нейросетей для ускорения и удешевления процессов, а изменение управленческой культуры: как компания думает, на каком уровне обучены промптингу сотрудники и руководители. Промпт сразу показывает качество мышления. Размытая задача даёт размытый результат, искомое даст только чёткая задача.

— Хороший промт — это инструкция для машины, но при этом еще и зеркало для человека. Это структурированная мысль, контекст, цель, ограничения, формат. Всё то, что сильный управленец и так держит в голове, теперь нужно уметь формализовать, проговаривать словами. Поэтому написание промптов — это не технический навык, это новая деловая грамотность. Раньше обязательным требованием был навык работы в Excel, теперь придётся учиться формулировать задачи, потому что ИИ усиливает структуру мысли. На деле это дисциплина, такая же, как финансовый учёт или управление качеством. Её нельзя внедрить и забыть, ее нужно выращивать, — рассуждает Ирина Мельникова.

Критически важной становится скорость переобучения: насколько быстро команда адаптируется, переучивается, пересобирает процессы, чтобы успеть за технологиями, которые будут меняться быстрее, чем регламенты успевают устареть. Человеку остаётся то, что всегда было самым ценным: мышление, стратегия, критика, креатив. Всё то, что нельзя скачать обновлением. Ирина Мельникова называет нейросети экзаменом на зрелость. Бизнесу придётся честно ответить на вопрос: мы управляем системой или просто надеемся на удачу?

Мария Кузнецова, бизнес-стратег и эксперт по нейросетям, считает, что без знания основ, без просчёта unit-экономики, бизнес при внедрении ИИ в процессы покупает воздух вместо фундамента.

Мария Кузнецова, бизнес-стратег и эксперт по нейросетям
Автор фото: Алексей Дряхлов.

Компании, которые вчера массово увольняли людей под лозунгом «ИИ эффективнее», сегодня нанимают новых сотрудников-«исправляторов». Дизайнер дорисовывает текст на логотипах, редактор вычищает штампы из AI-текста и возвращает смысл. программист чинит код, который нагенерила нейронка через вайб-кодинг. Итоговая стоимость часто выходит выше, чем если бы изначально всё делал квалифицированный человек.

— Настоящий рост возможен только тогда, когда сначала отстраиваешь фундамент: разбираешься в цифрах, выстраиваешь учёт, работаешь с реальными экспертами-профессионалами (а не с очередным ИИ-консультантом). Заплатить грамотному специалисту за наведение порядка — это инвестиция, которая окупается, — уверена Мария Кузнецова.

Финансовая и аналитическая ответственность: решения на основе цифр

Кристина Гриднева, директор по маркетингу на аутсорсе для производственных и торговых компаний, в число важнейших трендов добавляет финансовую ответственность, точность и управляемый рост.

По ее оценке, в 2026 году всё реже будет срабатывать подход «запустим рекламу — посмотрим». Маркетинг постепенно уходит от роли генератора трафика для бизнеса, выносит на первый план устойчивость и прогнозируемость.

— Каждый процент, каждая цифра в модели стали влиять на итоговую прибыль. Ошибка в расчётах теперь ощущается не где-то в отчёте, а в кассовом разрыве, просадке маржинальности и перегрузке команды, — предупреждает Гриднева.

Она рекомендует сначала просчитать юнит-экономику бизнеса, и только затем думать о каналах продвижения: сколько денег может принести клиент, какие конверсии реально достижимы, как меняется прибыль при росте бюджета, какие источники трафика дают качество, а не просто объём.

— Заметен важный сдвиг в мышлении малого бизнеса. За последний год всё чаще на мои консультации приходят предприниматели, которые уже понимают, почему работа начинается с юнит-экономики, прайсов и маржинальности. Если раньше это воспринималось как «лишние таблички» и формальность, то сейчас — как основа управляемого роста, — поясняет Кристина Гриднева.

Кристина Гриднева, директор по маркетингу на аутсорсе для производственных и торговых компаний
Автор фото: Валентина Борновалова

Внимание смещается на связку маркетинга и операционки. Потому что план продаж не ограничивается количеством пришедших заявок, а отражает способность бизнеса переварить рост: справится ли отдел продаж, выдержит ли производство и команда, инфраструктура. Получится ли отработать заказы без потери качества и сроков.

При уменьшении числа каналов и росте конкуренции за качественный трафик стоимость привлечения повышается, и рискованно будет разогнать спрос, который бизнес не сможет обработать.

— Маркетингу необходимо стать системой точных решений, где каждый рубль должен быть обоснован, каждый прогноз — проверяем, а рост — управляем. Предприниматели научились считать деньги, стали гораздо осознаннее относиться к планированию бюджета. Маркетинг всё чаще строится как финансово выверенная модель: от экономики одного клиента до сценариев масштабирования и готовности бизнеса к росту, — рассказывает Гриднева.

Ее мнение о точных цифрах поддерживает Данила Беляев, партнер компании Global Intellect Servise, дистрибьютор мобильного приложения UDS, говоря о понятии аналитической ответственности — обязанности маркетинга и бизнеса опираться на измеримые данные систем лояльности и связанных с ними систем управления взаимоотношениями с клиентами, корректно их интерпретировать и принимать решения не «по ощущениям», а по фактам.

Данила Беляев, партнер компании Global Intellect Servise, дистрибьютор мобильного приложения UDS
Автор фото: Дмитрий Матющенко

— Цифры дают возможность перейти от разрозненных рекламных метрик к управлению клиентской базой: понять, купит ли клиент повторно, останется ли с брендом, порекомендует ли друзьям и сколько ценности принесёт бизнесу в перспективе, а также выстроить сценарии для разных групп клиентов. Например, для «новичков» — вовлекающая серия, для «активных» — персональные предложения, для «уснувших» — реактивация, «на грани оттока» — удержание с учетом причин снижения активности, — перечисляет Данила Беляев.

Ключевые показатели лояльности формируют основу управленческих решений. Какой процент клиентов возвращается, кто и когда перестал покупать, по каким причинам (снижение ценности продукта, слабый сервис, отсутствие нужного ассортимента, неудачные коммуникации и т.д.). Какова эффективность по ожидаемой прибыли за весь срок отношений с клиентом. Насколько клиенты готовы рекомендовать и устойчив ли бренда. Показатели повторных покупок, доли клиентов, использующих бонусы, и конверсии персональных предложений.

— Аналитическая ответственность означает, что маркетинг отвечает за привлечение, удержание и развитие на основе данных. Бюджет на рекламу становится не единственным рычагом роста, важна точная работа с текущими покупателями: персонализация, улучшение сервиса, корректных стимулов, измеримых экспериментов и контроля качества коммуникаций, — подчеркивает Беляев.

Гиперперсонализация. Человек вместо сегмента

Пока маркетинг осваивал работу с обобщенной целевой аудиторией, учился сегментировать, выделять кластеры и составлять портреты, на смену B2C пришел новый формат В2Н (Business to Human, бизнес к человеку), концепция, где компании взаимодействуют с клиентами, партнёрами и сотрудниками как с уникальными личностями.

Анна Куропятник, управляющий партнер брендингового агентства «Антвист», преподаватель МВА НГУЭУ призывает искать ответ на вопрос: кто этот человек прямо сейчас? Какие у него поведенческие паттерны, цифровые привычки, контекст потребления, эмоциональные реакции, жизненный этап.

— Бренд взаимодействует не с «женщиной 35+», а с бухгалтером Натальей, присылая сообщение от центра массажа: «Наталья, приходите на передышку, всего 1 час – и вы снова полны сил для закрытия года!», а Наталья думает: «Я именно этого и хотела, как они догадались?!», — комментирует Анна Куропятник.

Анна Куропятник, управляющий партнер брендингового агентства «Антвист», преподаватель МВА НГУЭУ
Автор фото: Алексей Дряхлов

От коммуникации бизнес переходит к предугадыванию. Недостаточно реагировать на запрос, пора учиться опережать его: предлагать продукт до момента поиска, менять тон общения под настроение клиента, менять давление в зависимости от готовности к покупке. Например, ресторан знает, что Иван с женой отмечают праздники за одним и тем же столиком, поэтому звонок с предложением забронировать стол и заказать цветы решает проблему клиента и даёт ощущение заботы с вау-эффектом.

— Новая роскошь — быть узнанным: клиентам надоели стандарты, скидки и бонусы не мотивируют. Предвосхищение становится эмоциональным якорем бренда. Главным фактором успеха бизнеса становится команда. Кто эти люди, кто близко познакомится с клиентом, узнает его предпочтения, образ жизни, запомнит все и бережно сохранит. И не уйдет от вас через месяц-другой, потому что клиент не хочет знакомиться с новыми людьми, он хочет везде «своих». Важно удержать тонкую грань: гиперперсонализация или нарушение личных границ. Люди готовы делиться данными, но ожидают обмена: прозрачности, контроля и этичного использования. Доверие становится новой валютой, — заявляет эксперт.

Гиперперсонализация становится доступной благодаря технологиям:

  • ИИ на сайте, анализируя поведение пользователя перестраивает внутри правила показа контента: показывать больше кейсов в цифрах, или методологию работы, или отзывы.
  • В HoReCa ИИ анализирует историю заказов, предпочтения, даже настроение, генерируя персональные меню или рекомендации до визита. CRM даёт базу для ИИ-рекомендаций, чат-ботов и геймифицированных программ, усиливая лояльность.
  • В премиум-ресторанах это означает AR-меню с визуализацией блюд или динамические предложения, учитывающие диету и геолокацию. По прогнозам, 90% контента станет персонализированным, повышая продажи на 35%.
  • В отелях ИИ предугадывает нужды: от выбора подушки до персональных дегустаций, интегрируя данные из систем лояльности и биометрии.
  • В магазинах одежды ИИ сканирует гардероб через мобильное приложение и предлагает образы с учетом погоды, повода и стиля клиента — например, «джинсы на весну в деловой гардероб для фигуры «песочные часы».
  • Uber предлагает маршруты не только по трафику, но и по настроению: «Вы устали — добавим подкаст и кофе-стоп».

Что это меняет для бизнеса?

Гиперперсонализация — это не технология, а новая философия взаимодействия.

Бизнес больше не конкурирует бюджетами и охватам, на первый план выходит точность понимания персоны. В найме оцениваются не только профессиональные качества соискателя, но и человеческие: какой у него уровень эмпатии, харизмы, коммуникабельности, что его радует, как он сам справляется с эмоциями. Важен процесс обучения и вовлечения, чтобы фокус гиперперсонализации не «сдулся» через месяц.

— В мире, где автоматизировано почти все, самым сильным впечатлением становится самое простое человеческое: «Меня увидели, меня поняли, для меня сделали». И в этом, безусловно, технологии тоже могут помочь — прогрессивные инструменты найма с диагностикой разных качеств человека, инструменты сбора и анализа данных о клиентах, в том числе ИИ, технологии передачи данных внутри команды, ответственного их хранения и многие другие, — уверена Анна Куропятник.

Что делать с трендами?

За каждым трендом, о котором мы рассказали, стоят реальные кейсы сибирского бизнеса. Вы можете буквально взять эти пункты в чек-лист для своего бизнеса.

  • Готовы ли вы систематически считать каждый рубль?
  • Переводить продажи в онлайн?
  • Выделять бюджет на ИИ и обучать сотрудников грамотной постановке задач?
  • Найдете ли время и силы на человекоцентричность, когда падают продажи?

Комитет по маркетингу «Опоры России» видит свою задачу не в том, чтобы предсказывать будущее, а в том, чтобы помочь предпринимателям в этом будущем выживать и зарабатывать. И делать маркетинг в России человечнее.

Примеряйте эти тренды на свой бизнес, становитесь успешнее и устойчивее.

Материал предоставлен Новосибирским региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ».

Базовая иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса. Фото экспертов предоставлены Александром Митяевым.

