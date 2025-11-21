Рекламодателям

На новогодние подарки в новосибирском бюджете заложили 22 млн рублей

  • 21/11/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Сладкие подарки к Новому году за 22 млн рублей получат ветераны Новосибирска
Область рассчитывает закупить более 31,6 тысяч наборов

Власти Новосибирской области решили оптом закупить новогодние наборы сладостей. В них войдут шоколад и кондитерские изделия. На эти цели выделено 22,1 млн рублей из расчета 700 рублей за набор. Вес набора не уточняется. Всего подобных подарков будет 31 643 штуки.

Срок поставки — до 19 декабря 2025 года, источником финансирования является  областной бюджет.

— Дизайн подарочной упаковки, открытки и развивающей настольной игры разрабатывается поставщиком в течение двух рабочих дней с даты предоставления заказчиком текста поздравления губернатора Новосибирской области, — отмечается в документах на сайте госзакупок.

Получателем товара выступит «Дом ветеранов Новосибирской области». Прием заявок завершится 28 ноября 2025 года. На дату поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 45 дней.

Судя по классифайдам, новогодние подарки на онлайн-площадках сейчас предлагаются по цене от 600 до 1000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске компании экономят на новогодних подарках для детей сотрудников.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

