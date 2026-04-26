Почти 10 миллионов рублей потратят власти Новосибирска на краску для разметки дорог

На официальном сайте Госзакупок Новосибирский МБУ «Центр организации дорожного движения» объявило аукцион на поставку материалов, необходимых для нанесения дорожной разметки.

Начальная стоимость контракта составляет 9 миллионов 891 тысячу рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 4 мая включительно. 5 мая планируется подвести окончательные итоги. При этом доставить краску полном объеме победитель аукциона должен будет до конца 2026 года. К этому времени дорожники получат 63 тонны краски по цене 157 рублей за килограмм.

— Необходима эмаль для дорожной разметки с плотностью около полутора грамм на кубический сантиметр. Требуется обеспечение исполнения контракта в сумме 10% от его стоимости, — уточняет заказчик.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области не состоялся аукцион на поставку вакцины для профилактики клещевого энцефалита. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 43,6 млн рублей. Заявки на участие в процедуре не подали ни один поставщик.