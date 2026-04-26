Почти 10 миллионов рублей потратят власти Новосибирска на краску для разметки дорог

Дорожники приступили к поиску подрядной организации

На официальном сайте Госзакупок Новосибирский МБУ «Центр организации дорожного движения» объявило аукцион на поставку материалов, необходимых для нанесения дорожной разметки.

Начальная стоимость контракта составляет 9 миллионов 891 тысячу рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 4 мая включительно. 5 мая планируется подвести окончательные итоги. При этом доставить краску полном объеме победитель аукциона должен будет до конца 2026 года. К этому времени дорожники получат 63 тонны краски по цене 157 рублей за килограмм.

—  Необходима эмаль для дорожной разметки с плотностью около полутора грамм на кубический сантиметр. Требуется обеспечение исполнения контракта в сумме 10% от его стоимости, —  уточняет заказчик.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области не состоялся аукцион на поставку вакцины для профилактики клещевого энцефалита. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 43,6 млн рублей. Заявки на участие в процедуре не подали ни один поставщик.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Вход без выхода: самозанятые новосибирцы опасаются проекта добровольного страхования

В Министерстве труда и социальной защиты РФ подвели промежуточные итоги пилотного проекта по добровольному страхованию самозанятых. Эксперимент, позволяющий получать выплаты по больничным листам, стартовал 1 января 2026 года и за первые три месяца в него вступило всего 0,2% россиян.

Если перевести процентное соотношение в цифры, то из 16 миллионов официально зарегистрированных самозанятых в проекте приняли участие 24900 самозанятых, а выплачивать взносы начали только 19700 из них. Таким образом, в фонд социального страхования поступило чуть более 25 миллионов рублей.

Центробанк России в восьмой раз снизил ключевую ставку

Автор: Юлия Данилова

Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5% годовых. Это восьмое снижение подряд. Ранее ниже 15% ставка находилась в ноябре 2025 года.

— Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики, — заявили в ЦБ.

Проекты промышленной кооперации в Сибири мониторит полпредство

Автор: Юлия Данилова

Развитие промышленной кооперации в бизнесе субъектов Сибирского федерального округа обсудили на расширенном заседании Координационного совета отделений РСПП.

Наиболее заметным примером выстраивания промышленной кооперации в округе стало строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Высокотехнологичное оборудование для комплекса практически полностью создано в нашей стране. В работе по его конструированию и изготовлению участвовало более 1,5 тысяч компаний из разных регионов России — из Новосибирска, Томска, Белгорода, Казани, Челябинска и Москвы.

Сроки разворота умной системы управления транспортом в НСО сдвинулись на три года

Автор: Юлия Данилова

В 2027 году Новосибирская область планирует достичь первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.

— На сегодняшний день в систему ИТС региона интегрированы 693 видеодетектора транспортных потоков и 156 светофорных объектов. По итогам 2027 года планируется подключить еще более 60 светофорных объектов совместно с детекторами, — добавил Мирошниченко.

Депутаты единогласно одобрили первые поправки в бюджет Новосибирской области

Депутаты регионального Заксобрания единогласно одобрили первые в текущем году корректировки областного бюджета, утвердив их сразу в двух чтениях. В заседании законодательного органа принял участие глава региона Андрей Травников.

Губернатор отметил, что многолетнее сотрудничество с Законодательным Собранием Новосибирской области позволило Правительству региона выработать четкие приоритеты для весенних бюджетных поправок. По его словам, первостепенной задачей является обеспечение завершения всех начатых проектов и работ, следуя принципу: начатое должно быть доведено до конца, несмотря на трудности. Дальнейшая цель — максимальное вовлечение Новосибирской области в федеральные программы и нацпроекты, а также выполнение поручений Президента РФ. Для этого выделяются средства на софинансирование, разработку проектной документации для будущих заявок и интеграции в федеральные инициативы. И ещё один обязательный сезонный вопрос — подготовка муниципалитетов к предстоящему отопительному сезону.

Новосибирцы вновь выступают против строительства мусорного полигона

Автор: Юлия Данилова

«Провальная «мусорная реформа» получила новый импульс после третьей попытки отдать в концессию строительство мусороперерабатывающих заводов и мусорных полигонов и третий раз вызывает возмущение и неприятие жителей Новосибирского района». Об этом заявил депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Ренат Сулейманов.

— Встретился с депутатами и жителями Плотниковского сельсовета, в очередной раз выступающих против размещения полигона рядом с их селом, дачными кооперативами, коттеджными поселками и детскими оздоровительными лагерями, — сообщил депутат.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

