Новосибирские компании сократили платежи по налогу на прибыль на 12 млрд

  • 06/11/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские компании сократили платежи по налогу на прибыль на 12 млрд
Уменьшились поступления в бюджет по акцизам на нефтепродукты и от автовладельцев

Разрыв увеличивается

На 31 октября консолидированный бюджет Новосибирской области по доходам исполнен почти на 75,3%, общий объем поступлений составил 248,8 млрд рублей. Из них собственные доходы региона — 225,1 млрд или 74,3% от плана. Годовой рост темпа собственных доходов составил 104%, что существенно ниже прогноза (115,1%).

По расходам за 10 месяцев бюджет региона исполнен на 260,4 млрд или на 75,2% от плана.

Судя по статистике, которую приводит Минфин, по итогам 9 месяцев годовой темп роста собственных доходов области составлял 105,7%, по итогам 8 месяцев — 105,3%. То есть разрыв между реальными поступлениями в бюджет и прогнозами увеличивается.

Для сравнения, на 1 ноября 2024 года исполнение бюджета по доходам составляло 83,1% (244,6 млрд рублей), по собственным доходам — 83,3% (216 млрд). Годовой темп прироста доходов сложился на уровне 115,9%, при плане 115,1%. По расходам за 10 месяцев прошлого года бюджет был исполнен на 70,1% (22,3 млрд).

В лидерах НДФЛ

В собственных доходах ключевую роль играют поступления по НДФЛ — 74,9 млрд рублей. В прошлом году по этому налогу в бюджет поступили почти 64 млрд рублей.

Стоит отметить, что в январе-августе 2025 года средняя номинальная зарплата в Новосибирской области достигла 83 454 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года она выросла на 16%.

На втором месте — налог на прибыль (62,8 млрд). В 2024 году поступления по этому налогу находились на уровне 74,4 млрд.

На третьем месте находятся налоги на совокупный доход — 26,4 млрд, годом ранее — 25,4 млрд.

По акцизам на алкогольную продукцию в бюджет региона за 10 месяцев поступили 18 млрд рублей (15,6 млрд), по налогу на имущество организаций — 16,9 млрд (14,1 млрд), по акцизам на нефтепродукты — 11,2 млрд (11,3 млрд), по транспортному налогу — 1,7 млрд (1,8 млрд).

Налоги, сборы и платежи за пользование природными ресурсами составили 1,1 млрд рублей (1,2 млрд).

Налог на прибыль сдает позиции

Судя по приведенным цифрам, в регионе продолжает падать динамика поступлений по налогу на прибыль. Отставание по сравнению с 2024 годом составляет уже почти 12 млрд рублей, в сентябре разрыв был 10 млрд. Тогда президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин рассказывал Infopro54, что в 2024 году предприятия Новосибирской области получили хорошую прибыль, и им был начислен значительный налог.

— Налоговый период по налогу на прибыль составляет год: в течение года предприятие платит авансовые платежи, а итоговая прибыль и окончательный размер налога считаются в следующем году. То есть сейчас бизнес платит по итогам 2024 года плюс вносит авансовые платежи за 2025-й, — пояснял эксперт.

Между тем, по его словам, сегодня многие промышленные предприятия региона сигнализируют о сокращении объема гражданского заказа, у бизнеса возникают кассовые разрывы, которые не позволяют компаниям своевременно провести платежи по налогам и обязательным платежам. Тренд на рост просрочки сформировался в начале 2025 года и продолжает расти. При этом кредитный ресурс, который мог бы закрыть кассовые разрывы, в силу кредитно-денежной политики для многих предприятий все еще недоступен ― ставки слишком высоки.

Стоит отметить, что в правительстве регионе не теряют надежды стимулировать бизнес к получению прибыли и предлагают ему новые льготы.

УСН на пороге перемен

Поступления по налогам на совокупный доход незначительно выросли. Однако эксперты отмечают, что большую роль в этих платежах играют плательщики, работающие на упрощенной системе налогообложения. В следующем году для них вводится НДС, который повышается до 22% при одновременном снижении порога выручки с 60 до 10 млн рублей. Эксперты констатируют, что той «упрощенки», к которой привык бизнес, больше уже не будет.

Пока растет

Почти на 3 млрд за 10 месяцев 2025 года выросли поступления по налогу на имущество организаций. Насколько этот тренд удастся закрепить — пока непонятно. В 2026 году в Новосибирске вырастет налог на дорогую коммерческую недвижимость. По расчетам Минфина, это решение принесет в бюджет в следующем году 329 млн рублей.

Однако некоторые депутаты регионального парламента считают, что налоговое бремя на бизнес и без того слишком высокое, поэтому есть риск, что к концу года эти налоги просто некому будет платить.

Потеря по акцизам на нефтепродукты

По сравнению с 2024 годом в регионе сократились поступления в бюджет по акцизам на нефтепродукты. Напомним, с сентября в Новосибирске возникли проблемы с поставками топлива на АЗС. В октябре бензин и дизтопливо исчезли с заправок ряда независимых нефтетрейдеров.  Участники рынка, опрошенные Infopro54, отмечали, что проблемы с поставками закупленного предпринимателями топлива наблюдались уже несколько месяцев, и это могло сказаться на платежах по акцизам.

Транспортный налог в минусе

По сравнению с 2024 годом в регионе наблюдается падение поступлений и по транспортному налогу. Напомним, в прошлом году этот налог был повышен впервые за 10 лет.  Индексацию было решено сделать ежегодной и привязать к стоимости литра бензина. С 2026 года транспортный налог в регионе вырастет еще на 11%.

Ранее редакция сообщала о том, что «бизнесу уже все равно на ставку ЦБ» — новосибирские предприниматели обеспокоены последствиями повышения налогов

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

330

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
