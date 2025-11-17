Новосибирский эксперт указал на ошибки в настройке светофора на Советском шоссе

В Новосибирске водители, недовольные работой светофора на пересечении Советского шоссе и улицы Петухова, обратились с жалобой в СМИ. По их словам, со стороны ТЦ «Мега» зелёный сигнал горит всего 20 секунд, а красный — около 100. Это вызывает постоянные пробки. Многие водители пытаются объехать затор через Северный проезд вдоль «Ленты», но и там возникают заторы.

Автоинструктор Сергей Воронов пояснил, что светофор на этом участке работает недолго, но в сторону Советского шоссе можно проехать сразу по нескольким полосам.

— Довольно большое количество машин там успевает пройти. А если увеличить режим работы этого светофора, то это произойдёт лишь за счёт уменьшения количества времени на каких-то пересекаемых траекториях движения. Это, скорее всего, приведёт к увеличению пробок на Петухова, — пояснил автоинструктор изданию Om1 Новосибирск.

Собеседник издания заявил, что не видит ничего необычного в работе светофора на пересечении Советского шоссе и улицы Петухова. По его мнению, пробки в этом районе появляются из-за плохой погоды.

Воронов подчеркнул, что единственный способ справиться с пробками на этом отрезке — сократить время проезда от Матрёшкиного двора. Однако это, вероятно, повлияет на движение по улице Петухова в обратном направлении. Между тем осенью 2024 года жители Южно-Чемского жилмассива жаловались на огромные пробки на выезде из микрорайона. к октябрю их удалось немного сократить. Однако уже в этом году новосибирцы вынуждены выезжать с жилмассива все раньше и раньше, чтобы не стоят часами в пробках. С 7 до 9 утра на двух выездах из микрорайона огромные заторы.

