В Новосибирске возобновили демонтаж газетных киосков

В Новосибирске 15 и 16 декабря были демонтированы более десяти киосков. Об этом Infopro54 сообщили их владельцы и постоянные покупатели. Демонтажные работы на ряде объектов, по словам очевидцев, проводились в вечернее время. Поэтому произошедшее предприниматели называют «еще одна ночь длинных ковшей».

Редакции известно, что среди демонтированных объектов есть киоски по продаже мороженого и как минимум один газетный киоск. В иллюстрации к материалу использовано фото киоска, расположенного по адресу ул. Мичурина, 12. Читатели Infopro54 сообщают, что вечером 16 декабря он был увезен вместе с товаром. Собственники не располагают данными о том, кто и по какой причине демонтировал объект, и заявляют, что киоск был размещен законно и за него регулярно вносились платежи. В ответ на вопрос редакции представители компании-собственника ответили, что сейчас выясняют обстоятельства произошедшего и готовят обращение в правоохранительные органы.

На ресурсах мэрии регулярно размещаются материалы о демонтаже незаконно установленных киосков, ларьков и других нестационарных объектов. О демонтаже объектов, проведенном в последние сутки, официальная информация не публиковалась. Infopro54 направил запрос в мэрию Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске под угрозой закрытия оказались десятки специализированных точек по продаже прессы. Это стало причиной обращения издателей к губернатору и к председателю Совета Федерации.