Название для четвертого моста Новосибирска предложила Группа «ВИС»

  • 16/12/2025, 10:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске предложили название для открывшегося четвертого моста
Для предыдущего мостового перехода имя выбирали на публичном конкурсе

Концессионер, который ведет строительство четвертого моста в Новосибирске — Группа  «ВИС» — выдвинула предложение о его наименовании: Новониколаевский. С этой инициативой топ-менеджеры концессионера вышли на встрече с губернатором Новосибирской области Андрея Травникова, рассказал генеральный директор Группы «ВИС» Сергей Юдин на пресс-подходе журналистам.

По словам руководителя компании, столица Сибири изначально называлась Новониколаевск. Буква «Н», изображенная на пилоне моста, символизирует оба названия: Новосибирск и Новониколаевск.

Юдин подчеркнул, что пока ответ на предложение компании не поступил.

Напомним, в ночь с 15 на 16 декабря в Новосибирске открыли рабочее движение по новому мостовому переходу через Обь в створе улицы Ипподромской.

— Важно отметить, что речь пока идет о рабочем движении, поэтому концессионер не может взимать плату за проезд по мостовому переходу до его ввода в эксплуатацию, — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Напомним, в проекте мост условно называется Центральным. В 2023 году член общественной палаты Новосибирской области Евгений Цыбизов выступал с инициативой о присвоении мосту в Новосибирске названия, имеющего историческое основу: Николаевский. 

Для выбора названия Бугринского моста в в городе проводился публичный конкурс. В качестве вариантов рассматривались «Бугринский», «Кривощековский», «Никольский», «Радужный», «Солнечный».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске открыли четвертый мост через Обь стоимостью почти 47 млрд рублей.

Источник фото: пресс-служба Группы ВИС. 

Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Четвертый мост Открытие название моста


