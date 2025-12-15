Рекламодателям

В Новосибирске открыли четвертый мост через Обь стоимостью почти 47 млрд рублей

  • 15/12/2025, 23:50
Автор: Артем Рязанов
По оценкам концессионера, в сутки по мосту будет проезжать около 70 тысяч автомобилей

Группа «ВИС» запустила прямое движение по новому мосту через Обь в Новосибирске. В 23:50 автомобили начали движение по основному ходу переправы.

— В настоящее время правобережная развязка открыта полностью. На левобережной готово 9 съездов. Сегодня мы открыли основной ход, правобережную развязку и 3 съезда на левом берегу. Также будет открыт путепровод под Транссибирской магистралью протяженностью 100 метров. Инфраструктура вся готова. Все подъездные пути  готовы. В настоящее время начинается работа именно над тоннелем. Работа выполнена на 51%, — подчеркнул генеральный директор группы ВИС Сергей Юдин.

На четвертом мосту открыли основной ход, правобережную развязку и 3 съезда на левом берегу

В первой половине 2026 года ГК «ВИС» планирует запустить трамвайную эстакаду длиной 630 метров. Это будет самая большая трамвайная эстакада в РФ. А левобережная развязка — самая большая и сложная не только в России, но и в Европе.

— По туннелю в створе улицы Станиславского будет понятно после проведенных изысканий и перепроектированию. Сейчас мы ведем эту работу. Грунтовые воды поднялись и проект 2014 года необходимо корректировать так как это Трассиб, — пояснил Юдин.

Напомним, первоначально завершение строительства моста планировалось на конец 2022 года. Однако сроки неоднократно переносились. Сначала на конец 2023 года, а затем на 6 декабря 2025 года. За это время расходы на проект значительно возросли. Изначально предполагалось, что его стоимость составит 26,2 миллиарда рублей. В 2022 году, учитывая экономическую ситуацию, к этой сумме добавили еще 7,3 миллиарда. В ноябре 2025 года, после судебного решения, концессионеру вернули 2,8 миллиарда из этих средств для завершения строительства моста.

— Одна из основных причин задержки сроков ввода — перенос федерального финансирования на 2025 год. То есть, капитальный грант мы получили только в 2025 году и деньги по удорожанию, которые были выделены в 2022 году, мы также получили буквально меньше месяца назад, в конце ноября. Это одна из основных причин. Несмотря на это, чтобы не останавливаться, мы вкладывали в объект свои средства и вложили более трех миллиардов, — сообщил на пресс-подходе Сергей Юдин.

Генеральный директор транспортного дивизиона группы ВИС Александр Козаренко пояснил, что текущая стоимость моста составляет 46,8 миллиардов рублей с НДС по ставке 20%.

— Удорожание составило 7,2 миллиарда рублей. Но хотелось бы отметить, что в стоимость моста входит внебюджетное финансирование, которое мы привлекли. Оно составляет более 25% или 16,5 млрд руб. Все обязательства по привлечению этих средств были нами исполнены в 2023 году, — подчеркнул Сергей Юдин.

До тех пор, пока не будут запущены все объекты, включенные в концессионное соглашение, проезд по мосту будет бесплатным для всех видов транспорта.

За техническое обслуживание и содержание дороги будет отвечать Группа «ВИС». Стоимость платного проезда по мосту представители концессионера не назвали, отметив, что тариф будет определять концедент — Минтранс Новосибирской области.

— На мосту будет 22 пункты взимания платы: по 11 в каждую сторону, с различными типами системы оплаты. В рамках концессионного соглашения, заключенного с правительством Новосибирской области, сбор от оплаты идет на эксплуатацию объекта, содержание персонала, который будет этим заниматься и частично на погашение инвестиций, которые мы вложили в проект. Часть будет доплачивать правительство. Это все прописано в соглашении, — напомнил Александр Козаренко.

По оценкам концессионера, в сутки по мосту будет проезжать около 70 тысяч автомобилей. По условиям соглашения, принцип платного проезда будет действовать до 2042 года.

В Министерстве транспорта области сообщили, что выполнение работ на объекте ведется в условиях просрочки исполнения обязательств концессионного соглашения. Общая строительная готовность составляет на 1 декабря 2025 года составляла 87%.

Длина основного хода магистрали от улицы Станционной до Ипподромской — 5,1 км. Трасса учитывает ограничения и судоходный габарит. На правом берегу она пересекает путепровод в районе Красного проспекта и Большевистской, выходя на ул. Ипподромскую.

Ранее редакция сообщала о том, что в ноябре 2025 года ГК «ВИС» провела испытания несущей способности вант и устойчивость пролётных строений четвертого моста. По мосту несколько раз проехала колонна из 12 гружёных песком самосвалов весом от 35 до 38 тонн. 

Источник фото: Infopro54, автор: Артем Рязанов.

Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Четвертый мост Открытие


