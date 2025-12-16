Стоимость квадрата в апартаментах Новосибирска перевалила за 700 тысяч рублей

В комплексе апартаментов «Квартал АЭРОН» зарегистрирована сделка с ценой 700 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Ранее пиковая цена на рынке недвижимости города была зарегистрирована 14 месяцев назад — 500 тысяч рублей в коммерческом помещении с отдельным выходом на Красный проспект в проекте Gagarin City.

При этом эксперт подчеркивает, что цена квадратного метра в юнитах и коммерческих помещения внутри одного комплекса апартаментов может отличаться в 2-2,5 раза. На цену квадрата также влияет локация апарт-комплекса и наличие подобных предложений от других застройщиков.

— В отличие от жилых новостроек, в апартаментах нет льготной ипотеки, поэтому цены на первичном и вторичном рынках соизмеримы. Анализ цен от инвесторов дает возможность определить реальную стоимость недвижимости на рынке, — поясняет Николаев.

От также проанализировал доходность инвестиций, вложенных в апартаменты. В хорошей локации объекты дают доход в 1,5-1,8 раза больше, чем квартира такой же стоимости.

— Заполняемость номеров в зависимости от уровня конкуренции 50% — 80%. Из полученной суммы вчитаются коммунальные платежи, процент управляющей компании и налоги. Средняя доходность, юнита, купленного по рыночной цене, в Новосибирске находится в пределах 8% — 11% плюс рост стоимости в рамках официальной инфляции, —комментирует Сергей Николаев.

За 10 месяцев 2025 года в Новосибирской области реализовано 798 юнитов в комплексах апартаментов: «Аэрон» — 140 лотов, Freedom — 125 лотов, Land Lord — 117 лотов, Gagarin City — 94 лота, «Маки» (+ «Инские холмы») — 69 лотов. Самая высокая средневзвешенная цена квадратного метра по итогам 10 месяцев была зарегистрирована в проекте Gagarin City.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что апарт-отели к 2030 году займут половину гостиничного рынка Новосибирска. В городе к этому времени планируют ввести еще 13 объектов на 6507 номеров.