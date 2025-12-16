Рекламодателям

Стоимость квадрата в апартаментах Новосибирска перевалила за 700 тысяч рублей

  • 16/12/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Стоимость квадрата в апартаментах Новосибирска перевалила за 700 тысяч рублей
Предыдущий рекорд был почти в 1,5 раза скромнее

В комплексе апартаментов «Квартал АЭРОН» зарегистрирована сделка с ценой 700 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Ранее пиковая цена на рынке недвижимости города была зарегистрирована 14 месяцев назад — 500 тысяч рублей в коммерческом помещении с отдельным выходом на Красный проспект в проекте Gagarin City.

При этом эксперт подчеркивает, что цена квадратного метра в юнитах и коммерческих помещения внутри одного комплекса апартаментов может отличаться в 2-2,5 раза. На цену квадрата также влияет локация апарт-комплекса и наличие подобных предложений от других застройщиков.

— В отличие от жилых новостроек, в апартаментах нет льготной ипотеки, поэтому цены на первичном и вторичном рынках соизмеримы. Анализ цен от инвесторов дает возможность определить реальную стоимость недвижимости на рынке, — поясняет Николаев.

От также проанализировал доходность инвестиций, вложенных в апартаменты. В хорошей локации объекты дают доход в 1,5-1,8 раза больше, чем квартира такой же стоимости.

— Заполняемость номеров в зависимости от уровня конкуренции 50% — 80%. Из полученной суммы вчитаются коммунальные платежи, процент управляющей компании и налоги. Средняя доходность, юнита, купленного по рыночной цене, в Новосибирске находится в пределах 8% — 11% плюс рост стоимости в рамках официальной инфляции, —комментирует Сергей Николаев.

За 10 месяцев 2025 года в Новосибирской области реализовано 798 юнитов в комплексах апартаментов: «Аэрон» — 140 лотов, Freedom — 125 лотов, Land Lord — 117 лотов, Gagarin City — 94 лота, «Маки» (+ «Инские холмы») — 69 лотов. Самая высокая средневзвешенная цена квадратного метра по итогам 10 месяцев была зарегистрирована в проекте Gagarin City.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что апарт-отели к 2030 году займут половину гостиничного рынка Новосибирска. В городе к этому времени планируют ввести еще 13 объектов на 6507 номеров. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

204

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска апартаменты


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Стоимость квадрата в апартаментах Новосибирска перевалила за 700 тысяч рублей
16/12/25 11:00
Бизнес Недвижимость
Название для четвертого моста Новосибирска предложила Группа «ВИС»
16/12/25 10:00
Город Общество
«Сибирия»: современный комфорт, вписанный в природу
16/12/25 9:00
Недвижимость
«Виноваты бывшие»: новосибирский производитель бытовой химии объяснил дефолт по облигациям
16/12/25 8:00
Бизнес Финансы
В Новосибирске открыли четвертый мост через Обь стоимостью почти 47 млрд рублей
15/12/25 23:50
Город Общество
Десятки жалоб от участников новосибирского ритуального рынка поступили в мэрию
15/12/25 19:00
Бизнес Власть Общество
На рынке маркетплейсов России усилится борьба с потребительским терроризмом (видео)
15/12/25 18:00
Бизнес ПроБизнес Рынки
Эксперт рассказал, как можно получить дополнительный доход с ИИС
15/12/25 17:15
Технологии Финансы
Беспилотники в Новосибирской области выявляют самовольный захват земель
15/12/25 17:00
Общество
Дело в отношении экс-директора «СпецТрансСтрой» ушло в суд Новосибирска
15/12/25 16:00
Бизнес Право&Порядок
Отцы Новосибирска просят снизить тарифы ОСАГО
15/12/25 15:30
Власть Общество Страхование
Новосибирский бизнес не потянет повышенный коэффициент по ОСАГО
15/12/25 15:00
Страхование Финансы
Новосибирский Кубок Первого канала назван лучшим в истории
15/12/25 14:30
Общество Спорт
ИИ вместо творчества: проекты новосибирских студентов оценили эксперты рынка HoReCa
15/12/25 14:00
Бизнес Образование
Эксперт из Новосибирска рассказала, способен ли ИИ заменить косметолога
15/12/25 13:30
Общество Технологии
Новосибирский экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки в декабре
15/12/25 13:00
Банки Общество
«Никто не ждал вирус так рано»: жители Новосибирска скупают подорожавшие тесты для диагностики гриппа и ковида
15/12/25 12:00
Общество
Истории женщин-героинь ВОВ ожили в школьных проектах Новосибирской области
15/12/25 11:45
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области
15/12/25 11:30
Общество
В Новосибирске ищут подрядчика для содержания трамвайных путей города
15/12/25 11:00
Власть Город Транспорт
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять