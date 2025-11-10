Названы даты повышения пенсий в Новосибирской области

С 1 января 2026 года страховые пенсии 38 миллионов россиян вырастут на 7,6%. Об этом сообщила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

— Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий — с 1 апреля 2026 года на 6,8%, и наконец 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур, — сказала парламентарий в беседе с Lenta.ru.

Средства на индексацию страховых пенсий уже учтены в бюджете страны на 2026 год.

Всего в России на данный момент 43 миллиона пенсионеров, и все они получат повышение выплат в 2026 году, констатировала депутат.

В сентябре 2025 года в Новосибирской области было 789 434 пенсионера, из которых 135 490 продолжали трудовую деятельность. 86 000 пенсионеров — люди старше 80 лет. Год назад, в 2024-м, в регионе насчитывалось 798 379 пенсионеров, из них 150 307 работали.

Ранее редакция сообщала о том, что особые выплаты получают 160 пенсионеров Новосибирской области. Среди них 105 лауреатов государственных премий.