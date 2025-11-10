Специалисты семи сфер в Новосибирске хотят зарабатывать больше, чем им предлагают

Осенью 2025 года в Новосибирской области специалисты семи профессиональных сферах рассчитывают на более высокую зарплату, чем готовы предложить им работодатели. К таким выводам пришли эксперты hh.ru.

По данным аналитиков, средняя заработная плата в регионе составила 78 784 рублей. Ожидания соискателей чуть скромнее — 70 тыс. рублей. В целом по Сибирскому федеральному округу – 75 тыс. и 60 тыс. рублей соответственно.

Больше всего ожидания расходятся с реальностью в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг», где специалисты рассчитывают на доход в 130 тыс. рублей. Это почти на 30 тысяч рублей выше медианных предложений на рынке труда. В сфере «Закупки» желаемая зарплата на 11 140 руб. выше предложений (90 000 руб.), а в категории «Высший и средний менеджмент» — на 9 895 руб. (150 000 руб.). Немного более скромные, но все же завышенные запросы у юристов, а также работников сферы финансов и управления персоналом.

Есть и те, чьи запросы скромнее предложений на рынке труда. Чаще всего это вахтовые вакансии и направления, востребованные у так называемых «синих воротничков». Например, в сфере «Добычи сырья» медиана предложений составляет 146 274 руб. Это на 46 274 руб. выше ожиданий. Также предложения по зарплате выше ожиданий на транспорте, строительстве и в автомобильном бизнесе.

Напомним, по итогам сентября 2025 года число вакансий по рабочим специальностям в Новосибирске достигло на hh.ru около 5,1 тысячи, что на 38% меньше, чем в сентябре 2024 года, но на 4% больше, чем в конце этого лета. Наиболее востребованы среди рабочих в городе были разнорабочие (более 2,7 тысячи новых рабочих мест), водители (более 1,5 тысячи вакансий), упаковщики (более 1,1 тысячи вакансий), машинисты (более 600 новых рабочих мест), сварщики (более 700 новых вакансий), слесари (более 500 новых вакансий).

Ранее редакция сообщала, что средняя зарплата в Новосибирской области превысила 83 тысячи рублей.