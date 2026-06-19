Нейросеть учат ловить самокатчиков на перекрестке в Новосибирске

В Новосибирске в пилотном режиме заработала система автоматического выявления нарушений ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ). Решение связано с резким ростом числа инцидентов: если за весь прошлый сезон Госавтоинспекция по Новосибирской области зафиксировала 1300 нарушений, связанных с СИМ, то только за неполный май текущего года выявлено уже 550 случаев.

Как отмечает ЦОДД Новосибирской области, чаще всего пользователи электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сигвеев и электроскейтбордов нарушают правила пересечения пешеходных переходов — в частности, не спешиваются, как того требуют ПДД.

Сейчас система, разработанная ГКУ НСО ЦОДД, работает на двух участках улично-дорожной сети Новосибирска — на площади Калинина и на улице Д. Донского. Технология на базе нейросети в реальном времени отслеживает режим работы светофора, распознаёт СИМ, при наличии определяет его регистрационный знак и фиксирует нарушения. Все эпизоды сохраняются в виде видеоматериалов и отдельных кадров — это формирует доказательственную базу для привлечения нарушителей к ответственности.

В дальнейшем планируется масштабировать систему на другие участки города, где уже установлены камеры Интеллектуальной транспортной системы (ИТС). В ГКУ НСО ЦОДД рассчитывают, что расширение контроля позволит оперативнее реагировать на нарушения и повысить безопасность дорожного движения.

Напомним, о том, что мэрия Новосибирска и Госавтоинспекция планируют протестировать применение искусственного интеллекта для контроля за пользователями средств индивидуальной мобильности, сообщал первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец лишился прав за сокрытие номера машины.