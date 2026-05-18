«Вернуть хоть что-то по-человечески»: коллекторы и банки звонят должникам-банкротам в Новосибирске

После завершения процедуры личного банкротства граждане нередко продолжают сталкиваться с давлением со стороны коллекторов и банков, несмотря на официальное списание долгов. О том, как защитить свои права после банкротства, рассказала новосибирский юрист Елена Попова.

По словам эксперта, на практике отдельные коллекторские агентства и банки продолжают требовать возврата средств, даже если задолженность уже признана погашенной судом.

— Иногда недобросовестные коллекторы или банки, у которых «сгорел» долг, пытаются звонить, пугать, предлагать «вернуть хоть что-то по-человечески», — пояснила Попова изданию Горсайт.

Юрист отметила, что подобные действия являются незаконными, а граждане вправе требовать прекращения контактов. По ее словам, после завершения процедуры банкротства требования по всем включенным в нее долгам считаются погашенными навсегда.

Эксперт предложила алгоритм действий для новосибирцев, попавших в такую ситуацию:

Фиксировать все обращения взыскателей — сохранять записи разговоров и скриншоты сообщений,

Направить официальное уведомление в адрес банка или коллекторской организации с копией судебного определения о завершении процедуры банкротства и требованием прекратить взаимодействие.

В случае продолжения давления обращаться с жалобой в Федеральную службу судебных приставов и прокуратуру.

Елена Попова также рассказала о последствиях банкротства для трудоустройства и карьеры. По ее словам, сама процедура не запрещает гражданину работать, однако вводит ряд временных ограничений на занятие руководящих должностей:

В течение трех лет после признания банкротом гражданин не может занимать руководящие посты в органах управления юридических лиц.

Пятилетний запрет распространяется на руководство страховыми компаниями, микрофинансовыми организациями, инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами.

Наиболее жесткие ограничения касаются банковского сектора: занимать руководящие должности в кредитных организациях запрещено в течение десяти лет.

— При этом банкротство не исключает возможности трудоустройства на государственную службу. Однако, сложности могут возникнуть при устройстве на должности, связанные с доступом к государственной тайне или управлением государственными финансами. В таких случаях нередко оценивают банкротство как фактор репутационных и финансовых рисков, особенно если речь идет о позициях с высоким уровнем ответственности, — предупредила юрист.

Напомним, в Новосибирске процедура банкротства обходится физлицам в 300 тысяч рублей. При этом количество должников, решающихся на эту процедуру, становится все больше.

Ранее редакция сообщала о том, как признать себя банкротом и не получить срок.