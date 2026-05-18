«Вернуть хоть что-то по-человечески»: коллекторы и банки звонят должникам-банкротам в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Граждане вправе требовать прекращения таких контактов, заявляет юрист

После завершения процедуры личного банкротства граждане нередко продолжают сталкиваться с давлением со стороны коллекторов и банков, несмотря на официальное списание долгов. О том, как защитить свои права после банкротства, рассказала новосибирский юрист Елена Попова.

По словам эксперта, на практике отдельные коллекторские агентства и банки продолжают требовать возврата средств, даже если задолженность уже признана погашенной судом.

— Иногда недобросовестные коллекторы или банки, у которых «сгорел» долг, пытаются звонить, пугать, предлагать «вернуть хоть что-то по-человечески», — пояснила Попова изданию Горсайт.

Юрист отметила, что подобные действия являются незаконными, а граждане вправе требовать прекращения контактов. По ее словам, после завершения процедуры банкротства требования по всем включенным в нее долгам считаются погашенными навсегда.

Эксперт предложила алгоритм действий для новосибирцев, попавших в такую ситуацию:

  • Фиксировать все обращения взыскателей — сохранять записи разговоров и скриншоты сообщений,
  • Направить официальное уведомление в адрес банка или коллекторской организации с копией судебного определения о завершении процедуры банкротства и требованием прекратить взаимодействие.
  • В случае продолжения давления обращаться с жалобой в Федеральную службу судебных приставов и прокуратуру.

Елена Попова также рассказала о последствиях банкротства для трудоустройства и карьеры. По ее словам, сама процедура не запрещает гражданину работать, однако вводит ряд временных ограничений на занятие руководящих должностей:

  • В течение трех лет после признания банкротом гражданин не может занимать руководящие посты в органах управления юридических лиц.
  • Пятилетний запрет распространяется на руководство страховыми компаниями, микрофинансовыми организациями, инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами.
  • Наиболее жесткие ограничения касаются банковского сектора: занимать руководящие должности в кредитных организациях запрещено в течение десяти лет.

— При этом банкротство не исключает возможности трудоустройства на государственную службу. Однако, сложности могут возникнуть при устройстве на должности, связанные с доступом к государственной тайне или управлением государственными финансами. В таких случаях нередко оценивают банкротство как фактор репутационных и финансовых рисков, особенно если речь идет о позициях с высоким уровнем ответственности, — предупредила юрист.

Напомним, в Новосибирске процедура банкротства обходится физлицам в 300 тысяч рублей. При этом количество должников, решающихся на эту процедуру, становится все больше.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Юрист из Новосибирска объяснила, как признать себя банкротом и не получить срок

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году зафиксирован исторический максимум по числу банкротств физических лиц: 567 997 россиян признаны несостоятельными — это на 31,5% больше показателей 2024 года. С момента введения процедуры в 2015 году статус банкрота получили более 2,2 млн граждан.

Сегодня существует два способа признания личного банкротства:

Налоговая добилась банкротства новосибирской сети «Кузина»

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области 7 мая 2026 года признал несостоятельным ООО «Кузина» — компанию, управлявшую известной в городе сетью кондитерских. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В отношении должника суд открыл конкурсное производство сроком на пять месяцев, до 7 октября 2026 года. Также суд применил упрощенную процедуру банкротства по признакам отсутствующего должника. Как правило, это означает, что руководство компании фактически прекратило деятельность или его местонахождение не удалось установить.

Банки стали активнее продавать кредиты новосибирцев коллекторам

Автор: Юлия Данилова

Просроченная задолженность новосибирцев по розничным кредитам по итогам первого квартала 2026 года составила 31,5 млрд рублей. По сравнению с началом года она выросла на 2,2%. Для сравнения, рост по России составил 0,4%.

Наиболее серьезный рост просрочки произошел в январе. После этого она сокращалась в портфелях банков регионов.

Выручка профессиональных сибирских коллекторов за год выросла на 48%

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года в регионах Сибири работали 58 профессиональных коллекторских организаций, которые входили в реестр ФССП и были зарегистрированы в округе. Совокупные активы компаний составили 32,62 млрд рублей (+39%) по сравнению с результатами за 2024 год. Об этом сообщили аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Лидером по совокупным активам являются коллекторские агентства, зарегистрированные в Новосибирске (28 компаний формируют 59% совокупных активов СибФО). В топ-5 игроков с самыми крупными активами входят «Право онлайн» (8,3 млрд, Новосибирск), «ПКО Траст» (6,1 млрд, Иркутск), «Защита Онлайн» (3,2 млрд, Новосибирск), «ПКО Управляющая компания Траст» (2,8 млрд, Иркутск), «Вернём» (2,4 млрд, Кемерово).

На нефтеперерабатывающем заводе под Новосибирском введено наблюдение

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованным заявление ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) о признании банкротом новосибирской компании ООО «ВПК-Ойл». В отношении нее введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Владимир Тригубов.

Напомним, в конце февраля директор «ВПК Ойл» Евгений Беленецкий официально уведомил о намерении компании инициировать собственное банкротство. В списке кредиторов тогда фигурировали 12 организаций, включая МКБ.

МУП «Энергия» отбилось от банкротства, инициированного дочкой Ростеха

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области 6 апреля 2026 года вынес определение по заявлению завода «Искра» (входит в структуру «Ростеха») о банкротстве муниципального унитарного предприятия «Энергия». Судья отказала во введении процедуры наблюдения и оставила заявление без рассмотрения. Завод «Искра» при этом получит обратно из федерального бюджета 100 тысяч рублей, уплаченных за процедуру.

МУП «Энергия» снабжает теплом жителей микрорайона ОбьГЭС. Предприятие не производит тепло самостоятельно, а покупает его у генераторов и распределяет через свои сети. Разница между утверждёнными для населения тарифами и реальной себестоимостью услуг не компенсируется предприятию в полном объёме. В результате экономическая модель работы оказалась заведомо убыточной. В какой-то момент предприятие ушло в пике — общий долг превысил миллиард рублей.

