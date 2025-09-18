Рекламодателям

Новосибирский нефтетрейдер не исключил дефицит дизтоплива в регионе

  • 18/09/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирский нефтетрейдер рассказал о ситуации на рынке топлива
Резкий рост цен на дизель в регионе пока не ожидают

На торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 17 сентября цены на дизельное топливо достигли двухлетнего максимума. В европейской части России цена на дизель выросла на 2,4% и составила 68 720 рублей за тонну. В регионе «Урал и Сибирь» рост составил 1,33 процента (67 006 рублей за тонну), а в регионе «Сибирь и Дальний Восток» цена не изменилась, потому что за весь день не было продано ни одной партии. Такие данные опубликовала торговая площадка.

Напомним, дизельное топливо в Сибири сейчас особенно актуально для агропредприятий, которые ведут уборочные работы.

— Ситуация с дизелем в Новосибирской области следующая. В регионе сейчас продукт есть, объемы есть, но они могут измениться. По сравнению с прошлым годом, в целом по стране наблюдается сокращение объемов дизельного топлива на 20%. Обусловлено это атаками БПЛА как на крупные предприятия, так и на небольшие, которые производили топливо для сельхозпредприятий на юге страны, — комментирует руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких.

Он не исключает, что произойдёт перераспределение продукта по предприятиям, а также индексация цены дизтоплива по сезонному спросу.

— Прогнозировать ситуацию на среднесрочную перспективу, я думаю, не стоит. На ближайшее время продукт есть. По прогнозам, цена на топливо будет расти в рамках инфляции и сезонного спроса на продукт, но нельзя исключать и дефицит продукта. Неизвестно, когда восстановят поврежденные заводы. Надеемся, что никаких прилетов больше не будет, хотя атаки происходят каждый день, — говорит собеседник редакции.

По данным сервиса Russiabase, в розницу дизель в регионе продают 278 АЗС, средняя цена составляет 74.25 рублей за литр. В январе, по статистике Новосибирскстата, дизель продавался за 73,59.

Судя по данным Петербургской биржи, 17 сентября также наблюдался рост цены на бензин Аи-92. Он также подорожал до рекордного уровня — 73 208 рублей за тонну. Это на 0,09% больше, чем предыдущий рекорд.

Бензин Аи-95, напротив, подешевел до 79 071 рубля, что на 0,43% меньше, чем днем ранее.

В Сибири и на Дальнем Востоке цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на бирже почти сравнялись: 75 649 рублей и 76 236 рублей за тонну соответственно. По мнению Сергея Лацких, это может указывать на проблемы с поставками. Он также отметил, что если АЗС не смогут получить премиальный бензин, они будут конкурировать за более доступный Аи-92.

— Цена на бензин может быть откорректирована, но для большей убедительности нужно время. Сейчас цена на бензин стабилизировалась из-за количества участников на бирже и берущихся объемов, — добавил собеседник редакции.

По данным сервиса Russiabase, в розницу Аи-92 и Аи-95 сейчас продаются в Новосибирске по следующей цене: Аи-92 — 57,39 рубля, Аи-95 — 61,51 рубля, Аи-98 — 78,92 рубля. Как отмечал Новосибирскстат, в январе средняя стоимость топлива выглядела следующим образом: АИ-92 — 53,88 рубля за литр, АИ-95 — 57,70 рубля, АИ-98 и выше — 79,13 рубля.

Ранее редакция сообщала о том, что владелец АЗС высказался о возможных перебоях с бензином в Новосибирске.

Источник фото: Freepik —  freepik

