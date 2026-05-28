Куклы новосибирской мастерицы пользуются спросом у коллекционеров за рубежом

Автор: Юлия Данилова

В России эта сфера постепенно выходит за рамки ярмарочного формата

Жительница Новосибирска Юлия Ненюкова превратила хобби по созданию авторских кукол в полноценный бизнес. Более 15 лет она изготавливает коллекционные фигурки из полимерной глины, которые приобретают покупатели из России, США, Великобритании, Франции, Германии, Израиля и Китая.

По образованию Юлия — экономист. После 15 лет работы в офисе она решила отказаться от профессии и сосредоточиться на творчестве. По словам мастерицы, интерес к лепке и рисованию у неё появился ещё в детстве, а во время декретного отпуска увлечение стало основным делом.

Сегодня сибирячка создаёт шарнирных и статичных кукол в эстетике шебби-шик. Особое внимание она уделяет деталям: самостоятельно лепит лица и тела, расписывает фигурки и шьёт для них одежду. Для работы используется полимерная запекаемая глина, позволяющая добиться высокой реалистичности.

— У каждой куклы формируется собственный образ и характер уже в процессе создания. Среди покупателей — коллекционеры, которые нередко подолгу выбирают работы и копят средства на их приобретение, — рассказала Юлия Ненюкова Горсайту.

Мастерица регулярно участвует в выставках художественной куклы и планирует представить свои работы в Китае осенью этого года. По её словам, интерес к авторским куклам в России продолжает расти, а сама сфера постепенно выходит за рамки ярмарочного формата.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ремесленники просят дать им статус и принять особый закон. Они считают, что это позволит им выжить в текущих экономических условиях. 

Иллюстрация — скрин из видео, размещенного в группе мастерицы Юлии Ненюковой ВКонтакте.

Новосибирские ремесленники просят дать им статус и принять особый закон

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области насчитывается более 5 тысяч ремесленников. Абсолютное большинство из них — 95% — работают как самозанятые. Этот налоговый режим долгое время был для них удобным и понятным. Однако с 2025 года ситуация начала меняться, и теперь мастера опасаются, что условия работы кардинально изменятся.

Свои предложения по выходу из почти тупиковой ситуации они озвучили на круглом столе, посвященном проблемам ремесленничества. Журналист Infopro54 принял участие в его работе, запись всех выступлений есть в распоряжении редакции.

Новосибирец создаёт лампы и самовары из антикварных вещей

Автор: Артем Рязанов

Андрей Глухов из Новосибирска 9 лет коллекционирует антиквариат: дореволюционные лампы, угольные самовары, подсвечники с рогами архара, посуду и статуэтки с глухарями. Всё это размещено в маленькой комнатке.

Коллекция начала формироваться с самовара, который он купил в подарок жене. Изначально новосибирец просто хотел использовать его для чаепитий на даче. Но вскоре знакомые начали интересоваться, где он приобрел этот самовар. Так вокруг самоваров возник настоящий ажиотаж.

Скрытые символы на новой 1000-й купюре нашел коллекционер из Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В этом году в оборот в Новосибирске поступят новые деньги. Финансовым учреждениям нужно будет обновить банкоматы и оборудование для счета купюр.

Центральный Банк РФ уже начал массовое обращение обновленных купюр номиналом 1000 рублей. На них изображен Приволжский Федеральный округ. Ранее ЦБ также обновил дизайн банкнот номиналом 100 и 5000 рублей.

В новосибирском метро начали продавать памятные магниты

Автор: Артем Рязанов

С 25 сентября в кассах новосибирского метро появились сувенирные магниты с изображениями городских станций. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

— Сувенирных магнитов будет 14 — по количеству станций метрополитена. Стоит сувенирный магнит 150 рублей, — добавили в пресс-службе.

Брендированный сувенир для Новосибирска разработали в Екатеринбурге

Автор: Юлия Данилова

В новосибирских магазинах появились конфеты под оригинальным винтажным брендом Новосибирска — в жестяных шкатулках с барельефом. Вот только выпускают их в Екатеринбурге.

— Гости принесли жестяную коробочку конфет с символами города — барельеф. Правда, конфеты произведены в Екатеринбурге. На коробке изображен трамвай №13. Номер не читается, но под красными штрихами видно белые цифры 13. Вопрос в том, что идеи носятся в воздухе и перехватывают их не наши, — пояснил Infopro54 предприниматель, житель Новосибирска Андрей Степаненко.

«Вызывает отвращение»: новосибирскую студентку с младенцем в метро затравили в соцсетях

Автор: Алёна Пятенок

История, которая вызвала шквал негативных эмоций у горожан, изначально появилась в городском паблике АСТ54 В ВКонтакте. Сибирячка, сама, кстати, мать двоих детей, сфотографировала в новосибирском метро девушку со свертком в руках, которой уступила место. Женщина похвалилась своим благородным поступком, но потом высказала подозрения.

― Суть обращения в том, что на руках у неё был не ребёнок, а похоже муляж. Хорошая идея в час пик — всегда уступят место. Девочки то прям молодые. Мне не жалко уступленного места. Просто обидно, что такими средствами пользуются. Меня словно обманули. Одним словом, неприятно, ― написала пассажирка Кира Перк.

