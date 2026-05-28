Куклы новосибирской мастерицы пользуются спросом у коллекционеров за рубежом

Жительница Новосибирска Юлия Ненюкова превратила хобби по созданию авторских кукол в полноценный бизнес. Более 15 лет она изготавливает коллекционные фигурки из полимерной глины, которые приобретают покупатели из России, США, Великобритании, Франции, Германии, Израиля и Китая.

По образованию Юлия — экономист. После 15 лет работы в офисе она решила отказаться от профессии и сосредоточиться на творчестве. По словам мастерицы, интерес к лепке и рисованию у неё появился ещё в детстве, а во время декретного отпуска увлечение стало основным делом.

Сегодня сибирячка создаёт шарнирных и статичных кукол в эстетике шебби-шик. Особое внимание она уделяет деталям: самостоятельно лепит лица и тела, расписывает фигурки и шьёт для них одежду. Для работы используется полимерная запекаемая глина, позволяющая добиться высокой реалистичности.

— У каждой куклы формируется собственный образ и характер уже в процессе создания. Среди покупателей — коллекционеры, которые нередко подолгу выбирают работы и копят средства на их приобретение, — рассказала Юлия Ненюкова Горсайту.

Мастерица регулярно участвует в выставках художественной куклы и планирует представить свои работы в Китае осенью этого года. По её словам, интерес к авторским куклам в России продолжает расти, а сама сфера постепенно выходит за рамки ярмарочного формата.

