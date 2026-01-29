Нигериец переехал в Новосибирск и стал успешным блогером

Джоэль Одинамаду, 26-летний уроженец Нигерии, переехал в Новосибирск в 2019 году. Отец предложил ему пожить в России, и молодой человек выбрал Новосибирск из-за более доступных цен. Поступил в НГПУ и быстро стал популярным блогером, создавая смешные ролики о жизни в Сибири. Особенно ярко он вспоминает студенческие годы, когда суровые морозы едва не привели к обморожению.

Первые видео быстро набрали миллионы просмотров, что вдохновило его на создание новых забавных роликов.

— Благодаря своему контенту я познакомился с рэпером Витей АК-47, и мы сняли видео для моих соцсетей. Также я лично знаю артистов Майота и Джона Гарика, — рассказал парень изданию Горсайт.

Отец Джоэля скучает по нему на родине. Он часто пишет, как грустно быть одному дома. Но Джоэль не хочет возвращаться в Нигерию. В Новосибирске у него есть девушка и работа менеджером по продажам.

Африканец поделился: главная сложность при переезде в Россию — это русский язык. Выучить его он смог только благодаря общению с девушкой. Первые два года жизни в Новосибирске он практически ничего не понимал.

— Сначала мы с ней общались через переводчик, но я понял, что так продолжаться не может. Когда мы начали жить вместе, она постоянно разговаривала со мной на своём родном языке. Я всё больше понимал её. Так и выучил большинство слов, — объясняет Джоэль.

Иностранец сказал, что Нигерия для него родной дом, но Россию он тоже любит. Даже в другой жизни он бы снова сюда вернулся. В будущем он планирует переехать в Москву, потому что там больше возможностей.

Джоэль мечтает не только развивать контент, но и создать собственный бренд одежды. У него уже есть готовые эскизы. Кроме того, он планирует построить семью в России со своей девушкой.

— Мечтаю вырастить детей и продолжить создавать контент о моей жизни в Сибири, — заключил собеседник.

