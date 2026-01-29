Новосибирцы в числе лидеров в России по покупкам криптовалюты

У россиян медленно, но верно формируется культура инвестирования, и они осваивают новые для себя инструменты. Доходы от вкладов идут в фонды денежного рынка и облигационные. Растет число частных инвесторов на Мосбирже — в 2025 году прибавились еще 5 млн человек, а вложения в ценные бумаги увеличились почти в 2 раза год к году: до 2,5 трлн рублей. Все больше внимания получают альтернативные инструменты. Но главное — развиваются не только столичные инвесторы, но и региональные. Какие способы и инструменты им сегодня доступны и как рынок стирает географические границы, рассказала Надежда ​​Лугинина, директор по развитию «Флагман-Кредитор».

Предпочтения меняются

Сегодня жители регионов России проявляют не меньше внимания к инвестициям, чем жители Москвы или Санкт-Петербурга. Например, по данным Мосбиржи, за 2025 год инвесторы из Краснодарского края открыли 10,8 тысяч ИИС (индивидуальных инвестиционных счетов), из Ростовской области — 7,3 тысяч, из республики Татарстан — 5,7 тысяч. Это меньше, чем прирост в Санкт-Петербурге (17 тысяч) или в Москве (34,6 тысяч), но все же это достаточно крупные цифры.

Кроме того, они увеличиваются год к году, как показывает региональная аналитика: например, в Омске за 2025 год открыли почти в четыре раза больше ИИС, чем за 2024 — 1,8 тыс. против 506.

Эксперты финансового рынка также отмечают увеличение интереса жителей регионов к инвестициям: например, ВТБ Мои Инвестиции говорит о росте числа клиентов и объема операций в облигационных стратегиях, а также об увеличении доли тех, кто формирует полноценные портфели, в Самарской области. Сама структура клиентской базы становится более зрелой: массовый инвестор проявляет большую осторожность, состоятельный — усиливает активность.

Большая часть инвесторов — это физлица с небольшими сбережениями, и они придерживаются преимущественно консервативной стратегии. Поэтому в фокус их внимания после вкладов и депозитов попадают инструменты с минимальным или умеренным риском — например, облигации (которые были популярны в 2025 году), фонды денежного рынка.

А вот состоятельные инвесторы все чаще обращают внимание на сложные и альтернативные решения: им важно контролировать уровень риска, но они готовы пробовать новые продукты.

Причины роста интереса к альтернативным инструментам

С одной стороны, сказывается общая зрелость региональных инвесторов — традиционные инструменты многим уже понятны, протестированы, надежно закрепились в портфеле. Самое время попробовать что-то новое. С другой стороны, роль играет стремление к диверсификации портфеля в условиях экономической неопределенности. Не лучшая идея поставить все даже на проверенные инструменты. А «альтернативы» зачастую не так уязвимы к волатильности публичных рынков и в долгосрочной перспективе дают более высокую доходность.

Кроме того, роль играет и общее развитие инвестиционного рынка: растет и предложение продуктов (например, стал активнее развиваться сегмент драгметаллов, который не был массовым), в том числе альтернативных, и степень их доступности, и информированность о них.

На какие инструменты смотрят региональные инвесторы

Одним из самых значимых трендов глобального рынка последних лет стало коллективное инвестирование — в первую очередь, через крауд-платформы. Речь идет о краудинвестинге, которые позволяет получать долю в компании в обмен на инвестиции, и о краудлендинге: займах бизнесу под определенный процент.

Глобальный рынок краудфандинга (который включает все направления коллективных инвестиций) в 2025 году оценивался в $1,83 млрд и до 2033 года может прирастать примерно на 13,5% ежегодно. Инвестиционный краудфандинг (или краудинвестинг) оценивался в $924 млн (+58% к 2024 году).

Краудфандинг становится востребованным инструментом финансирования бизнеса, особенно у малых и средних предприятий. А для инвесторов это возможность войти в интересные и потенциально перспективные компании с небольшими суммами. Причем в компании, которых нет на бирже. К краудинвестингу присматриваются и классические венчурные инвесторы, и розничные — с меньшим капиталом, не всегда заинтересованные именно в стартапах.

В России крауд-платформы тоже пользуются спросом, особенно у инвесторов из Москвы и Санкт-Петербурга — об этом говорят данные ЦБ РФ, представленные в «Обзоре платформенных сервисов в России» . Стоит отметить, что и бизнес, представленный на платформах, тоже преимущественно сосредоточен в обеих столицах.

Число платформ, которые предлагают такие инвестиции, увеличивается — в реестре ЦБ РФ на конец января 2026 года насчитывается 105 организаций. Большинство из них (60) предлагают краудлендинг, 21 платформа — краудинвестинг, еще 20 сочетают оба варианта. Объем привлеченного финансирования за 3 квартала 2025 года составил 38,3 млрд рублей. А число инвесторов в 3 квартале составило 224,9 тысяч человек.

Еще один альтернативный инструмент, который набирает популярность — это ЦФА: цифровые финансовые активы. В этом сегменте большое разнообразие предложений, поскольку в цифровую «оболочку» можно поместить практически что угодно. Выпускаются ЦФА на вино, индекс какао, индекс Мосбиржи и многое другое. В середине 2025 года объем выпущенных ЦФА в деньгах превысил 1 трлн рублей.

Интерес к ЦФА проявляют клиенты Private Banking: по словам главы Sovcombank Wealth Management Екатерины Серединской, на долю ЦФА приходится 10-15% портфеля клиентов банка.

В отношении ЦФА есть важный момент: неквалифицированные инвесторы сейчас могут вложить в этот инструмент не больше 600 тыс. рублей. Но с 2026 года изменился порядок расчета лимита — если в течение года инвестор их продал или права были погашены, он может купить еще ЦФА на вырученную сумму. Также ЦФА с повышенными рисками доступны только квалифицированным инвесторам.

Криптовалюты — еще один трендовый «альтернативный» вариант инвестиций. За рубежом на этот рынок стали заходить традиционные игроки: с криптобиржами начинают сотрудничать банки. Это повышает доверие инвесторов.

Согласно опросу «СберСтрахование жизни» и сервиса «Работа.ру», криптовалюты входят в пятерку самых используемых инструментов для увеличения дохода у россиян. Причем по востребованности они фактически уступают только традиционным активам: банковским вкладам, акциям и государственным и корпоративным облигациям. Даже недвижимость оказалась ниже в рейтинге и в ТОП-5 не вошла.

Покупкой криптовалюты, по данным медиа BeInCrypto, активнее всего интересуются в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской, Саратовской и Новосибирской области. Примечательно, что конкретно биткоин пользуется наибольшим спросом в Новосибирске и Пскове, а Москва лишь на третьем месте.

Однако сейчас криптовалюты — рынок, который требует очень тщательно разбираться в нем. Для массового инвестора этот инструмент сильно рискованный: по крайней мере, вкладывать большие деньги в него без опыта — не лучшая идея.

Как альтернативные инвестиции становятся доступнее для регионов

Одним из ключевых драйверов для инвестиционного рынка стало развитие технологий. И оно же — причина, по которой сегодня стерты границы между региональным инвестором и столичным.

Во-первых, технологии сделали возможным появление большого числа новых инструментов и активов — в том числе альтернативных. Например, криптовалют, ЦФА, платформ для коллективных инвестиций. Причем важно отметить, что технологии не просто «позволили создать» инструменты или площадки для их размещения, но и повышают контроль над этими инструментами, прозрачность их работы — становятся дополнительным элементом надежности для инвестора.

Во-вторых, технологии сделали инвестиции в целом доступнее благодаря активной цифровизации рынка и стерли географические границы. Сегодня у многих участников рынка есть свои мобильные приложения или хотя бы сайты с мобильной версией, где можно полноценно изучать активы, выбирать, приобретать, управлять своим портфелем, контролировать ситуацию на рынке и эффективность активов в режиме реального времени.

Простой пример: раньше, чтобы купить ценные бумаги или пай в ПИФ (паевом инвестиционном фонде), требовалось приехать в офис. Соответственно, объем предложения для инвестора ограничивался тем, что есть в конкретном офисе, у конкретного брокера. Сейчас все это можно сделать онлайн и зачастую через экран смартфона, буквально «на бегу», и объем доступного предложения для и инвестора из условного Томска будет таким же, как для инвестора из Москвы.

Похожая ситуация, например, в сегменте частных инвестиций в бизнес. Благодаря технологическому развитию рынка и появлению крауд-платформ сегодня даже инвестор из условного Владивостока может получить долю, например, в стартапе или просто в перспективном малом или среднем бизнесе не своего региона.

В-третьих, технологии стали способом снизить барьеры для знакомства региональных инвесторов с новыми инвестиционными инструментами. «Умные» советники на базе ИИ помогают новичкам освоиться в незнакомой для них среде, дают предложения по формированию портфеля с учетом целей, опыта и бюджета.

В 2025 году 33% инвесторов использовали ИИ при формировании портфеля. А частично доверить ИИ управление своими деньгами готовы 28% респондентов исследования ВЦИОМ.

Развитие инвестиционного рынка и его технических возможностей и предложений делает инвесторов более заинтересованными в том, чтобы пробовать новые инструменты и стратегии. Этот интерес усиливается необходимостью максимально диверсифицировать портфель. Поэтому все больше инвесторов, в том числе региональных, присматриваются к альтернативным способам сохранить и увеличить свой капитал. И благодаря тому, что новые инструменты становятся доступнее, эта тенденция год за годом будет укрепляться.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что активный переток капитала в альтернативные инструменты наблюдается после эры высоких ставок по вкладам.

Материал предоставлен компанией «Флагман-Кредитор».