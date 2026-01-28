Новосибирская область увеличила турпоток до трёх миллионов человек

Новосибирская область укрепила статус ключевого туристического центра Сибири, по итогам 2025 года войдя в десятку лидеров национального рейтинга регионов, рассказала на пресс-конференции заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

По ее словам, опережающая динамика наблюдается по всем основным показателям: за одиннадцать месяцев регион посетили 2,9 миллиона туристов, а по итогам года ожидается превышение рубежа в 3 миллиона человек. Параллельно растёт и экономический эффект. Так, объём платных туристических услуг за отчётный период достиг 22,9 миллиарда рублей, что обеспечило Новосибирской области лидерство в Сибирском федеральном округе.

Значимым трендом года стало изменение структуры турпотока в сторону интернационализации. Наряду с устойчивым интересом со стороны гостей из Казахстана, Германии, Индии и Турции, регион отметил существенный прирост туристов из Китая.

— Мы видим значительный рост со стороны Китая и активно готовим инфраструктуру к приёму гостей. В прошлом году сертификат «Чайна Френдли» уже получили две гостиницы: пятизвёздочный «Grand Autograph» и четырёхзвёздочная «Domina». Ряд других отелей также готовятся к получению этого сертификата, — сообщила Анна Винникова.

Она добавила, что одновременно была зафиксирована первая волна посетителей из ряда новых стран, включая Гаити, Камбоджу, Маврикий и Ватикан.

Анна Винникова подчеркнула, что рост турпотока создаёт устойчивый спрос на современные средства размещения. По ее словам, в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в гостиничный сектор. В ближайшие годы на правом и левом берегах Новосибирска планируется ввод новых гостиничных комплексов, рассчитанных на несколько сотен номеров.

— Основной наш гость — это как раз наши близлежащие регионы, наши коллеги — это и Кемеровская область, и Алтайский край. Мы видим и анализируем конкретные звёздность отелей и то, какой чек оставляет гость по определённой категории. В определённые периоды мы видим, что загрузка отелей достигает 100%, и видим в этом рост, — отметила Винникова.

Она добавила, что фокус развития туриндустрии региона смещается на формирование всесезонного предложения и привлечение делового туризма. Планы на 2026 год предусматривают дальнейшее увеличение турпотока, в том числе за счёт проведения масштабных конгрессно-выставочных мероприятий. Одновременно ведётся работа над крупным всесезонным проектом «Салаир», который нацелен на диверсификацию туристического продукта и создание современного комплекса международного уровня.

Ранее редакция сообщала, что в 2026 году в Новосибирской области появятся проекты образовательного туризма.