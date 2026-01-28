Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес Туризм

Новосибирская область увеличила турпоток до трёх миллионов человек

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Впервые регион посетили туристы из Гаити, Камбоджи, Маврикия и Ватикана

Новосибирская область укрепила статус ключевого туристического центра Сибири, по итогам 2025 года войдя в десятку лидеров национального рейтинга регионов, рассказала на пресс-конференции заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

По ее словам, опережающая динамика наблюдается по всем основным показателям: за одиннадцать месяцев регион посетили 2,9 миллиона туристов, а по итогам года ожидается превышение рубежа в 3 миллиона человек. Параллельно растёт и экономический эффект. Так, объём платных туристических услуг за отчётный период достиг 22,9 миллиарда рублей, что обеспечило Новосибирской области лидерство в Сибирском федеральном округе.

Значимым трендом года стало изменение структуры турпотока в сторону интернационализации. Наряду с устойчивым интересом со стороны гостей из Казахстана, Германии, Индии и Турции, регион отметил существенный прирост туристов из Китая.

— Мы видим значительный рост со стороны Китая и активно готовим инфраструктуру к приёму гостей. В прошлом году сертификат «Чайна Френдли» уже получили две гостиницы: пятизвёздочный «Grand Autograph» и четырёхзвёздочная «Domina». Ряд других отелей также готовятся к получению этого сертификата, — сообщила Анна Винникова.

Она добавила, что одновременно была зафиксирована первая волна посетителей из ряда новых стран, включая Гаити, Камбоджу, Маврикий и Ватикан.

Анна Винникова подчеркнула, что рост турпотока создаёт устойчивый спрос на современные средства размещения. По ее словам, в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в гостиничный сектор. В ближайшие годы на правом и левом берегах Новосибирска планируется ввод новых гостиничных комплексов, рассчитанных на несколько сотен номеров.

— Основной наш гость — это как раз наши близлежащие регионы, наши коллеги — это и Кемеровская область, и Алтайский край. Мы видим и анализируем конкретные звёздность отелей и то, какой чек оставляет гость по определённой категории. В определённые периоды мы видим, что загрузка отелей достигает 100%, и видим в этом рост, — отметила Винникова.

Она добавила, что фокус развития туриндустрии региона смещается на формирование всесезонного предложения и привлечение делового туризма. Планы на 2026 год предусматривают дальнейшее увеличение турпотока, в том числе за счёт проведения масштабных конгрессно-выставочных мероприятий. Одновременно ведётся работа над крупным всесезонным проектом «Салаир», который нацелен на диверсификацию туристического продукта и создание современного комплекса международного уровня.

Ранее редакция сообщала, что в 2026 году в Новосибирской области появятся проекты образовательного туризма.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы : Новосибирская область

Теги : туризм гостиницы

144
0
0
Предыдущая статья
Третий этап Восточного обхода Новосибирска одобрила Главгосэкспертиза
Следующая статья
Нина Протас: Данные Росстата по расчету ОСАГО выбиваются из общей статистики

Третий этап Восточного обхода Новосибирска одобрила Главгосэкспертиза

Автор: Юлия Данилова

Проектная документация на строительство III этапа Восточного обхода получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Его протяженность составит 14,3 км. Трасса пройдет по Новосибирскому и Искитимскому районам.

— Участок дороги технической категории IБ предполагает четыре полосы движения с осевым барьерным ограждением для разделения встречных транспортных потоков, —посянили в пресс-службе ФУАД «Сибирь».

Читать полностью

Новосибирская область привлекла инвесторов к проекту «Салаир»

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область реализует комплексную стратегию по развитию всесезонного спортивного туризма, делая ставку на два ключевых проекта разного масштаба: амбициозное создание с нуля всесезонного семейного парка туризма, спорта и отдыха «Салаир» и планомерную модернизацию частного курорта «Юрманка». Эти инициативы направлены на диверсификацию туристического предложения региона и формирование конкурентоспособного продукта для внутреннего и международного рынка, сообщила на пресс-конференции заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

Проект создания всесезонного семейного парка туризма, спорта и отдыха «Салаир» в Маслянинском округе обсуждается с 2015 года. По словам Анны Винниковой, к настоящему моменту он перешёл в стадию активной реализации, а по последним данным, ввод комплекса международного уровня намечен на 2029 год. Инфраструктура будет включать более 11 километров горнолыжных трасс, пять канатных дорог, а также отели от известных операторов.

Читать полностью

Январские скидки в «Сибирии»: осталось 4 дня

В Новосибирске, в активно развивающемся микрорайоне Клюквенный, федеральный девелопер «Талан» реализует свой проект — природные кварталы «Сибирия», где динамичная инфраструктура мегаполиса сочетается с сибирскими просторами. Продажи квартир здесь стартовали в декабре и сразу вызвали большой интерес новосибирцев. До конца января у покупателей есть возможность приобрести жилье по специальным условиям.

Покупка в «Сибирии» — инвестиция не просто в квадратные метры, а в готовую среду для жизни, где все продумано до мелочей. Проект реализуется в микрорайоне Клюквенный по принципам комплексного развития территорий (КРТ), что снимает главную проблему новостроек — долгое ожидание инфраструктуры.

Читать полностью

ФНС не видит реальную «смертность» новосибирских компаний из-за маркетплейсов

Автор: Мария Гарифуллина

В России массово закрываются компании. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, «рождаемость» бизнеса в 2025 году рухнула до минимума за 14 лет: было зарегистрировано 173 тысячи новых юридических лиц, что на 20% меньше, чем в 2024 году. При этом число ликвидаций выросло на 15%, и закрытий оказалось на 26% больше, чем открытий. В Новосибирской области за год было ликвидировано 5,2 тысячи компаний, а открыто только 3,5 тысячи. При этом предприниматели говорят, что реальная ситуация с закрытием бизнеса может быть ещё более тревожной.

В официальной статистике, в том числе в документах Федеральной налоговой службы (ФНС), не учитываются сотни компаний и индивидуальных предпринимателей, которые фактически прекратили деятельность, но пока не могут этого юридически оформить. Таких компаний много, а причина задержки оформления их ликвидации — в правилах маркетплейсов.

Читать полностью

Новосибирское предприятие начало выпускать компоненты для вентиляционных систем

В Новосибирске начала работу новая роботизированная линия по производству комплектующих для систем вентиляции и кондиционирования. Предприятие «Панова Тех» приступило к серийному выпуску пластинчатых перекрестноточных рекуператоров. Годовой объем производства может достигать 5 тысяч единиц продукции.

Общий объем инвестиций в проект составил 144 миллиона рублей. Значительная часть финансирования — 107 миллионов рублей — была предоставлена Фондом развития промышленности в рамках программы «Проекты развития». Эти средства направлены на приобретение современного роботизированного оборудования.

Читать полностью

В Новосибирске объявлен аукцион на строительство блока «В» Академпарка

Автор: Оксана Мочалова

Технопарк Новосибирского Академгородка (АО «Академпарк») объявил открытый аукцион на выполнение работ по строительству второй очереди Центра коллективного пользования. Проект реализуется в рамках масштабной программы развития инфраструктуры Технопарка на 2021-2027 годы.

Предметом аукциона является возведение блока «В» многофункционального здания №1. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,536 млрд рублей. Источником финансирования выступает областной бюджет Новосибирской области.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Нина Протас: Данные Росстата по расчету ОСАГО выбиваются из общей статистики

Бизнес Туризм

Новосибирская область увеличила турпоток до трёх миллионов человек

Бизнес Власть

Третий этап Восточного обхода Новосибирска одобрила Главгосэкспертиза

Город

В художественном музее Новосибирска открылась выставка к 40-летнему юбилею метро

Власть Общество

Переплачивают до 500 тысяч: около 60% новосибирцев пользуются услугами «чёрных» ритуальных агентов

Бизнес Туризм

Новосибирская область привлекла инвесторов к проекту «Салаир»

Общество

Эксперт объяснил, почему огурцы стали деликатесом для новосибирцев

Финансы

Снижение ставок по ипотеке: новый тренд в банковской сфере

Промышленность

Январские скидки в «Сибирии»: осталось 4 дня

Власть Наука

Два научных института СО РАН предлагают объединить

Власть

Андрей Травников обозначил задачи социального развития региона в 2026 году

Общество

Новосибирский психолог объяснила, почему подростки используют слова «пепе» и «шнейне»

Бизнес Общество Экономика

ФНС не видит реальную «смертность» новосибирских компаний из-за маркетплейсов

Общество

Приехал – отработал – уехал: депутат Госдумы Аксёненко предложил условия для въезда трудовых мигрантов

Бизнес

Новосибирское предприятие начало выпускать компоненты для вентиляционных систем

Бизнес Недвижимость

В Новосибирске объявлен аукцион на строительство блока «В» Академпарка

Власть Наука

Проект ГПНТБ Новосибирска проходит финансовую оценку в Минэкономразвития России

Общество

Стала известна дата начала и окончания Рамадана в 2026 году

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности