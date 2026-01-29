Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес Технологии

Строительство еще одного ЦОДа затягивается в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Его возводит московская компания

Срок действия разрешения на возведение центра обработки данных (ЦОД) NK ПАРК «DC НСК-Октябрьский» продлен до февраля 2027 года.

Напомним, управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало московской компании ООО «Управляющая компания «А Класс Капитал» разрешение на строительство ЦОД в феврале 2025 года.

ЦОД инвесторы планировали возвести в Октябрьском районе города на земельном участке площадью 37,16 тыс. кв. м. Предполагалось, что это будет одноэтажное здание с площадью застройки 7,4 тыс. кв. м.

Летом 2024 года компания выиграла аукцион по аренде участка на 104 месяца.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Управляющая компания «А Класс Капитал» (Москва) создано в 2017 году. С мая 2024 года 91% компании принадлежит Татьяне Семесь, 9% — Евгению Скаридову. Директор — Дмитрий Задонский. Выручка компании за 2017 год составила 1,1 млн, чистый убыток — 2,7 млн рублей. Компания специализируется на управлении инвестиционными фондами. В 2023 году компания закрыла ЗПИФ на недвижимость «ПНК-рентал». К моменту погашения паев СЧА достиг 6,4 млрд руб. арендаторами объектов недвижимости, упакованных в фонды, ранее были такие компании как Leroy Merlin, Fix Price, X5 Retail, Auchan, Ozon и DNS.

В 2024 году компания разместила на Московской бирже паи ЗПИФа индустриальной недвижимости «Рентал ПРО». В декабре 2025 года УК фонда «Рентал ПРО» сообщила о завершении очередной ротации активов.

— В результате сделки из имущества фонда было реализовано универсальное индустриальное здание в Домодедовском районе Московской области. Вырученные средства направлены на приобретение двух строящихся объектов индустриальной недвижимости: Центр обработки данных в Новосибирске; Центр обработки данных в Санкт-Петербурге. Данные объекты соответствуют ключевым потребностям российского рынка ИТ-инфраструктуры и ожиданиям потенциальных операторов ЦОДов — мощность ИТ-нагрузки каждого из объектов составляет 6,6 МВт, а количество стоек превышает 1200 единиц, — сообщили в компании.

На конец 2025 года в составе имущества фонда было 3 объекта:

  • Центр обработки данных в Домодедово (Московская обл.)
  • Центр обработки данных в Новосибирске
  • Центр обработки данных в Санкт-Петербурге.

В Новосибирске на данный момент работают или строятся 9 центров обработки данных: Центр информационных технологий Академпарка, дата-центр «Новосибирск», «Мегафон», «Адман», «Центральный», «СибТелКо», «МТС», ABC data center, KEY POINT.

Ранее редакция сообщала о том, что запуск одного из крупнейших ЦОД в Сибири отложили на 2026 год

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : ЦОД Центр обработки данных

1 346
0
0
Предыдущая статья
Нина Протас: Данные Росстата по расчету ОСАГО выбиваются из общей статистики
Следующая статья
Вопрос дошёл до Госдумы: в Новосибирске под угрозой закрытия оказались почти все швейные производства

Коррупционный фактор увидели новосибирские депутаты в ЭКГ-рейтинге

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента на январской сессии в первом чтении согласовали введение в Новосибирской области ЭКГ-рейтинга.

Напомним, основная цель законопроекта — создать в регионе специальные правила и стимулы для поощрения бизнеса, который работает не только ради прибыли, но и активно вкладывается в общество, экологию и жизнь своих сотрудников. Его лидерам будет доступен режим максимального благоприятствования при взаимодействии с органами власти. Аналогичные законы принимаются во всех субъектах федерации.

Читать полностью

ИИ сократил рутинные операции охраны труда на производстве в центральной России на 70%

Внедренная система на базе искусственного интеллекта в автоматическом режиме контролирует соблюдение правил работы с крановым оборудованием, что уже позволило сократить трудозатраты службы охраны труда на 70%.

Раньше на заводе, где производят кабельно-проводниковую продукцию, контроль осуществляли сотрудники охраны труда, просматривая часы видеозаписей. Это было ресурсозатратно и не всегда оперативно.

Читать полностью

В Новосибирске остались две социальные ярмарки

Автор: Юлия Данилова

Правительство региона снова объявило тендер по выбору подрядчика на оказание услуг по осуществлению деятельности областной социальной ярмарки на территории Новосибирска. Стартовая цена контракта — 18 млн рублей, как и в 2024 году. Стоит отметить, что два предыдущих тендера, которые прошли в октябре и ноябре, не привлекли бизнес. Тогда цена контракта составляла 17 млн.

Оказание услуг предполагается в 10 этапов — по 14 декабря 2026 года. Помещение должно быть расположено в Ленинском районе Новосибирска. Его площадь может составлять от 950 до 1300 кв. м. Удаленность здания от остановки общественного и маршрутного транспорта — не более 200 м по пешеходному маршруту с возможностью безопасного перехода через проезжую часть прилегающих улиц.

Читать полностью

Вопрос дошёл до Госдумы: в Новосибирске под угрозой закрытия оказались почти все швейные производства

Автор: Мария Гарифуллина

29 января, в Государственной Думе состоятся парламентские слушания на тему развития отраслей легкой промышленности. Среди выступающих будут представители швейных компаний из Новосибирской области. Они заявляют, что уже через два-три месяца большинство предприятий могут закрыться, без работы останутся тысячи человек, бюджеты недополучат налоги.

За последние пять лет продажа одежды (как и многих других товаров) переехала из традиционных офлайн-магазинов на маркетплейсы. По данным последних исследований, более 70% одежды в России покупается именно там. Эти площадки сначала всем участникам купли-продажи казались удобными, и о сокращении числа магазинов, казалось, никто не переживал. Но сейчас именно маркетплейсы указываются швейными предприятиями как причина кризиса отрасли.

Читать полностью

Новосибирская область увеличила турпоток до трёх миллионов человек

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область укрепила статус ключевого туристического центра Сибири, по итогам 2025 года войдя в десятку лидеров национального рейтинга регионов, рассказала на пресс-конференции заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

По ее словам, опережающая динамика наблюдается по всем основным показателям: за одиннадцать месяцев регион посетили 2,9 миллиона туристов, а по итогам года ожидается превышение рубежа в 3 миллиона человек. Параллельно растёт и экономический эффект. Так, объём платных туристических услуг за отчётный период достиг 22,9 миллиарда рублей, что обеспечило Новосибирской области лидерство в Сибирском федеральном округе.

Читать полностью

Третий этап Восточного обхода Новосибирска одобрила Главгосэкспертиза

Автор: Юлия Данилова

Проектная документация на строительство III этапа Восточного обхода получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Его протяженность составит 14,3 км. Трасса пройдет по Новосибирскому и Искитимскому районам.

— Участок дороги технической категории IБ предполагает четыре полосы движения с осевым барьерным ограждением для разделения встречных транспортных потоков, —посянили в пресс-службе ФУАД «Сибирь».

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Новосибирские рестораны вышли в финал Russian Hospitality Awards 2025

Бизнес Власть

Коррупционный фактор увидели новосибирские депутаты в ЭКГ-рейтинге

Авто

Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Власть

Итоги работы Правительства НСО за 2025 год: депутаты Заксобрания единогласно утвердили отчёт Андрея Травникова

Бизнес

ИИ сократил рутинные операции охраны труда на производстве в центральной России на 70%

Общество

Родителям новосибирских школьников рассказали, как распознать травлю в классах

Бизнес Общество

В Новосибирске остались две социальные ярмарки

Общество

Нигериец переехал в Новосибирск и стал успешным блогером

Финансы

Новосибирцы в числе лидеров в России по покупкам криптовалюты

Бизнес Общество

Вопрос дошёл до Госдумы: в Новосибирске под угрозой закрытия оказались почти все швейные производства

Бизнес Технологии

Строительство еще одного ЦОДа затягивается в Новосибирске

Общество

Нина Протас: Данные Росстата по расчету ОСАГО выбиваются из общей статистики

Бизнес Туризм

Новосибирская область увеличила турпоток до трёх миллионов человек

Бизнес Власть

Третий этап Восточного обхода Новосибирска одобрила Главгосэкспертиза

Город

В художественном музее Новосибирска открылась выставка к 40-летнему юбилею метро

Власть Общество

Переплачивают до 500 тысяч: около 60% новосибирцев пользуются услугами «чёрных» ритуальных агентов

Бизнес Туризм

Новосибирская область привлекла инвесторов к проекту «Салаир»

Общество

Эксперт объяснил, почему огурцы стали деликатесом для новосибирцев

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности