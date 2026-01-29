Строительство еще одного ЦОДа затягивается в Новосибирске

Срок действия разрешения на возведение центра обработки данных (ЦОД) NK ПАРК «DC НСК-Октябрьский» продлен до февраля 2027 года.

Напомним, управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало московской компании ООО «Управляющая компания «А Класс Капитал» разрешение на строительство ЦОД в феврале 2025 года.

ЦОД инвесторы планировали возвести в Октябрьском районе города на земельном участке площадью 37,16 тыс. кв. м. Предполагалось, что это будет одноэтажное здание с площадью застройки 7,4 тыс. кв. м.

Летом 2024 года компания выиграла аукцион по аренде участка на 104 месяца.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Управляющая компания «А Класс Капитал» (Москва) создано в 2017 году. С мая 2024 года 91% компании принадлежит Татьяне Семесь, 9% — Евгению Скаридову. Директор — Дмитрий Задонский. Выручка компании за 2017 год составила 1,1 млн, чистый убыток — 2,7 млн рублей. Компания специализируется на управлении инвестиционными фондами. В 2023 году компания закрыла ЗПИФ на недвижимость «ПНК-рентал». К моменту погашения паев СЧА достиг 6,4 млрд руб. арендаторами объектов недвижимости, упакованных в фонды, ранее были такие компании как Leroy Merlin, Fix Price, X5 Retail, Auchan, Ozon и DNS.

В 2024 году компания разместила на Московской бирже паи ЗПИФа индустриальной недвижимости «Рентал ПРО». В декабре 2025 года УК фонда «Рентал ПРО» сообщила о завершении очередной ротации активов.

— В результате сделки из имущества фонда было реализовано универсальное индустриальное здание в Домодедовском районе Московской области. Вырученные средства направлены на приобретение двух строящихся объектов индустриальной недвижимости: Центр обработки данных в Новосибирске; Центр обработки данных в Санкт-Петербурге. Данные объекты соответствуют ключевым потребностям российского рынка ИТ-инфраструктуры и ожиданиям потенциальных операторов ЦОДов — мощность ИТ-нагрузки каждого из объектов составляет 6,6 МВт, а количество стоек превышает 1200 единиц, — сообщили в компании.

На конец 2025 года в составе имущества фонда было 3 объекта:

Центр обработки данных в Домодедово (Московская обл.)

Центр обработки данных в Новосибирске

Центр обработки данных в Санкт-Петербурге.

В Новосибирске на данный момент работают или строятся 9 центров обработки данных: Центр информационных технологий Академпарка, дата-центр «Новосибирск», «Мегафон», «Адман», «Центральный», «СибТелКо», «МТС», ABC data center, KEY POINT.

Ранее редакция сообщала о том, что запуск одного из крупнейших ЦОД в Сибири отложили на 2026 год.