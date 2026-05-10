В новосибирских торговых центрах предлагают разместить музей науки

Автор: Юлия Данилова

Идею создания таких проектов в городе местный предприниматель продвигает уже несколько лет

Перед многими торговыми центрами сегодня стоит вопрос реконцепции и смены бизнес-модели. Эта тема актуальна и для владельцев, и для управляющих новосибирскими ТЦ. Об этом редакции Infopro54 сообщил основатель «Вау! Музей» и Wow Park (Бангкок, Таиланд) Евгений Зейналов. В середине апреля он был одним из спикеров форума коммерческой недвижимости CESA, который прошел в Новосибирске.

Выступая онлайн, Зейналов провел дистанционную экскурсию по музею, который создал в 2023 году.

— Мы нашли инвестора для Бангкока и открыли музей на пятом этаже торгового центра. Объем инвестиций в проект на тот момент составил около 500 тысяч долларов. За почти три года через музей посетили более 106 тысяч человек, проект заработал 2 млн долларов, — рассказал Зейналов редакции Infopro54.

Ранее предприниматель неоднократно пытался инициировать реализацию подобных проектов в Новосибирске и других городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

— Мы очень много с кем общались в Новосибирске, но все заканчивалось на уровне концепции. Инвесторов в то время нам найти не удалось. Последнее, что мы сделали в городе — «Вау! Музей» в ЦУМе. Мы открывались зимой 2022 года. Это была временная выставка на три месяца. Также мы создавали экспонаты для музея НГТУ и «Мира Парка». В парке мы их делали к открытию проекта, и некоторые из них до сих пор безопасно и интересно функционируют, несмотря на то, что стоят под открытым небом, — пояснил предприниматель.

После конференции по недвижимости, которая прошла в Новосибирске, Зейналов получил несколько запросов от представителей сибирского бизнеса.

— Один предложил проработать концепцию музея науки в трех торговых центрах, которые как раз ищут подобный формат. Другой также сказал, что у него есть заинтересованные ТЦ, понимающие, что сегодня на площадке торговой недвижимости важно развивать событийность, — комментирует собеседник редакции.

Он отметил, что предупреждал о таком развитии событий еще 8 лет назад, когда начали активно развиваться онлайн-платформы.

— Тогда я разослал всем владельцам крупных торговых центров России предложения о сотрудничестве. Предупреждал о том, что усилится конкуренция с электронной коммерцией, что у людей будет усталость от торговых центров. Я говорил, что люди уже купили все, что им было нужно, уже насиделись на фудкортах, и посетителей в ТЦ нужно будет снова и снова привлекать какой-то событийностью, — пояснил собеседник редакции.

По словам предпринимателя, сейчас люди готовы платить за впечатления, развлечения и образование, которые может дать музей.

— Стандартные парки развлечений сегодня также уже неинтересны, потому что это история для аудитории 5-10 лет, когда ребенок пришел, попрыгал на батуте, и в голове у него ничего интересного не осталось. А родитель просто посидел и подождал его. Музей — тот формат, где интересно и детям, и взрослым: взаимодействовать с экспонатами, узнавать что-то новое, — комментирует Евгений Зейналов.

По его словам, музей науки интересен не только для местных жителей, но и может генерировать экскурсионный поток из соседних городов, а также регионов, как Новосибирский планетарий, Краеведческий музей, зоопарк, аквапарк и т.д.

По оценке Евгения Зейналова, для реализации проекта на площади 2500 кв. м сейчас необходимы около 265 млн рублей. При этом он отметил, что в мире появляются и более масштабные проекты такого типа.

— Например, в Америке готовится к открытию новый развлекательный парк, где, как часть «Диснейленда», будет размещен музей науки. В целом же формат «Дом занимательной науки» в 30-х годах прошлого века придумал Яков Перельман. В 1969 году его повторил Фрэнк Оппенгеймер, открыв в Сан-Франциско «Эксплораториум». Мы хотим восстановить эту историю, так как в России пока нет ни одного полноценного музея науки. Кроме того, мы ищем инвестора для создания музея в Бангкоке, — резюмировал Зейналов.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских ТЦ закрываются магазины — на их место приходят фитнес и выставки, создаются пространства для подростков. Эксперты считают, что доля торговых точек в таких центрах будет сокращаться и дальше. 

Фото базовое и второе предоставлены автором Евгением Зейналовым, фото с конференции — Агентством стратегических коммуникаций ВДА.

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области ежегодно увеличивается количество велосипедистов и велотуристов. При этом велотуризм развивается без государственных программ, официальных маршрутов и бюджетных вливаний. Никакое профильное ведомство не утверждает перечень рекомендованных направлений, не устанавливает указатели и не обустраивает стоянки.

В регионе сложилась сеть маршрутов, охватывающая сотни направлений: от часовых прогулок по городским окраинам до многодневных автономных походов с ночевками. О том, куда едут новички, где ищут красивые виды любители походов выходного дня и какие расстояния проходят подготовленные райдеры, Infopro54 рассказал велосипедист с двадцатилетним стажем Константин Тынаев.

Пенсионеры Новосибирска имеют право на компенсацию оплаты за капремонт

Автор: Артем Рязанов

Граждане старше 70 лет могут получить компенсацию в размере 50% от расходов на взносы за капитальный ремонт, а россияне старше 80 лет, проживающие в одиночестве, имеют право на полную компенсацию, то есть 100%. Об этом сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

— Право на компенсацию распространяется на инвалидов первой и второй групп, а также на семьи с детьми-инвалидами и ветеранов боевых действий. Для этих категорий граждан предусмотрено возмещение 50% затрат на взносы, — сказал он «РИА Новости».

Три новых фильма о войне вошли в топ по просмотрам в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С 30 апреля по 9 мая в топ-проката в кинотеатрах Новосибирска вышел российский фильм «Коммерсант» (18+). По данным ЕАИС, за это время его посмотрели 8204 зрителя на 561 сеансе. Сборы составили 5 млн рублей.  Картина о предпринимателе времен 90-х, которого втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны.

На втором месте по популярности у горожан и гостей города оказалась российская кинолента «Ангелы Ладоги» (12+) — 450 сеансов и 5078 человек, сборы — 2,5 млн рублей. Фильм рассказывает о молодых спортсменах-буеристах, которая по тонкому льду вывозили из осажденного Ленинграда сирот из детского дома.

Новосибирск попал в список самых опасных регионов для автопутешественников

Автор: Юлия Данилова

Около 3% дорожных аварий по ОСАГО в России фиксируется во время автопутешествий. Новосибирская область оказалась на втором месте в стране, после Москвы и Московской области (22%), по количеству таких аварий — 15%. Об этом сообщила пресс-служба Страхового Дома ВСК. Для сравнения, на третьем месте Санкт-Петурберг (6%). В топ-10 из сибирских регионов также входит Омск (4%).

Страховщики выделили самые безопасные среди популярных туристических направлений:

Как уехать в отдаленные районы Новосибирска вечером 9 мая

Автор: Юлия Данилова

После салюта на общественном транспорте можно будет уехать со следующих остановочных пунктов:

«М. «Речной вокзал» в 21.00 (с формированием колонны в районе остановочного пункта «Ул. Колыванская» в 20.30):

Инструкторы-проводники из Новосибирска должны пересдать экзамены

Автор: Юлия Данилова

В мае в Новосибирске начнется аттестация, которую должны пройти все гиды-проводники. Об этом сообщили в Минэкономразвития Новосибирской области

— До 1 октября 2026 года действует переходный период: даже опытные инструкторы обязаны пересдать экзамен по новым правилам до этой даты, — подчеркнули в ведомстве.

