В новосибирских торговых центрах предлагают разместить музей науки

Перед многими торговыми центрами сегодня стоит вопрос реконцепции и смены бизнес-модели. Эта тема актуальна и для владельцев, и для управляющих новосибирскими ТЦ. Об этом редакции Infopro54 сообщил основатель «Вау! Музей» и Wow Park (Бангкок, Таиланд) Евгений Зейналов. В середине апреля он был одним из спикеров форума коммерческой недвижимости CESA, который прошел в Новосибирске.

Выступая онлайн, Зейналов провел дистанционную экскурсию по музею, который создал в 2023 году.

— Мы нашли инвестора для Бангкока и открыли музей на пятом этаже торгового центра. Объем инвестиций в проект на тот момент составил около 500 тысяч долларов. За почти три года через музей посетили более 106 тысяч человек, проект заработал 2 млн долларов, — рассказал Зейналов редакции Infopro54.

Ранее предприниматель неоднократно пытался инициировать реализацию подобных проектов в Новосибирске и других городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

— Мы очень много с кем общались в Новосибирске, но все заканчивалось на уровне концепции. Инвесторов в то время нам найти не удалось. Последнее, что мы сделали в городе — «Вау! Музей» в ЦУМе. Мы открывались зимой 2022 года. Это была временная выставка на три месяца. Также мы создавали экспонаты для музея НГТУ и «Мира Парка». В парке мы их делали к открытию проекта, и некоторые из них до сих пор безопасно и интересно функционируют, несмотря на то, что стоят под открытым небом, — пояснил предприниматель.

После конференции по недвижимости, которая прошла в Новосибирске, Зейналов получил несколько запросов от представителей сибирского бизнеса.

— Один предложил проработать концепцию музея науки в трех торговых центрах, которые как раз ищут подобный формат. Другой также сказал, что у него есть заинтересованные ТЦ, понимающие, что сегодня на площадке торговой недвижимости важно развивать событийность, — комментирует собеседник редакции.

Он отметил, что предупреждал о таком развитии событий еще 8 лет назад, когда начали активно развиваться онлайн-платформы.

— Тогда я разослал всем владельцам крупных торговых центров России предложения о сотрудничестве. Предупреждал о том, что усилится конкуренция с электронной коммерцией, что у людей будет усталость от торговых центров. Я говорил, что люди уже купили все, что им было нужно, уже насиделись на фудкортах, и посетителей в ТЦ нужно будет снова и снова привлекать какой-то событийностью, — пояснил собеседник редакции.

По словам предпринимателя, сейчас люди готовы платить за впечатления, развлечения и образование, которые может дать музей.

— Стандартные парки развлечений сегодня также уже неинтересны, потому что это история для аудитории 5-10 лет, когда ребенок пришел, попрыгал на батуте, и в голове у него ничего интересного не осталось. А родитель просто посидел и подождал его. Музей — тот формат, где интересно и детям, и взрослым: взаимодействовать с экспонатами, узнавать что-то новое, — комментирует Евгений Зейналов.

По его словам, музей науки интересен не только для местных жителей, но и может генерировать экскурсионный поток из соседних городов, а также регионов, как Новосибирский планетарий, Краеведческий музей, зоопарк, аквапарк и т.д.

По оценке Евгения Зейналова, для реализации проекта на площади 2500 кв. м сейчас необходимы около 265 млн рублей. При этом он отметил, что в мире появляются и более масштабные проекты такого типа.

— Например, в Америке готовится к открытию новый развлекательный парк, где, как часть «Диснейленда», будет размещен музей науки. В целом же формат «Дом занимательной науки» в 30-х годах прошлого века придумал Яков Перельман. В 1969 году его повторил Фрэнк Оппенгеймер, открыв в Сан-Франциско «Эксплораториум». Мы хотим восстановить эту историю, так как в России пока нет ни одного полноценного музея науки. Кроме того, мы ищем инвестора для создания музея в Бангкоке, — резюмировал Зейналов.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских ТЦ закрываются магазины — на их место приходят фитнес и выставки, создаются пространства для подростков. Эксперты считают, что доля торговых точек в таких центрах будет сокращаться и дальше.