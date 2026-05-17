Для мусорного полигона под Новосибирском снова предлагают выбрать другой участок

В Доме культуры села Плотниково Новосибирской области прошло общественное обсуждение проекта строительства комплекса переработки отходов «Правобережный». Встречу местных жителей с представителями власти организовал Совет депутатов сельсовета. На многочисленные вопросы сельчан ответили начальник управления благоустройства Мария Шичкина, заместитель министра ЖКХ и энергетики Эдуард Щербаков и депутаты Законодательного Собрания. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал общественный активист по экологии и городским проблемам РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

— Все выступавшие от сельсовета проводили одну нить: власть должна услышать людей и выбрать для строительства КПО альтернативный участок. Нас не интересует экономическая составляющая, нам нужны чистый воздух, вода и земля. слышать народ и не дать нам повторить судьбу жителей, живущих возле полигонов «Левобережный» и Гусинобродский. Раз есть возможность начать с нуля, нужно учесть все экологические аспекты выбора участка и технологий — как при строительстве Правобережного, так и Левобережного КПО в районе Верх-Тулы, — написал общественник.

Кроме самих жителей Плотниково, в Доме культуры собрались владельцы близлежащих коттеджных поселков и садоводческих товариществ. Среди присутствующих было много молодежи. В результате к началу встречи здание было переполнено, уточнил Михаил Михайлов.

Собравшихся интересовали вопросы экологической безопасности, а также перспективы развития района в связи со строительством полигона. В свою очередь представители власти объяснили, что реализация проекта начнется только после прохождения государственной экологической экспертизы, а для защиты окружающей среды планируется использовать самые современные технологии.

В завершение встречи недавно назначенный глава Новосибирского района Юрий Саблин предложил создать специальную рабочую группу с участием общественников, которая будет поддерживать постоянный диалог с жителями и обеспечивать оперативное реагирование. Возглавить группу решил сам глава района.

Напомним, в марте депутаты регионального парламента согласовали две новые концессии по созданию и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов: комплекс по переработке отходов «Правобережный» в Раздольном и комплекс по переработке отходов «Левобережный» в Верх-Туле. Инициатором проектов выступили правительственные структуры — КПО «Правобережный» и КПО «Левобережный». На создание каждого пока планируется направить 14,2 млрд рублей. Большую часть этой суммы регион планирует привлечь в качестве льготного кредита через ППК «РЭО» — под 7,6% годовых. Впрочем, есть риск, что в финансировании региону будет отказано, в том числе из-за затягивания в подготовки ПСД, и тогда для реализации объектов придется обращаться за кредитами в банки. В такой ситуации речь будет идти о сумме примерно 55 млрд рублей за два объекта. Не строить полигоны в регионе уже невозможно.

