Для мусорного полигона под Новосибирском снова предлагают выбрать другой участок

Для оперативного взаимодействия с жителями власти решили создать рабочую группу

В Доме культуры села Плотниково Новосибирской области прошло общественное обсуждение проекта строительства комплекса переработки отходов «Правобережный». Встречу местных жителей с представителями власти организовал Совет депутатов сельсовета. На многочисленные вопросы сельчан ответили начальник управления благоустройства Мария Шичкина, заместитель министра ЖКХ и энергетики Эдуард Щербаков и депутаты Законодательного Собрания. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал общественный активист по экологии и городским проблемам РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

— Все выступавшие от сельсовета проводили одну нить: власть должна услышать людей и выбрать для строительства КПО альтернативный участок. Нас не интересует экономическая составляющая, нам нужны чистый воздух, вода и земля. слышать народ и не дать нам повторить судьбу жителей, живущих возле полигонов «Левобережный» и Гусинобродский. Раз есть возможность начать с нуля, нужно учесть все экологические аспекты выбора участка и технологий — как при строительстве Правобережного, так и Левобережного КПО в районе Верх-Тулы, — написал общественник.

Кроме самих жителей Плотниково, в Доме культуры собрались владельцы близлежащих коттеджных поселков и садоводческих товариществ. Среди присутствующих было много молодежи. В результате к началу встречи здание было переполнено, уточнил Михаил Михайлов.

Собравшихся интересовали вопросы экологической безопасности, а также перспективы развития района в связи со строительством полигона. В свою очередь представители власти объяснили, что реализация проекта начнется только после прохождения государственной экологической экспертизы, а для защиты окружающей среды планируется использовать самые современные технологии.

В завершение встречи недавно назначенный глава Новосибирского района Юрий Саблин предложил создать специальную рабочую группу с участием общественников, которая будет поддерживать постоянный диалог с жителями и обеспечивать оперативное реагирование. Возглавить группу решил сам глава района.

Напомним, в марте депутаты регионального парламента согласовали две новые концессии по созданию и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов: комплекс по переработке отходов «Правобережный» в Раздольном и комплекс по переработке отходов «Левобережный» в Верх-Туле. Инициатором проектов выступили правительственные структуры — КПО «Правобережный» и КПО «Левобережный». На создание каждого пока планируется направить 14,2 млрд рублей. Большую часть этой суммы регион планирует привлечь в качестве льготного кредита через ППК «РЭО» — под 7,6% годовых. Впрочем, есть риск, что в финансировании региону будет отказано, в том числе из-за затягивания в подготовки ПСД, и тогда для реализации объектов придется обращаться за кредитами в банки. В такой ситуации речь будет идти о сумме примерно 55 млрд рублей за два объекта. Не строить полигоны в регионе уже невозможно.

В мае стало известно, что власти Новосибирской области подбирают более дешевый вариант «мусорной» концессии.

Ранее редакция сообщала о том, что новыми мусорными концессиями в Новосибирске займется экс-мэр города Обь. 

Фото Михаила Михайлова.

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Незаконные майнинг-фермы выявили оперативники в Новосибирской области

Электрички будут ходить по новому расписанию в Новосибирской области

На отрезке железнодорожных путей западного направления начинается плановый ремонт. По этой причине с 18 по 27 мая будет изменено расписание 23 пригородных поездов. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Экспресс-пригород».

— Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам: Новосибирск – Барабинск – Новосибирск, Новосибирск – Татарская – Новосибирск, Новосибирск – Чулымская – Новосибирск, Новосибирск – Коченево – Новосибирск, Дупленская – Новосибирск, Татарская – Колония, Чулымская – Новосибирск-Восточный, — уточняется в сообщении.

Под рев моторов: в Новосибирске открылся мотосезон

Пасмурное небо и слегка накрапывающий дождик не стали препятствием для официального открытия мотосезона в Новосибирске. Мероприятие прошло в точном соответствии с графиком и собрало десятки байкеров из сибирского региона. В новеньких и уже обветренных скоростью и адреналином кожаных куртках, в шлемах и повязках на голове любители мотоспорта собрались на площадке у Государственной публичной научно-технической библиотеки. Организатором праздника традиционно выступил мотоклуб «99 percent».

— Конечно, сам мотосезон начался уже давно, как только сошел снег. А это просто праздник для своих, событие, которого все байкеры с нетерпением ждут каждый год. Это отличный повод пообщаться со старыми друзьями и завести новые знакомства. ГПНТБ стало уже привычной площадкой для сбора. Раньше открытие проходило в других местах и постоянно менялось, — рассказала одна из гостей мероприятия Ирина Ягодкина.

Спрос на недвижимость премиум-класса растет в Новосибирске

В условиях экономической нестабильности и кризисных явлений на рынке недвижимости Новосибирска регулярно меняются приоритеты, формируются новые тенденции. Застройщики находятся в постоянном поиске более маржинальных проектов. Об этом журналист Infopro54 рассказала руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Светлана Суксова.

— На данном этапе фиксируем рост предложения недвижимости премиум-класса. Элитные квартиры и дома менее зависимы от ипотеки, потому что статус самих покупателей довольно высокий, они не нуждаются в кредитовании. Хотя бывает и такое, что людям бизнеса выгоднее использовать ипотечные средства, чем наличные. Но это скорее исключение из общих правил, — констатирует эксперт.

Продажи рассады упали из-за резкого похолодания в Новосибирске

С наступлением долгожданного тепла новосибирские дачники массово устремились на свои загородные участки, а в садоводческих магазинах стартовал горячий сезон. Но с окончанием первой декады мая в столицу Сибири вновь вернулась зима и владельцы садов и огородов приостановили закуп рассады. При этом спрос на сопутствующие товары в регионе остается стабильным, в отличие от показателей по центральной России. Об этом журналисту Infopro54 рассказала директор одного из филиалов сети «Семена успеха» Елена.

—  Все зависит от погоды. Вот с наступлением холодов рассада встала. Люди перестали покупать саженцы, так как приостановились посадки. Хотя интересоваться рассадой начали еще в конце марта, когда снег лежал. А в целом продажи остались на уровне прошлого года. Люди идут за покупками стабильно. Если брать садовый инвентарь, то его приобретают круглый год. Эта зима снежная была. Так нам не успевали подвозить лопаты. При этом спросом пользовались абсолютно все виды, разбирали и совковые, и штыковые... Людям приходилось постоянно чистить снег на дачных участках и они регулярно приобретали новый инвентарь. Благодаря этому зимний сезон в этом году получился неплохой. Лето в этой году обещают засушливое, а значит поливочное хорошо пойдет, лейки, шланги. Сейчас востребованы удобрения, семена. У людей посадка идет. Хорошо расходятся средства от вредителей, для почвы, для растений. Постоянно удобрения берут. И так каждый весенний сезон, —  рассказала директор магазина.

Мошенники рассылают фейковые штрафы дачникам Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Владельцы загородных участков в Новосибирской области стали получать сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства. Аферисты предлагают перейти по ссылке и оплатить штраф со скидкой. Таким образом злоумышленники стараются взломать личный кабинет на портале Госуслуг, сообщили в региональном Управлении Росреестра.

— Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, является постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть подписано главным государственным инспектором региона (города или района) по использованию и охране земель или его заместителем и заверено печатью территориального органа Росреестра, — объяснил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Среди самозанятых в Новосибирске стало меньше женщин

Автор: Юлия Данилова

На май 2026 года в России насчитывается уже 15,4 миллионов самозанятых, что на 26,8% больше, чем годом ранее. Однако за ростом скрывается высокая ротация: в 2025 году ежемесячно прекращали регистрацию 150-170 тысяч человек (часть из них уходили сами, часть были исключены по истечении срока). В Новосибирской области этот показатель составляет порядка 4,5-5 тысяч при приросте в 10-11 тысяч. Об этом сообщили аналитики портала «Самозанятость.онлайн» в ответ на запрос редакции Infopro54. По данным ресурса, на начало 2026 года в регионе было 378 тысяч самозанятых.

— До 30% зарегистрированных аккаунтов — «спящие» с нулевым доходом (их закрывают автоматически после 15 месяцев неактивности), — отметили эксперты портала.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

