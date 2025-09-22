Новая школа в Татарске: губернатор поручил ускорить темпы строительства

На оперативном совещании первый замминистра строительства области Дмитрий Тимонов представил губернатору Андрею Травникову отчёт о текущем состоянии и планах по окончанию строительства новой школы в Татарске.

Сообщается, что новое учебное заведение рассчитано на 550 учеников. По словам Тимонова, в настоящее время строители ведут работы на верхних этажах здания. Каждый день на площадке трудится около 40 специалистов.

Замминистра подчеркнул, что из-за высокого уровня грунтовых вод потребовалось внести коррективы в проектную документацию. Однако эта работа ведётся одновременно со строительными работами и, как ожидается, не повлияет на запланированные сроки завершения проекта. После инцидента в школе № 5 будут предприняты дополнительные шаги, чтобы обеспечить открытие новой школы к 1 сентября следующего года.

Андрей Травников отметил, что времени на задержки у строителей больше нет, учитывая текущую ситуацию. Он подчеркнул необходимость ежедневного контроля за ходом строительства со стороны управления капитального строительства и специалистов областного министерства строительства, а также максимального ускорения темпов работ.