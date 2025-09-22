Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей

Жительница Новосибирска продаёт письмо с автографом Дэниела Рэдклиффа. В 2005 году она написала на адрес, указанный в российской газете, и получила ответное письмо на английском с автографом, предположительно в рамках промоакции.

— Так у меня это письмо и лежало, в какой-то момент я его даже потеряла, потом снова нашла. Тогда и подумала, что эта вещь мне не нужна, — отметила сибирячка.

Продавец призналась, что никогда не была большой поклонницей Рэдклиффа. Актёр ей симпатичен, но не более того. Вещь она считает коллекционной и понимает её ценность для кого-то другого. Поэтому решила продать.

Она подчеркнула, что готова продать автограф именно за 15 тысяч рублей и снижать её не станет, так как срочная продажа не требуется.

— Пишут часто: спрашивают какие-то подробности. Однако пока что никто не купил: либо доставка кажется им слишком дорогой, либо занижают цену, — говорит женщина изданию Горсайт.

Некоторые покупатели предлагают совсем низкую цену — 1,5–2 тысячи рублей, рассказывает сибирячка. Но она не теряет надежды и верит, что найдет своего клиента.

