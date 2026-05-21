Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Новосибирцам назвали даты авиационного шоу в Мочище

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

В 2026 году мероприятие приурочили сразу к двум круглым датам в истории отечественной авиации

В 2026 году фестиваль «Вива Авиа!» (0+) на аэродроме Мочище пройдет 1 и 2 августа.

Организаторы приурочили мероприятие сразу к двум круглым датам в истории отечественной авиации. В этом году исполняется 110 лет с момента основания морской авиации Военно-Морского Флота России и 95 лет со дня создания Военно-транспортной авиации.

Фестиваль организован при поддержке Вооруженных сил страны. Среди участников заявлены «Русские Витязи», «Барсы», «Первый полет». Свое мастерство покажут пилоты гражданской авиации и владельцы частных самолетов. В небо поднимутся раритетные машины, воздушные шары, дельтапланы и мотопарапланы. Также заявлено шоу дронов.

Зрители увидят, как прошлое и настоящее авиации встречаются в одном небе. Дополнят программу парашютные прыжки и выступления авиамоделистов.

Участие в фестивале примут авиаторы из Сибири, с Урала и из других регионов страны. Они покажут высокий класс владения техникой и продемонстрируют развитие современной авиации на деле.

Ранее редакция сообщала, что на фестиваль «Новая книга» в Новосибирске съехались 70 издательств.

Фото из архивов редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : авиашоу в Мочище

148
0
0
Предыдущая статья
Подрядчиков для дорог Новосибирской области наберут через 40 аукционов

Три региона Сибири создадут национальный туристический маршрут «Чуйский тракт»

Автор: Юлия Данилова

«Чуйский тракт» определен как пилотный проект для развития автомототуризма и караванинга в России. В 2025 году на Чуйском тракте был зафиксирован рост автомобильного трафика на 16%, что подтверждает ежегодное увеличение потока самостоятельных путешественников, сообщили в Минэкономразвития Новосибирской области.

— Дорожные работы на маршруте «Там, где начинается Чуйский тракт» намечены в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Новосибирской области», — пояснила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.

Читать полностью

В Новосибирск на фестиваль «Новая книга» съехались 70 издательств

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 21 мая стартовал фестиваль «Новая книга». Это уже одиннадцатый по счёту фестиваль. Участие в нём принимают 70 издательств. Как таковых тематических рамок нет: от детской литературы до научной.

В этот раз фестиваль решили провести на площадке «Гастрокорта». Организаторы называют её «дружелюбным пространством», но отмечают при этом, что площадей для размещения участников постоянно не хватает.

Читать полностью

На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске ищут подрядчика на выполнение работ по завершению «Строительства комплекса объектов системы водоснабжения в Татарске». Стартовая цена контракта составляет 309 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до ноября 2026 года.

Напомним, создание этого объекта в 2022 году начинала компания ООО «СпецТрансСтрой» и срыв его реализации стал одной из причин по которой подрядчик ушел в банкротство.

Читать полностью

Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

Автор: Юлия Данилова

В первом квартале 2026 года в интернет-приемную Банка России поступило около 68 тысяч заявлений об исключении сведений из базы данных. При этом среди них есть заявления от клиентов банков, которые столкнулись с какими-либо ограничительными мерами по другим основаниям, но не разобравшись в ситуации, написали заявление об исключении сведений из базы. Хотя по факту информация о них в базе данных отсутствовала. Об этом на брифинге в Новосибирске корреспонденту Infopro54 сообщил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Он также пояснил, как пополняется база данных регулятора.

— Просто попасть в базу невозможно. За каждым таким случаем стоит информация, полученная от кредитной организации либо от Министерства внутренних дел, куда обратился потерпевший, который лишился своих денег, — отметил эксперт.

Читать полностью

Команда-победитель Медиакубка «Сибирь.ПРО» получила кубок

Под общим девизом «Создаем яркую Сибирь» участники на протяжении трёх дней прокачивали профессиональные навыки в 10 разноформатных мастерских: от работы с искусственным интеллектом и создания фоторепортажей до управления радиоэфиром, построения инфокампаний и журналистики в экстремальных условиях. В ходе мероприятия участники смогли погрузиться в реальные кейсы, получить уникальный опыт и повысить уровень своего мастерства.

Практические задания для мастерских подготовлены совместно с партнёрами конкурса: ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирским филиалом ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь», Сибирским банком ПАО Сбербанк, АО «СУЭК-Кузбасс» и АО «ХК «Сибцем».

Читать полностью

Жителей поселка Гавриловский предупредили о возможном подтоплении

Жителей поселка Гавриловский предупредили о паводковой ситуации на реке Каргат.

— Возможен подъём уровня воды на реке Каргат до опасной отметки 480 см в районе пос. Гавриловский с 21 по 26 мая 2026 года. Возможно затопление прибрежных территорий, — говорится в экстренном сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Новосибирцам назвали даты авиационного шоу в Мочище

Бизнес

Подрядчиков для дорог Новосибирской области наберут через 40 аукционов

Бизнес Власть Общество Туризм

Три региона Сибири создадут национальный туристический маршрут «Чуйский тракт»

Культура Общество

В Новосибирск на фестиваль «Новая книга» съехались 70 издательств

Власть

В Новосибирской области обсуждают сохранение исторической памяти

Бизнес Власть Общество

На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Общество Право&Порядок Финансы

Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

Общество

Команда-победитель Медиакубка «Сибирь.ПРО» получила кубок

Общество

Жителей поселка Гавриловский предупредили о возможном подтоплении

Финансы

Рост популярности накопительных счетов отмечен в Новосибирске

Бизнес Общество

Новосибирцы отказываются от коротких курсов в онлайне

Бизнес

В Новосибирске прошёл День предпринимательства

Бизнес Технологии

Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ в России

Общество

Крячковскую школу-памятник в Новосибирске будут ремонтировать до конца 2027 года

Власть

Студентов из Новосибирской области научили сеять хлеб

Общество Право&Порядок Финансы

Тренд на персонифицированные атаки: мошенники собирают информацию о будущей жертве во всех источниках

Власть Туризм

Мэр Новосибирска назвал доход от туристического налога

Власть Недвижимость Общество

Жители Новосибирской области узаконили по амнистии более 6 тысяч гаражей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности