Новосибирцам назвали даты авиационного шоу в Мочище

В 2026 году фестиваль «Вива Авиа!» (0+) на аэродроме Мочище пройдет 1 и 2 августа.

Организаторы приурочили мероприятие сразу к двум круглым датам в истории отечественной авиации. В этом году исполняется 110 лет с момента основания морской авиации Военно-Морского Флота России и 95 лет со дня создания Военно-транспортной авиации.

Фестиваль организован при поддержке Вооруженных сил страны. Среди участников заявлены «Русские Витязи», «Барсы», «Первый полет». Свое мастерство покажут пилоты гражданской авиации и владельцы частных самолетов. В небо поднимутся раритетные машины, воздушные шары, дельтапланы и мотопарапланы. Также заявлено шоу дронов.

Зрители увидят, как прошлое и настоящее авиации встречаются в одном небе. Дополнят программу парашютные прыжки и выступления авиамоделистов.

Участие в фестивале примут авиаторы из Сибири, с Урала и из других регионов страны. Они покажут высокий класс владения техникой и продемонстрируют развитие современной авиации на деле.

