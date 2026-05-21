В Новосибирске прошёл День предпринимательства

20 мая в Новосибирске прошел День предпринимательства.

Мероприятие было организовано Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» и администрацией города Новосибирска. Финансовую поддержку оказал Альфа-Банк, а информационное освещение обеспечили порталы InfoPro54.ru и «Континент Сибирь».

В течение всего дня в Концертном комплексе имени В. Маяковского развернулась насыщенная программа. Она включала официальную церемонию, деловую часть, встречи представителей бизнеса с властями, консультационные пункты, ярмарку трудоустройства и розыгрыш призов от партнеров.

Начался праздник с работы интерактивных зон.

Представители Комитета по промышленности «ОПОРЫ РОССИИ» продемонстрировали продукцию местных производителей в сферах пищевой, легкой и высокотехнологичной отраслей. Комитет по туризму совместно с Туристско-информационными центрами Новосибирска и области презентовал туристические возможности региона, включая маршруты, туры и образовательные программы в индустрии туризма и гостеприимства. Для всех желающих был организован лекторий, посвященный путешествиям по Новосибирской области и Горному Алтаю.

На площадке для консультаций гости мероприятия получили ценные сведения и советы от множества организаций. Среди них были эксперты из Городского центра развития предпринимательства, центра «Мой бизнес» Новосибирской области, Гарантийного фонда Новосибирской области, юристы Бюро по защите прав предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ», а также представители «Россети Новосибирск» и Центра занятости населения.

Комитет по ценностно-ориентированному предпринимательству Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» по традиции организовал «добрые» мастер-классы. В ходе этих занятий участники создали подарки к Международному дню пожилых людей, которые впоследствии будут переданы в Дом ветеранов.

Церемония открытия события прошла с участием высокопоставленных представителей городской и областной администрации.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил с приветственной речью перед собравшимися. Он подчеркнул, что предпринимательство, охватывающее как малые, так и крупные предприятия, играет критически важную роль в экономике региона.

Председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив поблагодарил представителей малого и среднего бизнеса за помощь нашим бойцам – участникам СВО.

«Новосибирскую экономику отличает высокая устойчивость, которая обеспечивается за счёт её диверсификации. Помимо 200 крупных предприятий, работающих в городе, активно развивается сектор малого и среднего бизнеса», — подчеркнул мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев. По его словам, доля МСП уже превышает треть рынка и продолжает расти.

«Новосибирские компании выпускают продукцию высокого качества, успешно конкурируют с зарубежными производителями и решают задачи технологического лидерства страны», — добавил руководитель муниципалитета.

Поздравил предпринимателей председатель Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов:

«Сегодня у нас есть повод обратиться ко всем предпринимателям Новосибирской области. Мы наследники выдающихся российских предпринимателей, которые создавали сильную Россию, строили Новониколаевск, который теперь стал нашим родным Новосибирском. На нас большая ответственность, перед нами очень сложные задачи. Я благодарю каждого новосибирского предпринимателя за участие в развитии экономики нашего региона и городов Новосибирской области. Спасибо за ваш благотворительный вклад в решение задач СВО. Спасибо за понимание и терпение. Пусть все ваши инициативы приносят достойные плоды. Пусть в вас никогда не угаснет искра, не исчезнет предпринимательская жилка, которые толкают всех вас на великие свершения. Желаю дальнейших успехов. С Праздником!».

Предприниматели Новосибирска получили видеопоздравление от президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина, а также личные поздравления от руководителя УФНС России по Новосибирской области Геннадия Морозова, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Андрея Панфёрова, министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого, и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дениса Рягузова, заместителя министра экономического развития Новосибирской области Анны Винниковой, заместителя министра образования Новосибирской области Светланы Малиной, заместителя министра юстиции Новосибирской области Виталия Табалы.

Представители органов власти и «ОПОРЫ РОССИИ» наградили предпринимателей почетными грамотами, благодарностями и письмами за их вклад в экономическое развитие города и области, а также за активное участие в общественной жизни и прогресс в различных секторах экономики.

Торжественная программа продолжилась панельной дискуссией «Роль малого бизнеса в социально-экономическом развитии региона». Модератором выступил Игорь Салов, отвечали на вопросы предпринимателей: Денис Рягузов, Анна Винникова, заместитель мэра города Новосибирска Максим Останин, начальник отдела трудоустройства, профессиональной ориентации и обучения управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Анна Кошелева, региональный управляющий филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» Андрей Фишер.

Участники встречи получили ответы на вопросы о существующих мерах государственной поддержки бизнеса, в том числе туризма и производства, банковских мерах поддержки, поддержки работодателей, трудоустраивающих участников СВО, в том числе инвалидов, о возможном содействии предпринимателей СВО. Также участники обсудили проблему дефицит узких специалистов рабочих профессий, вопросы сдерживания роста цен на социально значимые товары и влияние последних реформ на жизнеспособность бизнесов.

Деловая программа продолжилась антикризисным мастермайндом для предпринимателей «Как увеличить продажи в 2026 году». Ведущими выступили лидеры «ОПОРЫ РОССИИ» Даная Панова и Марина Синицына, а также эксперты из Комитетов по наставничеству, развитию персонала, управлению продажами, по инвестициям. Участники под сопровождением экспертов генерировали идеи для развития своих бизнесов в разрезах разных аспектов, а также знакомились и получали новые связи и контакты для будущих партнерств. Приятным завершением встречи стал розыгрыш подарков от партнеров.

В это же время проходила ярмарка вакансий, где выступили ведущие компании региона и страны. Модератором площадки выступила Алла Леушина (Литвинова), вице-председатель Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ».

Работодатели представили информацию о доступных вакансиях, корпоративной культуре и условиях труда. Они также провели сессию вопросов и ответов с соискателями – студентами последнего курса и жителями города. Все желающие имели возможность оставить свои контактные данные для дальнейшего взаимодействия с потенциальными работодателями.

День предпринимательства в Новосибирске в очередной раз послужил платформой для демонстрации значения малого бизнеса для регионального развития и дискуссий по актуальным социально-экономическим вопросам. Мероприятие также стало пространством для поиска новых идей, налаживания связей и обмена информацией и опытом.

Выражаем благодарность организаторам, партнерам и всем участникам за плодотворную работу!

Поздравляем предпринимателей Новосибирской области с наступающим профессиональным праздником! Желаем им дальнейшего роста, процветания и уверенного преодоления всех будущих трудностей!

Для справки:

День российского предпринимательства – профессиональный праздник, который был учрежден Указом Президента РФ от 18 октября 2007 г. №1381 «О Дне российского предпринимательства».