Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть Общество Туризм

Три региона Сибири создадут национальный туристический маршрут «Чуйский тракт»

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Финальный вариант предложений для туристов планируется разработать к 2027 году

«Чуйский тракт» определен как пилотный проект для развития автомототуризма и караванинга в России. В 2025 году на Чуйском тракте был зафиксирован рост автомобильного трафика на 16%, что подтверждает ежегодное увеличение потока самостоятельных путешественников, сообщили в Минэкономразвития Новосибирской области.

— Дорожные работы на маршруте «Там, где начинается Чуйский тракт» намечены в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Новосибирской области», — пояснила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.

Кроме того, сейчас регионы формируют комфортную и насыщенную программу для путешественников, рассчитанную на 1,5–2 дня пребывания в каждом из субъектов-участников.

— Новосибирская область уже презентовала аудиогид по автомобильному маршруту «Чуйский тракт. Начало». Это позволяет автотуристам, стартующим из Новосибирска, получать качественный контент о достопримечательностях прямо во время поездки, —отметила Шарпф.

На стратегической сессии на площадке Форума «Дикоросы» в июле планируется спроектировать составляющие маршрута, чтобы каждый из трех сибирских регионов был представлен максимально ярко, а стыковка туристических программ была бесшовной для гостя от Новосибирска до алтайских курортов.

В планах регионов, разработать финальный вариант маршрута к 2027 году.

Напомним, в июне 2023 года на Петербургском экономическом форуме представители Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай договорились развивать Чуйский тракт. В 2024 году вопрос о реализации проекта по капитальному ремонту тракта обсуждался на встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина и губернатора региона Андрея Траавникова. Сообщалось, что планируется расширить дорожное полотно с двух до четырёх полос движения.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в топ популярных для автотуризма регионов. 

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть Общество Туризм

Регионы : Россия Новосибирск Алтай

Теги : Чуйский тракт Автомобильный туризм

396
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирск на фестиваль «Новая книга» съехались 70 издательств
Следующая статья
Подрядчиков для дорог Новосибирской области наберут через 40 аукционов

Новосибирцам назвали даты авиационного шоу в Мочище

Автор: Оксана Мочалова

В 2026 году фестиваль «Вива Авиа!» (0+) на аэродроме Мочище пройдет 1 и 2 августа.

Организаторы приурочили мероприятие сразу к двум круглым датам в истории отечественной авиации. В этом году исполняется 110 лет с момента основания морской авиации Военно-Морского Флота России и 95 лет со дня создания Военно-транспортной авиации.

Читать полностью

Подрядчиков для дорог Новосибирской области наберут через 40 аукционов

Автор: Оксана Мочалова

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) по Новосибирской области объявляет 40 отдельных аукционов. Таким образом ведомство намерено найти подрядчиков для обслуживания региональных и межмуниципальных трасс, а также мостов и путепроводов на них. Работы рассчитаны на ближайшие три года, их общая сумма составит 24,3 миллиарда рублей.

Срок выполнения контрактов — с 1 июля 2026 года по 30 июня 2029 года. Работы развернутся на территории 30 районов и округов Новосибирской области. Количество контрактов в каждом муниципальном образовании будет зависеть от протяжённости и конфигурации местной дорожной сети (от одного до трёх).

Читать полностью

В Новосибирск на фестиваль «Новая книга» съехались 70 издательств

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 21 мая стартовал фестиваль «Новая книга». Это уже одиннадцатый по счёту фестиваль. Участие в нём принимают 70 издательств. Как таковых тематических рамок нет: от детской литературы до научной.

В этот раз фестиваль решили провести на площадке «Гастрокорта». Организаторы называют её «дружелюбным пространством», но отмечают при этом, что площадей для размещения участников постоянно не хватает.

Читать полностью

В Новосибирской области обсуждают сохранение исторической памяти

Специалисты из всех субъектов Сибирского федерального округа в течение двух дней будут рассматривать вопросы законодательного регулирования сохранения памяти, а также практические шаги по поиску судеб и локаций захоронений граждан, пострадавших от геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Организатором встречи выступил Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ. В ходе стратегической сессии полпред президента в СФО Анатолий Серышев заявил, что данная структура находится в авангарде работы за обеспечение объективного освещения истории.

Читать полностью

На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске ищут подрядчика на выполнение работ по завершению «Строительства комплекса объектов системы водоснабжения в Татарске». Стартовая цена контракта составляет 309 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до ноября 2026 года.

Напомним, создание этого объекта в 2022 году начинала компания ООО «СпецТрансСтрой» и срыв его реализации стал одной из причин по которой подрядчик ушел в банкротство.

Читать полностью

Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

Автор: Юлия Данилова

В первом квартале 2026 года в интернет-приемную Банка России поступило около 68 тысяч заявлений об исключении сведений из базы данных. При этом среди них есть заявления от клиентов банков, которые столкнулись с какими-либо ограничительными мерами по другим основаниям, но не разобравшись в ситуации, написали заявление об исключении сведений из базы. Хотя по факту информация о них в базе данных отсутствовала. Об этом на брифинге в Новосибирске корреспонденту Infopro54 сообщил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Он также пояснил, как пополняется база данных регулятора.

— Просто попасть в базу невозможно. За каждым таким случаем стоит информация, полученная от кредитной организации либо от Министерства внутренних дел, куда обратился потерпевший, который лишился своих денег, — отметил эксперт.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Новосибирцам назвали даты авиационного шоу в Мочище

Бизнес

Подрядчиков для дорог Новосибирской области наберут через 40 аукционов

Бизнес Власть Общество Туризм

Три региона Сибири создадут национальный туристический маршрут «Чуйский тракт»

Культура Общество

В Новосибирск на фестиваль «Новая книга» съехались 70 издательств

Власть

В Новосибирской области обсуждают сохранение исторической памяти

Бизнес Власть Общество

На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Общество Право&Порядок Финансы

Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

Общество

Команда-победитель Медиакубка «Сибирь.ПРО» получила кубок

Общество

Жителей поселка Гавриловский предупредили о возможном подтоплении

Финансы

Рост популярности накопительных счетов отмечен в Новосибирске

Бизнес Общество

Новосибирцы отказываются от коротких курсов в онлайне

Бизнес

В Новосибирске прошёл День предпринимательства

Бизнес Технологии

Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ в России

Общество

Крячковскую школу-памятник в Новосибирске будут ремонтировать до конца 2027 года

Власть

Студентов из Новосибирской области научили сеять хлеб

Общество Право&Порядок Финансы

Тренд на персонифицированные атаки: мошенники собирают информацию о будущей жертве во всех источниках

Власть Туризм

Мэр Новосибирска назвал доход от туристического налога

Власть Недвижимость Общество

Жители Новосибирской области узаконили по амнистии более 6 тысяч гаражей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности