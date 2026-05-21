Три региона Сибири создадут национальный туристический маршрут «Чуйский тракт»

«Чуйский тракт» определен как пилотный проект для развития автомототуризма и караванинга в России. В 2025 году на Чуйском тракте был зафиксирован рост автомобильного трафика на 16%, что подтверждает ежегодное увеличение потока самостоятельных путешественников, сообщили в Минэкономразвития Новосибирской области.

— Дорожные работы на маршруте «Там, где начинается Чуйский тракт» намечены в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Новосибирской области», — пояснила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.

Кроме того, сейчас регионы формируют комфортную и насыщенную программу для путешественников, рассчитанную на 1,5–2 дня пребывания в каждом из субъектов-участников.

— Новосибирская область уже презентовала аудиогид по автомобильному маршруту «Чуйский тракт. Начало». Это позволяет автотуристам, стартующим из Новосибирска, получать качественный контент о достопримечательностях прямо во время поездки, —отметила Шарпф.

На стратегической сессии на площадке Форума «Дикоросы» в июле планируется спроектировать составляющие маршрута, чтобы каждый из трех сибирских регионов был представлен максимально ярко, а стыковка туристических программ была бесшовной для гостя от Новосибирска до алтайских курортов.

В планах регионов, разработать финальный вариант маршрута к 2027 году.

Напомним, в июне 2023 года на Петербургском экономическом форуме представители Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай договорились развивать Чуйский тракт. В 2024 году вопрос о реализации проекта по капитальному ремонту тракта обсуждался на встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина и губернатора региона Андрея Траавникова. Сообщалось, что планируется расширить дорожное полотно с двух до четырёх полос движения.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в топ популярных для автотуризма регионов.