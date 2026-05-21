Крячковскую школу-памятник в Новосибирске будут ремонтировать до конца 2027 года

Стало известно, какие сроки отведены на ремонт здания школы на улице Якушева, которое является объектом культурного наследия. Работы на объекте начались в апреле текущего года. Сейчас там завершили сооружение забора, и на заборе появился информационный щит.

Несмотря на то, что о школе-памятнике, построенной в 1912 году по проекту архитектора Андрея Крячкова, в Новосибирске в разное время много говорили и писали, официальная информация о её ремонте нигде не публиковалась. Некоторые сведения СМИ получали в ответах на запросы.

Так, согласно апрельским данным, реставрация исторического здания по адресу Якушева, 21 должна была продлиться до осени 2027 года. Но, как убедился журналист Infopro54, на информационном щите указаны другие сроки: датой окончания работ значится 31 декабря 2027 года.

Исполнителем работ по ремонту объекта культурного наследия «Школа» является ООО СЗ «Прайм Сквер». Эта компания строит жилой комплекс на улице Шевченко. Одним из условий договора КРТ как раз и является капитальный ремонт старой школы, имеющей охранный статус. Подрядчиком выступает ООО «Новосибстрой».

Ремонтировать памятники архитектуры могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Лицензирование осуществляет Министерство культуры РФ. С 1 марта 2026 года в силу вступил федеральный закон № 142-ФЗ, который упростил порядок проведения некоторых работ на памятниках истории и культуры. Теперь работы по содержанию объектов культурного наследия (например, ремонт инженерных систем, локальный ремонт покрытий, восстановление штукатурного и красочного слоёв, ремонт оконных и дверных заполнений) можно выполнять в порядке уведомления.

