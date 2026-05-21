Новосибирцы отказываются от коротких курсов в онлайне

Эксперты отмечают заметный сдвиг в сегменте онлайн-обучения: аудитория всё чаще отказывается от коротких прикладных курсов в пользу длительных программ и второго высшего образования. Люди хотят чувствовать себя увереннее, они ищут карьерной безопасности в условиях нестабильной экономики и быстро меняющихся требований рынка. Об этом редакции Infopro54 сообщила начальник организационно-технического отдела Института открытого дистанционного образования Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Екатерина Лаврова.

По ее словам, ещё несколько лет назад короткие курсы были на пике популярности: за недели или месяцы можно было освоить навык и сразу применить его. Особенно популярно это было в IT, маркетинге, дизайне. Однако со временем проявились ограничения: материал подаётся предельно сжато, шаблонными инструкциями, не хватает теории и понимания взаимосвязей. В итоге полученные навыки было сложно адаптировать к нетипичным задачам.

— Теперь мы видим, как интерес вновь начал смещаться в сторону полноценных программ, дающих фундамент и системное мышление, которое остаётся ключевым критерием для работодателей, особенно на руководящих позициях, — отмечает Екатерина Лаврова.

Собеседница редакции также отмечает, что тренд на системность не ограничивается только классическим высшим образованием. Сегодня заметный рост отмечается и в сегменте программ дополнительного профессионального образования (ДПО), а также на массовых открытых онлайн-курсах (МООК). Если раньше там доминировали узкие микрокурсы типа «10 шагов к профессии», то теперь пользователи всё чаще выбирают «широкие» модульные программы длительностью от полугода, которые сочетают теорию, проектную работу и базовые смежные дисциплины.

— Растёт интерес к подробным, системным курсам. Например, у нас значительную долю абитуриентов сегодня составляют слушатели зрелого возраста, которые намеренно уходят от «нарезок» навыков и выбирают полноценные программы с фундаментальной частью, — добавляет Екатерина Лаврова.

Важную роль в развитии тренда на длительное образование играет совершенствование технологий обучения. Это позволяет синхронизировать системное образование с реальными потребностями рынка труда.

Стоит отметить, что по данным SuperJob, в течение последних пару лет 27% новосибирцев кардинально сменили свою специализацию. Самые активные «перебежчики» — молодежь до 35 лет (26—28%). Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще (24%), чем обладатели высшего образования (20%).

Ранее редакция сообщала о том, что высшее образование в России приобретает гибридный формат. Современные студенты все чаще совмещают классическое образование и онлайн-курсы.