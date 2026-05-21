Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

В первом квартале 2026 года в интернет-приемную Банка России поступило около 68 тысяч заявлений об исключении сведений из базы данных. При этом среди них есть заявления от клиентов банков, которые столкнулись с какими-либо ограничительными мерами по другим основаниям, но не разобравшись в ситуации, написали заявление об исключении сведений из базы. Хотя по факту информация о них в базе данных отсутствовала. Об этом на брифинге в Новосибирске корреспонденту Infopro54 сообщил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Он также пояснил, как пополняется база данных регулятора.

— Просто попасть в базу невозможно. За каждым таким случаем стоит информация, полученная от кредитной организации либо от Министерства внутренних дел, куда обратился потерпевший, который лишился своих денег, — отметил эксперт.

В рамках системы информационного взаимодействия сотрудники МВД направляют запрос на основании возбуждённого уголовного дела либо наличия записи в книге учёта состава преступлений для того, чтобы понять, куда были выведены похищенные денежные средства. После этого ЦБ формирует список реквизитов, которые были задействованы в хищении денежных средств и по которым эти средства были выведены, и распространяет его среди участников информационного обмена. После этого банки приостанавливают действие карт и онлайн-банка гражданам, которые подозреваются в дропперстве.

— Некоторые люди, которые попали в базу, обращались в суд. За 2025 год у нас было более 500 таких запросов суда по исковым заявлениям людей, которые пытаются оспорить решения Банка России об отказе в исключении данных из базы. В 99% случаев суды поддержали позицию Банка России об обоснованности включения реквизитов в базу, —подчеркнул Вадим Уваров.

Он отметил, что встречаются случаи, когда в базу попадают люди, связанные с продажей криптовалюты. В общем объеме обращений об исключении сведений из базы данных на обращения таких людей приходится в среднем около 6,5%.

— Когда проектировался закон, никто не думал, что он так сильно отразится на лицах, которые причастны к покупке\продаже криптовалюты. Почему? Человек продаёт криптовалюту, с ним рассчитываются деньгами, похищенными у другого человека. Продавец криптовалюты даже не подозревает об этом и считает себя добросовестным. Как правило, это крупные суммы, поэтому человек сразу пишет заявление в полицию, а из полиции приходит запрос к нам. Законодательство выстроено таким образом, что он может обратиться в суд. Мы рекомендуем и даём возможность человеку самостоятельно урегулировать спор в досудебном порядке. Такой механизм работает. Вернув деньги пострадавшему, продавец криптовалюты урегулирует вопрос с правоохранительными органами, и у нас появляются основания для исключения сведений о нем из базы данных Банка России о мошеннических операциях, — рассказал Уваров.

В целом с середины февраля этого года досудебной процедурой возврата похищенных денег воспользовались более 5900 человек, включенных в базу данных Банка России. Они вернули пострадавшим свыше 260 млн рублей.

По данным ЦБ, общее количество мошеннических операций, о которых заявили клиенты в свои банки по итогам первого квартала 2026 года, составило практически 495 тысяч событий. Общий объём похищенных денежных средств — 7,4 млрд рублей.

— Объём хищений у физлиц сократился на 10,2%, по сравнению с первым кварталом 2025 года, количество мошеннических операций сократилось на 8,4%. В отношении юридических лиц мы зафиксировали повышенный фон компьютерных атак с использованием вредоносного программного обеспечения, — констатировал Вадим Уваров.

Кроме того, в ЦБ зафиксировали сохранение тренда на снижение средней суммы одной мошеннической операции: с 18,6 тысяч рублей в 2025 году до 14,9 тысяч рублей в первом квартале 2026 года.

— Более 80% от всего количества хищений у нас составляют операции до 20 000 ₽. Их доля растёт. При этом количество мошеннических операций, превышающих 1 млн руб., стабильно снижается. Эта говорит о том, что люди меньше попадают в тяжёлые жизненные ситуации, и тот курс, который мы определили, с точки зрения мер, реализованных при участии Банка России, — правильный, — резюмировал Уваров.

Напомним, в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) замминистра МВД Данил Филиппов заявил, что у ведомства есть данные о 30 тысячах дропперов. Это люди, которые участвуют в обналичивании похищенных средств. По его оценкам, в целом в России может быть около двух миллионов людей, которые участвуют в операциях дропперов. Новый закон предусматривает для них уголовную ответственность.

