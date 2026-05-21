Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество Право&Порядок Финансы

Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В этом списке оказались граждане, занимающиеся куплей\продажей криптовалюты

В первом квартале 2026 года в интернет-приемную Банка России поступило около 68 тысяч заявлений об исключении сведений из базы данных. При этом среди них есть заявления от клиентов банков, которые столкнулись с какими-либо ограничительными мерами по другим основаниям, но не разобравшись в ситуации, написали заявление об исключении сведений из базы. Хотя по факту информация о них в базе данных отсутствовала. Об этом на брифинге в Новосибирске корреспонденту Infopro54 сообщил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Он также пояснил, как пополняется база данных регулятора.

— Просто попасть в базу невозможно. За каждым таким случаем стоит информация, полученная от кредитной организации либо от Министерства внутренних дел, куда обратился потерпевший, который лишился своих денег, — отметил эксперт.

В рамках системы информационного взаимодействия сотрудники МВД направляют запрос на основании возбуждённого уголовного дела либо наличия записи в книге учёта состава преступлений для того, чтобы понять, куда были выведены похищенные денежные средства. После этого ЦБ формирует список реквизитов, которые были задействованы в хищении денежных средств и по которым эти средства были выведены, и распространяет его среди участников информационного обмена. После этого банки приостанавливают действие карт и онлайн-банка гражданам, которые подозреваются в дропперстве.

— Некоторые люди, которые попали в базу, обращались в суд. За 2025 год у нас было более 500 таких запросов суда по исковым заявлениям людей, которые пытаются оспорить решения Банка России об отказе в исключении данных из базы. В 99% случаев суды поддержали позицию Банка России об обоснованности включения реквизитов в базу, —подчеркнул Вадим Уваров.

Он отметил, что встречаются случаи, когда в базу попадают люди, связанные с продажей криптовалюты. В общем объеме обращений об исключении сведений из базы данных на обращения таких людей приходится в среднем около 6,5%.

— Когда проектировался закон, никто не думал, что он так сильно отразится на лицах, которые причастны к покупке\продаже криптовалюты. Почему? Человек продаёт криптовалюту, с ним рассчитываются деньгами, похищенными у другого человека. Продавец криптовалюты даже не подозревает об этом и считает себя добросовестным. Как правило, это крупные суммы, поэтому человек сразу пишет заявление в полицию, а из полиции приходит запрос к нам. Законодательство выстроено таким образом, что он может обратиться в суд. Мы рекомендуем и даём возможность человеку самостоятельно урегулировать спор в досудебном порядке. Такой механизм работает. Вернув деньги пострадавшему, продавец криптовалюты урегулирует вопрос с правоохранительными органами, и у нас появляются основания для исключения сведений о нем из базы данных Банка России о мошеннических операциях, — рассказал Уваров.

В целом с середины февраля этого года досудебной процедурой возврата похищенных денег воспользовались более 5900 человек, включенных в базу данных Банка России. Они вернули пострадавшим свыше 260 млн рублей.

По данным ЦБ, общее количество мошеннических операций, о которых заявили клиенты в свои банки по итогам первого квартала 2026 года, составило практически 495 тысяч событий. Общий объём похищенных денежных средств — 7,4 млрд рублей.

— Объём хищений у физлиц сократился на 10,2%, по сравнению с первым кварталом 2025 года, количество мошеннических операций сократилось на 8,4%. В отношении юридических лиц мы зафиксировали повышенный фон компьютерных атак с использованием вредоносного программного обеспечения, — констатировал Вадим Уваров.

Кроме того, в ЦБ зафиксировали сохранение тренда на снижение средней суммы одной мошеннической операции: с 18,6 тысяч рублей в 2025 году до 14,9 тысяч рублей в первом квартале 2026 года.

— Более 80% от всего количества хищений у нас составляют операции до 20 000 ₽. Их доля растёт. При этом количество мошеннических операций, превышающих 1 млн руб., стабильно снижается. Эта говорит о том, что люди меньше попадают в тяжёлые жизненные ситуации, и тот курс, который мы определили, с точки зрения мер, реализованных при участии Банка России, — правильный, — резюмировал Уваров.

Напомним, в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) замминистра МВД Данил Филиппов заявил, что у ведомства есть данные о 30 тысячах дропперов. Это люди, которые участвуют в обналичивании похищенных средств. По его оценкам, в целом в России может быть около двух миллионов людей, которые участвуют в операциях дропперов. Новый закон предусматривает для них уголовную ответственность.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области подростков вовлекли в 153 киберпреступления. Детей делают соучастниками правонарушений под предлогом легкого заработка. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики : Общество Право&Порядок Финансы

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : мошенничество дроппер Банк России

536
0
0
Предыдущая статья
Команда-победитель Медиакубка «Сибирь.ПРО» получила кубок
Следующая статья
Шойгу: Россия поставляет Армении газ и бензин по ценам втрое ниже рыночных

На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске ищут подрядчика на выполнение работ по завершению «Строительства комплекса объектов системы водоснабжения в Татарске». Стартовая цена контракта составляет 309 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до ноября 2026 года.

Напомним, создание этого объекта в 2022 году начинала компания ООО «СпецТрансСтрой» и срыв его реализации стал одной из причин по которой подрядчик ушел в банкротство.

Читать полностью

Команда-победитель Медиакубка «Сибирь.ПРО» получила кубок

Под общим девизом «Создаем яркую Сибирь» участники на протяжении трёх дней прокачивали профессиональные навыки в 10 разноформатных мастерских: от работы с искусственным интеллектом и создания фоторепортажей до управления радиоэфиром, построения инфокампаний и журналистики в экстремальных условиях. В ходе мероприятия участники смогли погрузиться в реальные кейсы, получить уникальный опыт и повысить уровень своего мастерства.

Практические задания для мастерских подготовлены совместно с партнёрами конкурса: ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирским филиалом ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь», Сибирским банком ПАО Сбербанк, АО «СУЭК-Кузбасс» и АО «ХК «Сибцем».

Читать полностью

Жителей поселка Гавриловский предупредили о возможном подтоплении

Жителей поселка Гавриловский предупредили о паводковой ситуации на реке Каргат.

— Возможен подъём уровня воды на реке Каргат до опасной отметки 480 см в районе пос. Гавриловский с 21 по 26 мая 2026 года. Возможно затопление прибрежных территорий, — говорится в экстренном сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

Читать полностью

Рост популярности накопительных счетов отмечен в Новосибирске

ВТБ отмечает возросшую популярность накопительных счетов среди жителей Новосибирска. Согласно сообщению пресс-службы банка, на фоне снижения ключевой ставки вкладчики начали активнее прибегать к более гибким финансовым инструментам. Общая сумма средств, размещенных на накопительных счетах в Новосибирской области, с начала текущего года увеличилась на 13%, достигнув показателя в 44,6 миллиарда рублей.

За последний год ключевая ставка Центрального Банка России снизилась с пиковых значений в 21% до 14,5% к маю 2026 года. Согласно данным мониторинга Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны, привлекающих наибольший объем средств физических лиц, к началу мая составила 13,06%. При этом некоторые банки предлагают по накопительным счетам более высокую доходность.

Читать полностью

Новосибирцы отказываются от коротких курсов в онлайне

Автор: Юлия Данилова

Эксперты отмечают заметный сдвиг в сегменте онлайн-обучения: аудитория всё чаще отказывается от коротких прикладных курсов в пользу длительных программ и второго высшего образования. Люди хотят чувствовать себя увереннее, они ищут карьерной безопасности в условиях нестабильной экономики и быстро меняющихся требований рынка. Об этом редакции Infopro54 сообщила начальник организационно-технического отдела Института открытого дистанционного образования Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Екатерина Лаврова.

По ее словам, ещё несколько лет назад короткие курсы были на пике популярности: за недели или месяцы можно было освоить навык и сразу применить его. Особенно популярно это было в IT, маркетинге, дизайне. Однако со временем проявились ограничения: материал подаётся предельно сжато, шаблонными инструкциями, не хватает теории и понимания взаимосвязей. В итоге полученные навыки было сложно адаптировать к нетипичным задачам.

Читать полностью

Крячковскую школу-памятник в Новосибирске будут ремонтировать до конца 2027 года

Автор: Мария Гарифуллина

Стало известно, какие сроки отведены на ремонт здания школы на улице Якушева, которое является объектом культурного наследия. Работы на объекте начались в апреле текущего года. Сейчас там завершили сооружение забора, и на заборе появился информационный щит.

Несмотря на то, что о школе-памятнике, построенной в 1912 году по проекту архитектора Андрея Крячкова, в Новосибирске в разное время много говорили и писали, официальная информация о её ремонте нигде не публиковалась. Некоторые сведения СМИ получали в ответах на запросы.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Общество Право&Порядок Финансы

Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

Общество

Команда-победитель Медиакубка «Сибирь.ПРО» получила кубок

Общество

Жителей поселка Гавриловский предупредили о возможном подтоплении

Финансы

Рост популярности накопительных счетов отмечен в Новосибирске

Бизнес Общество

Новосибирцы отказываются от коротких курсов в онлайне

Бизнес

В Новосибирске прошёл День предпринимательства

Бизнес Технологии

Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ в России

Общество

Крячковскую школу-памятник в Новосибирске будут ремонтировать до конца 2027 года

Власть

Студентов из Новосибирской области научили сеять хлеб

Общество Право&Порядок Финансы

Тренд на персонифицированные атаки: мошенники собирают информацию о будущей жертве во всех источниках

Власть Туризм

Мэр Новосибирска назвал доход от туристического налога

Власть Недвижимость Общество

Жители Новосибирской области узаконили по амнистии более 6 тысяч гаражей

Общество

Новосибирским школьникам и родителям ограничили доступ к электронным дневникам

Власть Общество

Более 900 участков изымут у собственников для «Южного транзита» в Новосибирске

Бизнес Экономика

Сибирские производители чая и кофе заработали 1,9 млрд рублей

Бизнес Власть Общество

Новосибирские предприниматели просят государство больше не снижать порог НДС

Бизнес Недвижимость

Фонд развития территорий продает недострои под Новосибирском

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности