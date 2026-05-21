Мэр Новосибирска назвал доход от туристического налога

За 2025 год доходы от туристического налога в бюджет Новосибирска превысили 100 млн рублей, а за первый квартал 2026 года поступления составили 25 млн рублей, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

— Полученные средства, в первую очередь, направляем на развитие инфраструктуры: благоустройство пешеходных маршрутов и общественных пространств – чтобы город становился комфортнее и для жителей, и для тех, кто к нам приезжает, — рассказал мэр.

Особое внимание уделяется туристической привлекательности Новосибирска как центра притяжения для гостей из регионов Сибири и не только, поэтому к летнему сезону город формирует масштабную фестивальную программу. По итогам прошлого года турпоток в Новосибирскую область превысил 3 миллиона поездок, при этом регион остаётся лидером в Сибири и занимает 11-ю позицию в масштабе всей страны. Путешественники выбирают Новосибирск как крупный транспортный, деловой и культурный центр.

Максим Кудрявцев отметил, что серьёзной опорой и мощным стимулом для регионов стала системная поддержка в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», поэтому власти намерены продолжать развивать инфраструктуру, искать интересные проекты и развивать событийный туризм, чтобы каждый гость увозил из Новосибирска яркие впечатления и желание вернуться.