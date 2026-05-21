Мэр Новосибирска назвал доход от туристического налога

Средства направляются на благоустройство общественных пространств

За 2025 год доходы от туристического налога в бюджет Новосибирска превысили 100 млн рублей, а за первый квартал 2026 года поступления составили 25 млн рублей, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

— Полученные средства, в первую очередь, направляем на развитие инфраструктуры: благоустройство пешеходных маршрутов и общественных пространств – чтобы город становился комфортнее и для жителей, и для тех, кто к нам приезжает, — рассказал мэр.

Особое внимание уделяется туристической привлекательности Новосибирска как центра притяжения для гостей из регионов Сибири и не только, поэтому к летнему сезону город формирует масштабную фестивальную программу. По итогам прошлого года турпоток в Новосибирскую область превысил 3 миллиона поездок, при этом регион остаётся лидером в Сибири и занимает 11-ю позицию в масштабе всей страны. Путешественники выбирают Новосибирск как крупный транспортный, деловой и культурный центр.

Максим Кудрявцев отметил, что серьёзной опорой и мощным стимулом для регионов стала системная поддержка в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», поэтому власти намерены продолжать развивать инфраструктуру, искать интересные проекты и развивать событийный туризм, чтобы каждый гость увозил из Новосибирска яркие впечатления и желание вернуться.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Студентов из Новосибирской области научили сеять хлеб

В правительстве региона огромное значение придают профориентации молодежи, так как это ключевой этап в формировании карьерного пути молодого специалиста. А также стремимся создать все необходимые условия, чтобы юноши и девушки могли сделать взвешенный выбор будущей профессии, учитывая актуальные потребности рынка труда нашего региона, подчеркнула начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

Ежегодно более 40 тысяч жителей Новосибирской области участвуют в различных мероприятиях, направленных на выбор профессии. Особый акцент делается на молодом поколении, включая школьников и студентов. Основная цель – популяризировать те профессии и специальности, которые пользуются спросом на местных предприятиях.

Жители Новосибирской области узаконили по амнистии более 6 тысяч гаражей

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России одобрило в первом чтении законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру кадастрового учета и регистрации прав на объекты гаражного назначения и землю под ними.

В Управлении Росреестра по Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 пояснили, что законопроект предлагает продлить действие «гаражной амнистии» на 5 лет — до 1 сентября 2031 года. При этом никаких новых упрощений в части предоставления земельных участков документом не предусмотрено.

Более 900 участков изымут у собственников для «Южного транзита» в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Утвержден проект планировки территории правобережной части обхода «Южный транзит», который пройдет от дороги Р-254 «Иркутск» до Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь. Соответствующий документ подписал министр строительства региона Дмитрий Богомолов. Также согласован проект межевания территории по которой будет проходить «Южный транзит» и установлены «красные линии» земельных участков, которые будут вовлекаться в создание объекта. В общей сложности речь идет о 362 га.

Транзит будет пересекать три реки, 19 автомобильных и две железные дороги.  В его состав входят 3 транспортные развязки:

Новосибирские предприниматели просят государство больше не снижать порог НДС

Автор: Юлия Данилова

Предпринимательское сообщество в лице «ОПОРЫ РОССИИ» направило в правительство Российской Федерации, в Государственную Думу и Совет Федерации предложение больше не снижать порог налогообложения по НДС. Об этом в рамках пленарного заседания, посвященного Дню российского предпринимательства, заявил председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов.

— Мы бы хотели попросить государство остановиться на 20 млн рублях. Нас уже серьезно «обндсили», но как вы знаете, у правительства есть план опустить планку взимания НДС до 10 млн. На наш взгляд, тогда это коснется каждого микробизнеса. К чему это приведет — комментировать не буду, не хочется рисовать апокалипсические сцены. НДС — сложный налог для начислений и уплаты, а микробизнес даже не имеет возможности содержать бухгалтера. Обязывать его этим заниматься — неоптимально, — добавил Салов.

Инвестора для создания производства отделочных материалов ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Инвестпортале Новосибирской области выложено предложение о создании по созданию завода по производству ПВХ-плитки для напольных покрытий на территории ТОР «Горный» (Тогучинский район, Новосибирская область). Оценочная стоимость проекта — 2,5 млрд рублей. Заполняет карту «Корпорация развития Новосибирской области».

По данным компании, объем рынка ПВХ-плитки в России в 2024 году составил 30 млн м². При этом собственное производство — только 12 млн м², а импорт — 18 млн м². Доля Китая в импорте — 90%.

В Новосибирске действует муниципальная программа поддержки МСП

Малый и средний бизнес генерирует треть экономической активности в Новосибирске, и его доля на рынке неуклонно увеличивается. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев на мероприятии, приуроченном ко Дню предпринимательства.

В Новосибирске действует муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Только в 2025 году при содействии муниципалитета было создано 600 рабочих мест, более 60 молодых ученых получили финансовую помощь, а десятки компаний стали резидентами бизнес-инкубаторов.

