Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Команда-победитель Медиакубка «Сибирь.ПРО» получила кубок

Дата:

В Новосибирске завершилась работа первого Медиакубка «Сибирь.ПРО» – масштабного проекта, объединившего журналистов, сотрудников пресс-служб, блогеров и начинающих молодых специалистов отрасли

Под общим девизом «Создаем яркую Сибирь» участники на протяжении трёх дней прокачивали профессиональные навыки в 10 разноформатных мастерских: от работы с искусственным интеллектом и создания фоторепортажей до управления радиоэфиром, построения инфокампаний и журналистики в экстремальных условиях. В ходе мероприятия участники смогли погрузиться в реальные кейсы, получить уникальный опыт и повысить уровень своего мастерства.

Практические задания для мастерских подготовлены совместно с партнёрами конкурса: ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирским филиалом ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь», Сибирским банком ПАО Сбербанк, АО «СУЭК-Кузбасс» и АО «ХК «Сибцем».

По итогам программы места распределились следующим образом. Третье место заняла команда «Из.Весть». Награду призёрам вручили заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий и директор по внешним коммуникациям макрорегиона «Сибирь» компании «Ростелеком» Наталья Моисеева. Второе место досталось команде «Ирбис». Приз вручил директор ГТРК «Новосибирск» Александр Задорожный.

Первенство Медиакубка «Сибирь.ПРО» завоевала команда «Шестое чувство». Команда-победитель получила главный трофей – кубок, символизирующий профессионализм и верность фактам. Награду вручил начальник департамента информации и оперативного планирования аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Владимир Колодяжный.

«Для всех нас это новый интерактивный формат, который, на наш взгляд, наиболее соответствует современным тенденциям в медиасфере. Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев всегда подчеркивает, что главное – действовать для достижения всех поставленных целей вместе и сообща. И на этой площадке, я считаю, вы подружились, и теперь вот этой большой единой силой вы сможете помогать объединять регионы, помогать регионам достигать больших амбициозных целей, шагать в уверенное будущее. И это объединение поможет дальше всем нам вместе взаимодействовать», – отметил Владимир Колодяжный.

Организаторы, партнёры, наставники и участники проекта единогласно отмечают высокий уровень и практическую ценность первого Медиакубка «Сибирь.ПРО». Так, директор по внешним коммуникациям макрорегиона «Сибирь» компании «Ростелеком» Наталья Моисеева призналась, что для неё три дня в стенах «Дома радио» стали возвращением к истокам: «Это благодарность людям, которые сделали из меня профессионала и человека».

В свою очередь менеджер отдела по развитию общественных связей Красноярского представительства «Норникеля» Кристина Иванова отметила прикладную пользу формата:

«У нас был кейс, абсолютно реальный, который мы прямо сейчас реализуем в Красноярске. За эти дни у меня накопилась целая папка готовых решений». А директор управления по работе с госсектором Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Александр Пархоменко выделил три ключевых качества участников: «Лидерство, энергия и профессионализм. Было очень приятно обмениваться опытом, видеть горящие глаза участников, которые подходили к выполнению заданий неформально».

Наставники мастерских также поделились своими наблюдениями. Ведущая «12 канала» Наталья Фаткина подчеркнула ценность формата, объединившего специалистов разного уровня:

«Все ребята работали в команде – и опытные, и начинающие. Начинающие становятся ближе к мастерству, а у мастеров снова загораются глаза, когда они смотрят на ребят». Военкор Елена Соколова призналась, что впервые видит подобный интенсив: «Жаль, что в начале моего пути такого не было. Для новичков это бесценно. В нашей сфере наставничество – это всё. Когда молодые специалисты попадают в руки опытных коллег, у них появляется возможность отточить мастерство и раскрыть свой потенциал».

Эмоциональный отклик нашли и слова участников. Наталья Кривякина, представитель печатных СМИ, рассказала, что проект стал для неё настоящим открытием:

«Я газетчик и никогда раньше не была в студии – ни на телевидении, ни на радио. Поэтому мне понравилось и запомнилось абсолютно всё. Кроме того, формат соревнования действительно очень здорово мотивирует».

Медиакубок приурочен к 21-му сезону Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», который проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Организатор – Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (ИК МАСС).

Фото предоставлено ИК МАСС

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов

606
0
0
Предыдущая статья
Жителей поселка Гавриловский предупредили о возможном подтоплении
Следующая статья
Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске ищут подрядчика на выполнение работ по завершению «Строительства комплекса объектов системы водоснабжения в Татарске». Стартовая цена контракта составляет 309 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до ноября 2026 года.

Напомним, создание этого объекта в 2022 году начинала компания ООО «СпецТрансСтрой» и срыв его реализации стал одной из причин по которой подрядчик ушел в банкротство.

Читать полностью

Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

Автор: Юлия Данилова

В первом квартале 2026 года в интернет-приемную Банка России поступило около 68 тысяч заявлений об исключении сведений из базы данных. При этом среди них есть заявления от клиентов банков, которые столкнулись с какими-либо ограничительными мерами по другим основаниям, но не разобравшись в ситуации, написали заявление об исключении сведений из базы. Хотя по факту информация о них в базе данных отсутствовала. Об этом на брифинге в Новосибирске корреспонденту Infopro54 сообщил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Он также пояснил, как пополняется база данных регулятора.

— Просто попасть в базу невозможно. За каждым таким случаем стоит информация, полученная от кредитной организации либо от Министерства внутренних дел, куда обратился потерпевший, который лишился своих денег, — отметил эксперт.

Читать полностью

Жителей поселка Гавриловский предупредили о возможном подтоплении

Жителей поселка Гавриловский предупредили о паводковой ситуации на реке Каргат.

— Возможен подъём уровня воды на реке Каргат до опасной отметки 480 см в районе пос. Гавриловский с 21 по 26 мая 2026 года. Возможно затопление прибрежных территорий, — говорится в экстренном сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

Читать полностью

Новосибирцы отказываются от коротких курсов в онлайне

Автор: Юлия Данилова

Эксперты отмечают заметный сдвиг в сегменте онлайн-обучения: аудитория всё чаще отказывается от коротких прикладных курсов в пользу длительных программ и второго высшего образования. Люди хотят чувствовать себя увереннее, они ищут карьерной безопасности в условиях нестабильной экономики и быстро меняющихся требований рынка. Об этом редакции Infopro54 сообщила начальник организационно-технического отдела Института открытого дистанционного образования Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Екатерина Лаврова.

По ее словам, ещё несколько лет назад короткие курсы были на пике популярности: за недели или месяцы можно было освоить навык и сразу применить его. Особенно популярно это было в IT, маркетинге, дизайне. Однако со временем проявились ограничения: материал подаётся предельно сжато, шаблонными инструкциями, не хватает теории и понимания взаимосвязей. В итоге полученные навыки было сложно адаптировать к нетипичным задачам.

Читать полностью

Крячковскую школу-памятник в Новосибирске будут ремонтировать до конца 2027 года

Автор: Мария Гарифуллина

Стало известно, какие сроки отведены на ремонт здания школы на улице Якушева, которое является объектом культурного наследия. Работы на объекте начались в апреле текущего года. Сейчас там завершили сооружение забора, и на заборе появился информационный щит.

Несмотря на то, что о школе-памятнике, построенной в 1912 году по проекту архитектора Андрея Крячкова, в Новосибирске в разное время много говорили и писали, официальная информация о её ремонте нигде не публиковалась. Некоторые сведения СМИ получали в ответах на запросы.

Читать полностью

Тренд на персонифицированные атаки: мошенники собирают информацию о будущей жертве во всех источниках

Автор: Юлия Данилова

Трендом, который сформировался в последнее время в сфере финансового мошенничества, являются персонифицированные атаки на потенциальную жертву. Раньше более распространенными были «холодные обзвоны». Об этом на брифинге в Новосибирске рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

— Готовясь к атаке, мошенник собирает предварительную информацию о конкретном лице, для того чтобы с использованием так называемых крючков и уловок, подсадить его на управляемое воздействие. Это могут быть сведения о номерах машин, о кличках домашних животных, о близких\знакомых, об учителях, репетиторах и так далее. Ключевая задача состоит в создании истории, чтобы человек поверил в то, что с ним разговаривает лицо, которое обладает о нём той информацией, которая не может быть в публичном доступе, — пояснил эксперт.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Общество Право&Порядок Финансы

Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

Общество

Команда-победитель Медиакубка «Сибирь.ПРО» получила кубок

Общество

Жителей поселка Гавриловский предупредили о возможном подтоплении

Финансы

Рост популярности накопительных счетов отмечен в Новосибирске

Бизнес Общество

Новосибирцы отказываются от коротких курсов в онлайне

Бизнес

В Новосибирске прошёл День предпринимательства

Бизнес Технологии

Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ в России

Общество

Крячковскую школу-памятник в Новосибирске будут ремонтировать до конца 2027 года

Власть

Студентов из Новосибирской области научили сеять хлеб

Общество Право&Порядок Финансы

Тренд на персонифицированные атаки: мошенники собирают информацию о будущей жертве во всех источниках

Власть Туризм

Мэр Новосибирска назвал доход от туристического налога

Власть Недвижимость Общество

Жители Новосибирской области узаконили по амнистии более 6 тысяч гаражей

Общество

Новосибирским школьникам и родителям ограничили доступ к электронным дневникам

Власть Общество

Более 900 участков изымут у собственников для «Южного транзита» в Новосибирске

Бизнес Экономика

Сибирские производители чая и кофе заработали 1,9 млрд рублей

Бизнес Власть Общество

Новосибирские предприниматели просят государство больше не снижать порог НДС

Бизнес Недвижимость

Фонд развития территорий продает недострои под Новосибирском

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности