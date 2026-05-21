Команда-победитель Медиакубка «Сибирь.ПРО» получила кубок

Под общим девизом «Создаем яркую Сибирь» участники на протяжении трёх дней прокачивали профессиональные навыки в 10 разноформатных мастерских: от работы с искусственным интеллектом и создания фоторепортажей до управления радиоэфиром, построения инфокампаний и журналистики в экстремальных условиях. В ходе мероприятия участники смогли погрузиться в реальные кейсы, получить уникальный опыт и повысить уровень своего мастерства.

Практические задания для мастерских подготовлены совместно с партнёрами конкурса: ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирским филиалом ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь», Сибирским банком ПАО Сбербанк, АО «СУЭК-Кузбасс» и АО «ХК «Сибцем».

По итогам программы места распределились следующим образом. Третье место заняла команда «Из.Весть». Награду призёрам вручили заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий и директор по внешним коммуникациям макрорегиона «Сибирь» компании «Ростелеком» Наталья Моисеева. Второе место досталось команде «Ирбис». Приз вручил директор ГТРК «Новосибирск» Александр Задорожный.

Первенство Медиакубка «Сибирь.ПРО» завоевала команда «Шестое чувство». Команда-победитель получила главный трофей – кубок, символизирующий профессионализм и верность фактам. Награду вручил начальник департамента информации и оперативного планирования аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Владимир Колодяжный.

«Для всех нас это новый интерактивный формат, который, на наш взгляд, наиболее соответствует современным тенденциям в медиасфере. Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев всегда подчеркивает, что главное – действовать для достижения всех поставленных целей вместе и сообща. И на этой площадке, я считаю, вы подружились, и теперь вот этой большой единой силой вы сможете помогать объединять регионы, помогать регионам достигать больших амбициозных целей, шагать в уверенное будущее. И это объединение поможет дальше всем нам вместе взаимодействовать», – отметил Владимир Колодяжный.

Организаторы, партнёры, наставники и участники проекта единогласно отмечают высокий уровень и практическую ценность первого Медиакубка «Сибирь.ПРО». Так, директор по внешним коммуникациям макрорегиона «Сибирь» компании «Ростелеком» Наталья Моисеева призналась, что для неё три дня в стенах «Дома радио» стали возвращением к истокам: «Это благодарность людям, которые сделали из меня профессионала и человека».

В свою очередь менеджер отдела по развитию общественных связей Красноярского представительства «Норникеля» Кристина Иванова отметила прикладную пользу формата:

«У нас был кейс, абсолютно реальный, который мы прямо сейчас реализуем в Красноярске. За эти дни у меня накопилась целая папка готовых решений». А директор управления по работе с госсектором Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Александр Пархоменко выделил три ключевых качества участников: «Лидерство, энергия и профессионализм. Было очень приятно обмениваться опытом, видеть горящие глаза участников, которые подходили к выполнению заданий неформально».

Наставники мастерских также поделились своими наблюдениями. Ведущая «12 канала» Наталья Фаткина подчеркнула ценность формата, объединившего специалистов разного уровня:

«Все ребята работали в команде – и опытные, и начинающие. Начинающие становятся ближе к мастерству, а у мастеров снова загораются глаза, когда они смотрят на ребят». Военкор Елена Соколова призналась, что впервые видит подобный интенсив: «Жаль, что в начале моего пути такого не было. Для новичков это бесценно. В нашей сфере наставничество – это всё. Когда молодые специалисты попадают в руки опытных коллег, у них появляется возможность отточить мастерство и раскрыть свой потенциал».

Эмоциональный отклик нашли и слова участников. Наталья Кривякина, представитель печатных СМИ, рассказала, что проект стал для неё настоящим открытием:

«Я газетчик и никогда раньше не была в студии – ни на телевидении, ни на радио. Поэтому мне понравилось и запомнилось абсолютно всё. Кроме того, формат соревнования действительно очень здорово мотивирует».

Медиакубок приурочен к 21-му сезону Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», который проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Организатор – Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (ИК МАСС).