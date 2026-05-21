Рост популярности накопительных счетов отмечен в Новосибирске

ВТБ отмечает возросшую популярность накопительных счетов среди жителей Новосибирска. Согласно сообщению пресс-службы банка, на фоне снижения ключевой ставки вкладчики начали активнее прибегать к более гибким финансовым инструментам. Общая сумма средств, размещенных на накопительных счетах в Новосибирской области, с начала текущего года увеличилась на 13%, достигнув показателя в 44,6 миллиарда рублей.

За последний год ключевая ставка Центрального Банка России снизилась с пиковых значений в 21% до 14,5% к маю 2026 года. Согласно данным мониторинга Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны, привлекающих наибольший объем средств физических лиц, к началу мая составила 13,06%. При этом некоторые банки предлагают по накопительным счетам более высокую доходность.

Управляющий ВТБ в Новосибирской области Андрей Беднарский отметил, что начала года наблюдается значительный рост интереса к накопительным счетам. В апреле жители Новосибирска открыли на 37% больше таких счетов по сравнению с январем. По его словам, этот продукт функционирует подобно электронному кошельку, но зачастую обеспечивает доходность выше, чем традиционные депозиты, благодаря капитализации процентов. Средняя сумма на накопительных счетах выросла с 155 тысяч рублей в январе до 174 тысяч рублей в апреле. Можно сказать, что этот инструмент сейчас переживает период возрождения.

В банке прогнозируют, что тенденция перевода средств на накопительные счета продолжится и усилится во второй половине 2026 года, что связано с ожидаемым дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики.