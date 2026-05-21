Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Финансы

Рост популярности накопительных счетов отмечен в Новосибирске

Дата:

Общая сумма средств, размещенных на накопительных счетах в регионе, с начала текущего года увеличилась на 13%, достигнув показателя в 44,6 млрд рублей

ВТБ отмечает возросшую популярность накопительных счетов среди жителей Новосибирска. Согласно сообщению пресс-службы банка, на фоне снижения ключевой ставки вкладчики начали активнее прибегать к более гибким финансовым инструментам. Общая сумма средств, размещенных на накопительных счетах в Новосибирской области, с начала текущего года увеличилась на 13%, достигнув показателя в 44,6 миллиарда рублей.

За последний год ключевая ставка Центрального Банка России снизилась с пиковых значений в 21% до 14,5% к маю 2026 года. Согласно данным мониторинга Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны, привлекающих наибольший объем средств физических лиц, к началу мая составила 13,06%. При этом некоторые банки предлагают по накопительным счетам более высокую доходность.

Управляющий ВТБ в Новосибирской области Андрей Беднарский отметил, что начала года наблюдается значительный рост интереса к накопительным счетам. В апреле жители Новосибирска открыли на 37% больше таких счетов по сравнению с январем. По его словам, этот продукт функционирует подобно электронному кошельку, но зачастую обеспечивает доходность выше, чем традиционные депозиты, благодаря капитализации процентов. Средняя сумма на накопительных счетах выросла с 155 тысяч рублей в январе до 174 тысяч рублей в апреле. Можно сказать, что этот инструмент сейчас переживает период возрождения.

В банке прогнозируют, что тенденция перевода средств на накопительные счета продолжится и усилится во второй половине 2026 года, что связано с ожидаемым дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики.

Фото: magnific.com/Автор: freepik 

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финасы накопительные счета ВТБ банки

672
0
0
Предыдущая статья
Новосибирцы отказываются от коротких курсов в онлайне
Следующая статья
Жителей поселка Гавриловский предупредили о возможном подтоплении

Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

Автор: Юлия Данилова

В первом квартале 2026 года в интернет-приемную Банка России поступило около 68 тысяч заявлений об исключении сведений из базы данных. При этом среди них есть заявления от клиентов банков, которые столкнулись с какими-либо ограничительными мерами по другим основаниям, но не разобравшись в ситуации, написали заявление об исключении сведений из базы. Хотя по факту информация о них в базе данных отсутствовала. Об этом на брифинге в Новосибирске корреспонденту Infopro54 сообщил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Он также пояснил, как пополняется база данных регулятора.

— Просто попасть в базу невозможно. За каждым таким случаем стоит информация, полученная от кредитной организации либо от Министерства внутренних дел, куда обратился потерпевший, который лишился своих денег, — отметил эксперт.

Читать полностью

Тренд на персонифицированные атаки: мошенники собирают информацию о будущей жертве во всех источниках

Автор: Юлия Данилова

Трендом, который сформировался в последнее время в сфере финансового мошенничества, являются персонифицированные атаки на потенциальную жертву. Раньше более распространенными были «холодные обзвоны». Об этом на брифинге в Новосибирске рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

— Готовясь к атаке, мошенник собирает предварительную информацию о конкретном лице, для того чтобы с использованием так называемых крючков и уловок, подсадить его на управляемое воздействие. Это могут быть сведения о номерах машин, о кличках домашних животных, о близких\знакомых, об учителях, репетиторах и так далее. Ключевая задача состоит в создании истории, чтобы человек поверил в то, что с ним разговаривает лицо, которое обладает о нём той информацией, которая не может быть в публичном доступе, — пояснил эксперт.

Читать полностью

117 млн рублей потратили новосибирцы на посещение мероприятий по Пушкинской карте

Молодые люди в Новосибирской области, в возрасте от 14 до 22 лет, потратили 117 миллионов рублей из государственной субсидии, предназначенной для культурных мероприятий. Они приобретали билеты в кино, театры, музеи, выставки и участвовали в мастер-классах, сообщили в ВТБ.

С начала текущего года в регионе было выпущено 162 тысячи Пушкинских карт. Наиболее активно этот инструмент используют подростки от 15 до 18 лет, составляя 57% от общего числа держателей карт. Больше всего средств, 48,7 миллиона, было потрачено на покупку билетов в кино.

Читать полностью

В новосибирский санаторий «Речкуновский» планируют вложить 7,9 миллиарда рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В министерстве экономического развития Новосибирской области перечислили ключевые инвестиционные проекты в сфере туризма, которые реализуются в области или планируются к реализации в краткосрочной перспективе.

Один из названных проектов — курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский». По нему актуализирована сумма инвестиций и озвучены сроки сдачи объекта.

Читать полностью

Крупный банк сменил руководителя в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области сменился руководитель банка ВТБ. Новым управляющим стал Андрей Беднарский. Он будет отвечать за укрепление связей с крупными предприятиями, повышение эффективности работы отделений и улучшение качества обслуживания клиентов.

В банке уточнили, что прежний управляющий Сергей Никулин покинул организацию для дальнейшей работы вне структуры группы ВТБ. Руководство банка выразило признательность за достигнутые им ключевые показатели в Новосибирской области.

Читать полностью

Молодой сибиряк занял второе место в конкурсе «Цифровой марафон»

Завершился конкурс по цифровым навыкам «Цифровой марафон». Он помог всем участникам — от новичков до профи — оценить и повысить уровень цифровой грамотности, освоить навыки в области искусственного интеллекта, алгоритмического мышления и программирования. 60 сильнейших участников вышли в финал, девять из них стали победителями — по трое в категориях «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт».

В число победителей вошёл новосибирец Александр Головня, занявший второе место в категории «Эксперты». Всего в «Цифровом марафоне — 2026» приняло участие 124 000 человек из всех регионов России разных возрастов, представителей самых разных профессий и отраслей. Среди участников — специалисты ИТ-сферы, инженеры, педагоги, экономисты, врачи, специалисты из сферы промышленности, строительства и архитектуры, а также шахтёр, кочегар и кузнец.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Общество Право&Порядок Финансы

Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

Общество

Команда-победитель Медиакубка «Сибирь.ПРО» получила кубок

Общество

Жителей поселка Гавриловский предупредили о возможном подтоплении

Финансы

Рост популярности накопительных счетов отмечен в Новосибирске

Бизнес Общество

Новосибирцы отказываются от коротких курсов в онлайне

Бизнес

В Новосибирске прошёл День предпринимательства

Бизнес Технологии

Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ в России

Общество

Крячковскую школу-памятник в Новосибирске будут ремонтировать до конца 2027 года

Власть

Студентов из Новосибирской области научили сеять хлеб

Общество Право&Порядок Финансы

Тренд на персонифицированные атаки: мошенники собирают информацию о будущей жертве во всех источниках

Власть Туризм

Мэр Новосибирска назвал доход от туристического налога

Власть Недвижимость Общество

Жители Новосибирской области узаконили по амнистии более 6 тысяч гаражей

Общество

Новосибирским школьникам и родителям ограничили доступ к электронным дневникам

Власть Общество

Более 900 участков изымут у собственников для «Южного транзита» в Новосибирске

Бизнес Экономика

Сибирские производители чая и кофе заработали 1,9 млрд рублей

Бизнес Власть Общество

Новосибирские предприниматели просят государство больше не снижать порог НДС

Бизнес Недвижимость

Фонд развития территорий продает недострои под Новосибирском

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности