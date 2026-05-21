На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

В Новосибирске ищут подрядчика на выполнение работ по завершению «Строительства комплекса объектов системы водоснабжения в Татарске». Стартовая цена контракта составляет 309 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до ноября 2026 года.

Напомним, создание этого объекта в 2022 году начинала компания ООО «СпецТрансСтрой» и срыв его реализации стал одной из причин по которой подрядчик ушел в банкротство.

Проект «Строительство комплекса объектов системы водоснабжения в г. Татарске Татарского района Новосибирской области» был включен в региональную программу по повышению качества питьевого водоснабжения на период с 2019 по 2024 годы. На 2023 год на создание объекта было предусмотрено почти 560 млн рублей из федерального бюджета и 23 млн из регионального, на 2024 год — 106 млн и 4,4 млн соответственно.

Первые торги прошли в марте 2022 года. Тогда на строительство проекта было заложено 855 млн рублей. Победителем стало ООО «СпецТрансСтрой». (В 2020-2021 годах 25% акций компании принадлежали муниципальному предприятию «Метро МиР». — Ред.)

В 2024 году сообщалось, что в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов в трех районах области, которые реализуются в рамках программы «Чистая вода» в Новосибирской области, регион должен вернуть в федеральный бюджет 81,5 млн рублей. В списке оказался объект водоснабжения в Татарске.

Судя по документам суда, в декабре 2023 года объект должен был быть готов на 65%, но на тот момент суд не увидел этому подтверждения. По данным МинЖКХ, на август 2024 готовность объекта составляла 69,4%.

В январе 2025 года счета и имущество «СпецТрансСтроя» были арестованы.

В начале февраля 2025 года стоимость контракта указывалась 987 млн рублей. В середине февраля он был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика — Администрации Татарского муниципального округа. В документах закупки отмечается, что с апреля 2022 года по декабрь 2024 подрядчик выполнил работы на 581,8 млн рублей, фактически ему было оплачено 781,3 млн рублей.

В декабре 2025 дело, возбужденное в отношении экс-директора «СпецТрансСтрой», а также сотрудников ООО «НПО Акватех, ушло в суд Новосибирска. По версии следствия, с 2022 по 2024 годы предприниматели в рамках муниципального контракта по строительству комплекса объектов водоочистки в Татарске заключили договор субподряда на поставку и установку технологического и насосного оборудования для водопроводно-очистных сооружений по заведомо завышенной цене. В итоге из бюджета было похищено более 88 млн рублей. Через сделки с фиктивными лицами эти средства были легализованы.

В январе 2026 года в ответ на запрос общественника Евгения Митрофанова, МинЖКХ Новосибирской области сообщал, что строительство комплекса объектов системы водоснабжения в Татарске завершено на 80,9%.

— На объекте также необходима корректировка проектно-сметной документации и поиск нового подрядчика. Запуск намечен на октябрь 2026 года. На эти цели заложено в бюджете региона 220 млн руб, в том числе почти 10 млн на корректировку ПСД, — поясняли в МинЖКХ.

Ранее редакция сообщала о том, что чиновник МинЖКХ Новосибирской области арестован за срыв нацпроекта «Чистая вода». В 2024 году Центральный районный суд Новосибирска признал заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова виновным в срыве реализации в регионе проекта «Чистая вода». Он был оштрафован.