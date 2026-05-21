В Новосибирской области обсуждают сохранение исторической памяти

Сибирский регион стал первой площадкой для проведения стратсессии по вопросам внедрения федерального закона о сохранении памяти жертв геноцида советского народа в период 1941–1945 гг

Специалисты из всех субъектов Сибирского федерального округа в течение двух дней будут рассматривать вопросы законодательного регулирования сохранения памяти, а также практические шаги по поиску судеб и локаций захоронений граждан, пострадавших от геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Организатором встречи выступил Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ. В ходе стратегической сессии полпред президента в СФО Анатолий Серышев заявил, что данная структура находится в авангарде работы за обеспечение объективного освещения истории.

Этот выбор обусловлен высокой активностью сибирских территорий в реализации ключевых инициатив Центра, отметил полпред.

Глава региона Андрей Травников подчеркнул, что план совместных мероприятий с Центром на текущий год уже утверждён. В прошлом году область принимала III патриотический форум «Сибирь – территория мужества». Травников отметил, что для Новосибирской области крайне важно и почётно обсуждать нормы закона, вступившего в силу 1 января 2026 года, именно здесь.

Любая работа, касающаяся патриотизма и истории, по его словам, требует серьезной научной и методической базы. Партнерство с Национальным центром приоритетно. Сегодня обсуждается обширный и сложный закон. Здесь присутствуют моральные задачи — разделить боль потомков; исторические — осветить факты зверств; и юридические аспекты.

По сути, это продолжение Нюрнбергского трибунала, который многие наследники нацистов пытаются предать забвению, заявил Андрей Травников.

Руководитель Национального центра Елена Малышева подчеркнула, что внедрение закона требует масштабных коммуникационных и стратегических усилий.

Для Новосибирской области, бывшей тыловым регионом, тема имеет свою специфику.

Но мы опираемся на единое историческое пространство, видя в сохранении памяти о геноциде важнейший приоритет, связанный с вызовами современности. Это охватывает науку, просвещение и межрегиональное взаимодействие. Все дальнейшие шаги мы обсудим с представителями округа, отметила Малышева.

Она добавила, что выбор площадки обусловлен наличием соглашения о сотрудничестве и плодотворного опыта совместной работы.

Ключевая цель сессии — выработка единых подходов к применению ФЗ по всей стране и создание универсальных механизмов с учетом региональных особенностей.

Эксперты обсудят комплекс мер по установлению судеб жертв, формированию списков и поиску неизвестных захоронений.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске ищут подрядчика на выполнение работ по завершению «Строительства комплекса объектов системы водоснабжения в Татарске». Стартовая цена контракта составляет 309 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до ноября 2026 года.

Напомним, создание этого объекта в 2022 году начинала компания ООО «СпецТрансСтрой» и срыв его реализации стал одной из причин по которой подрядчик ушел в банкротство.

Студентов из Новосибирской области научили сеять хлеб

В правительстве региона огромное значение придают профориентации молодежи, так как это ключевой этап в формировании карьерного пути молодого специалиста. А также стремимся создать все необходимые условия, чтобы юноши и девушки могли сделать взвешенный выбор будущей профессии, учитывая актуальные потребности рынка труда нашего региона, подчеркнула начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

Ежегодно более 40 тысяч жителей Новосибирской области участвуют в различных мероприятиях, направленных на выбор профессии. Особый акцент делается на молодом поколении, включая школьников и студентов. Основная цель – популяризировать те профессии и специальности, которые пользуются спросом на местных предприятиях.

Мэр Новосибирска назвал доход от туристического налога

За 2025 год доходы от туристического налога в бюджет Новосибирска превысили 100 млн рублей, а за первый квартал 2026 года поступления составили 25 млн рублей, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

— Полученные средства, в первую очередь, направляем на развитие инфраструктуры: благоустройство пешеходных маршрутов и общественных пространств – чтобы город становился комфортнее и для жителей, и для тех, кто к нам приезжает, — рассказал мэр.

Жители Новосибирской области узаконили по амнистии более 6 тысяч гаражей

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России одобрило в первом чтении законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру кадастрового учета и регистрации прав на объекты гаражного назначения и землю под ними.

В Управлении Росреестра по Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 пояснили, что законопроект предлагает продлить действие «гаражной амнистии» на 5 лет — до 1 сентября 2031 года. При этом никаких новых упрощений в части предоставления земельных участков документом не предусмотрено.

Более 900 участков изымут у собственников для «Южного транзита» в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Утвержден проект планировки территории правобережной части обхода «Южный транзит», который пройдет от дороги Р-254 «Иркутск» до Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь. Соответствующий документ подписал министр строительства региона Дмитрий Богомолов. Также согласован проект межевания территории по которой будет проходить «Южный транзит» и установлены «красные линии» земельных участков, которые будут вовлекаться в создание объекта. В общей сложности речь идет о 362 га.

Транзит будет пересекать три реки, 19 автомобильных и две железные дороги.  В его состав входят 3 транспортные развязки:

Новосибирские предприниматели просят государство больше не снижать порог НДС

Автор: Юлия Данилова

Предпринимательское сообщество в лице «ОПОРЫ РОССИИ» направило в правительство Российской Федерации, в Государственную Думу и Совет Федерации предложение больше не снижать порог налогообложения по НДС. Об этом в рамках пленарного заседания, посвященного Дню российского предпринимательства, заявил председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов.

— Мы бы хотели попросить государство остановиться на 20 млн рублях. Нас уже серьезно «обндсили», но как вы знаете, у правительства есть план опустить планку взимания НДС до 10 млн. На наш взгляд, тогда это коснется каждого микробизнеса. К чему это приведет — комментировать не буду, не хочется рисовать апокалипсические сцены. НДС — сложный налог для начислений и уплаты, а микробизнес даже не имеет возможности содержать бухгалтера. Обязывать его этим заниматься — неоптимально, — добавил Салов.

