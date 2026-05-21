В Новосибирской области обсуждают сохранение исторической памяти

Специалисты из всех субъектов Сибирского федерального округа в течение двух дней будут рассматривать вопросы законодательного регулирования сохранения памяти, а также практические шаги по поиску судеб и локаций захоронений граждан, пострадавших от геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Организатором встречи выступил Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ. В ходе стратегической сессии полпред президента в СФО Анатолий Серышев заявил, что данная структура находится в авангарде работы за обеспечение объективного освещения истории.

Сибирский регион стал первой площадкой для проведения стратсессии по вопросам внедрения федерального закона о сохранении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Этот выбор обусловлен высокой активностью сибирских территорий в реализации ключевых инициатив Центра, отметил полпред.

Глава региона Андрей Травников подчеркнул, что план совместных мероприятий с Центром на текущий год уже утверждён. В прошлом году область принимала III патриотический форум «Сибирь – территория мужества». Травников отметил, что для Новосибирской области крайне важно и почётно обсуждать нормы закона, вступившего в силу 1 января 2026 года, именно здесь.

Любая работа, касающаяся патриотизма и истории, по его словам, требует серьезной научной и методической базы. Партнерство с Национальным центром приоритетно. Сегодня обсуждается обширный и сложный закон. Здесь присутствуют моральные задачи — разделить боль потомков; исторические — осветить факты зверств; и юридические аспекты.

По сути, это продолжение Нюрнбергского трибунала, который многие наследники нацистов пытаются предать забвению, заявил Андрей Травников.

Руководитель Национального центра Елена Малышева подчеркнула, что внедрение закона требует масштабных коммуникационных и стратегических усилий.

Для Новосибирской области, бывшей тыловым регионом, тема имеет свою специфику.

Но мы опираемся на единое историческое пространство, видя в сохранении памяти о геноциде важнейший приоритет, связанный с вызовами современности. Это охватывает науку, просвещение и межрегиональное взаимодействие. Все дальнейшие шаги мы обсудим с представителями округа, отметила Малышева.

Она добавила, что выбор площадки обусловлен наличием соглашения о сотрудничестве и плодотворного опыта совместной работы.

Ключевая цель сессии — выработка единых подходов к применению ФЗ по всей стране и создание универсальных механизмов с учетом региональных особенностей.

Эксперты обсудят комплекс мер по установлению судеб жертв, формированию списков и поиску неизвестных захоронений.