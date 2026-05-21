Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ в России

Компании объединяют усилия для развития экосистемы импортонезависимых продуктов и создания высокотехнологичных решений, направленных на развертывание систем искусственного интеллекта (AI) внутри корпоративного контура крупнейших российских заказчиков.

Ключевым направлением партнерства станет разработка совместного стека решений на базе программного обеспечения KeyStack и инфраструктурных мощностей Beeline Cloud. Эта коллаборация призвана помочь крупному бизнесу перейти от стадии экспериментов с ИИ к полноценной промышленной эксплуатации. Совместное решение обеспечит безопасное развертывание AI в закрытом контуре, позволит оперативно создавать инфраструктуру для инференс-нагрузок и масштабировать частные AI-среды. Особое внимание будет уделено внедрению AI-платформ для работы с внутренними знаниями компании и интеграции интеллектуальных ассистентов в реальные бизнес-сценарии заказчиков.

«Сотрудничество с ITKey позволяет нам предложить рынку зрелую инфраструктуру для AI-контуров, которая отвечает самым жестким требованиям безопасности и подходит для объектов КИИ. Мы видим огромный потенциал в этом сегменте и уверены в том, что промышленный ИИ станет фундаментом устойчивости крупнейших российских компаний», — прокомментировал генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов.

Новый технологический стек ориентирован на компании, которым требуется полный контроль над своими данными, независимость от зарубежных платформ и предсказуемая стоимость эксплуатации AI-нагрузок. Важной частью партнерства станет совместная работа над совместимостью программных решений и образовательные инициативы.