Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Технологии

Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ в России

Дата:

В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и компания ITKey заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве

Компании объединяют усилия для развития экосистемы импортонезависимых продуктов и создания высокотехнологичных решений, направленных на развертывание систем искусственного интеллекта (AI) внутри корпоративного контура крупнейших российских заказчиков.

Ключевым направлением партнерства станет разработка совместного стека решений на базе программного обеспечения KeyStack и инфраструктурных мощностей Beeline Cloud. Эта коллаборация призвана помочь крупному бизнесу перейти от стадии экспериментов с ИИ к полноценной промышленной эксплуатации. Совместное решение обеспечит безопасное развертывание AI в закрытом контуре, позволит оперативно создавать инфраструктуру для инференс-нагрузок и масштабировать частные AI-среды. Особое внимание будет уделено внедрению AI-платформ для работы с внутренними знаниями компании и интеграции интеллектуальных ассистентов в реальные бизнес-сценарии заказчиков.

«Сотрудничество с ITKey позволяет нам предложить рынку зрелую инфраструктуру для AI-контуров, которая отвечает самым жестким требованиям безопасности и подходит для объектов КИИ. Мы видим огромный потенциал в этом сегменте и уверены в том, что промышленный ИИ станет фундаментом устойчивости крупнейших российских компаний», — прокомментировал генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов.

Новый технологический стек ориентирован на компании, которым требуется полный контроль над своими данными, независимость от зарубежных платформ и предсказуемая стоимость эксплуатации AI-нагрузок. Важной частью партнерства станет совместная работа над совместимостью программных решений и образовательные инициативы.

«Мы создаем единую точку входа для компаний, которым необходима устойчивая и защищенная ИТ-среда с возможностью развертывания AI как on-premise, так и в частном облаке. Мы планируем подписать детальную дорожную карту развития, чтобы максимально оперативно предоставить клиентам доступ к новым возможностям совместного стека, сделав ИИ полноценной частью их корпоративной инфраструктуры», — добавил директор по продажам и маркетингу Beeline Cloud Анатолий Бибиков.

«Для нас это партнерство — важный шаг в развитии отечественной инфраструктуры для промышленного ИИ. KeyStack уже используется крупнейшими российскими компаниями для построения защищенных частных облаков, и совместно с Beeline Cloud мы сможем предложить заказчикам надежную платформу для развертывания AI-сервисов внутри корпоративного периметра. Такой подход позволяет компаниям сохранять контроль над данными, соблюдать требования безопасности и быстрее переходить от пилотных проектов к реальной эксплуатации ИИ в бизнес-процессах», — отметил Андрей Ковалёв, генеральный директор ITKey.

Фото: magnific.com/Автор: DC Studio

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : ИИ Билайн AI-платформа

794
0
0
Предыдущая статья
Крячковскую школу-памятник в Новосибирске будут ремонтировать до конца 2027 года
Следующая статья
В Новосибирске прошёл День предпринимательства

На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске ищут подрядчика на выполнение работ по завершению «Строительства комплекса объектов системы водоснабжения в Татарске». Стартовая цена контракта составляет 309 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до ноября 2026 года.

Напомним, создание этого объекта в 2022 году начинала компания ООО «СпецТрансСтрой» и срыв его реализации стал одной из причин по которой подрядчик ушел в банкротство.

Читать полностью

Новосибирцы отказываются от коротких курсов в онлайне

Автор: Юлия Данилова

Эксперты отмечают заметный сдвиг в сегменте онлайн-обучения: аудитория всё чаще отказывается от коротких прикладных курсов в пользу длительных программ и второго высшего образования. Люди хотят чувствовать себя увереннее, они ищут карьерной безопасности в условиях нестабильной экономики и быстро меняющихся требований рынка. Об этом редакции Infopro54 сообщила начальник организационно-технического отдела Института открытого дистанционного образования Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Екатерина Лаврова.

По ее словам, ещё несколько лет назад короткие курсы были на пике популярности: за недели или месяцы можно было освоить навык и сразу применить его. Особенно популярно это было в IT, маркетинге, дизайне. Однако со временем проявились ограничения: материал подаётся предельно сжато, шаблонными инструкциями, не хватает теории и понимания взаимосвязей. В итоге полученные навыки было сложно адаптировать к нетипичным задачам.

Читать полностью

В Новосибирске прошёл День предпринимательства

20 мая в Новосибирске прошел День предпринимательства.

Мероприятие было организовано Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» и администрацией города Новосибирска. Финансовую поддержку оказал Альфа-Банк, а информационное освещение обеспечили порталы InfoPro54.ru и «Континент Сибирь».

Читать полностью

Мэр Новосибирска назвал доход от туристического налога

За 2025 год доходы от туристического налога в бюджет Новосибирска превысили 100 млн рублей, а за первый квартал 2026 года поступления составили 25 млн рублей, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

— Полученные средства, в первую очередь, направляем на развитие инфраструктуры: благоустройство пешеходных маршрутов и общественных пространств – чтобы город становился комфортнее и для жителей, и для тех, кто к нам приезжает, — рассказал мэр.

Читать полностью

Жители Новосибирской области узаконили по амнистии более 6 тысяч гаражей

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России одобрило в первом чтении законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру кадастрового учета и регистрации прав на объекты гаражного назначения и землю под ними.

В Управлении Росреестра по Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 пояснили, что законопроект предлагает продлить действие «гаражной амнистии» на 5 лет — до 1 сентября 2031 года. При этом никаких новых упрощений в части предоставления земельных участков документом не предусмотрено.

Читать полностью

Сибирские производители чая и кофе заработали 1,9 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе по чистой прибыли от производства чая и кофе в 2025 году. По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, компании региона заработали 41,2 млн рублей чистой прибыли — это на 30,8% больше, чем годом ранее.

Всего предприятия СФО, работающие в этом сегменте, получили за прошлый год 1,9 млрд рублей выручки. Чистая прибыль отрасли в округе составила 108,6 млн рублей.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

На достройку объектов водоснабжения в Татарске выделили более 300 млн рублей

Общество Право&Порядок Финансы

Несколько тысяч россиян, попавших в реестр дропперов, вернули деньги до суда

Общество

Команда-победитель Медиакубка «Сибирь.ПРО» получила кубок

Общество

Жителей поселка Гавриловский предупредили о возможном подтоплении

Финансы

Рост популярности накопительных счетов отмечен в Новосибирске

Бизнес Общество

Новосибирцы отказываются от коротких курсов в онлайне

Бизнес

В Новосибирске прошёл День предпринимательства

Бизнес Технологии

Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ в России

Общество

Крячковскую школу-памятник в Новосибирске будут ремонтировать до конца 2027 года

Власть

Студентов из Новосибирской области научили сеять хлеб

Общество Право&Порядок Финансы

Тренд на персонифицированные атаки: мошенники собирают информацию о будущей жертве во всех источниках

Власть Туризм

Мэр Новосибирска назвал доход от туристического налога

Власть Недвижимость Общество

Жители Новосибирской области узаконили по амнистии более 6 тысяч гаражей

Общество

Новосибирским школьникам и родителям ограничили доступ к электронным дневникам

Власть Общество

Более 900 участков изымут у собственников для «Южного транзита» в Новосибирске

Бизнес Экономика

Сибирские производители чая и кофе заработали 1,9 млрд рублей

Бизнес Власть Общество

Новосибирские предприниматели просят государство больше не снижать порог НДС

Бизнес Недвижимость

Фонд развития территорий продает недострои под Новосибирском

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности