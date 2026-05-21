Студентов из Новосибирской области научили сеять хлеб

В правительстве региона огромное значение придают профориентации молодежи, так как это ключевой этап в формировании карьерного пути молодого специалиста. А также стремимся создать все необходимые условия, чтобы юноши и девушки могли сделать взвешенный выбор будущей профессии, учитывая актуальные потребности рынка труда нашего региона, подчеркнула начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

Ежегодно более 40 тысяч жителей Новосибирской области участвуют в различных мероприятиях, направленных на выбор профессии. Особый акцент делается на молодом поколении, включая школьников и студентов. Основная цель – популяризировать те профессии и специальности, которые пользуются спросом на местных предприятиях.

С января по май 2026 года службы занятости Новосибирской области организовали свыше 450 профориентационных событий, включающих как онлайн-тестирование, так и очные индивидуальные и групповые консультации по вопросам планирования карьеры. В них приняли участие свыше 2500 человек.

Одним из показательных примеров успешной профориентационной работы стал выезд студентов Искитимского профессионального училища на предприятие АО «Степное». Будущие трактористы смогли наблюдать за работой специалистов непосредственно во время посевной, ознакомиться с производственными циклами и побеседовать с действующими работниками. Этот профориентационный тур стал вторым для этого сельхозпредприятия; после предыдущей экскурсии осенью 2025 года, посвященной уборочной кампании, трое студентов решили связать свою трудовую деятельность именно с «Степным».

Работа по профессиональной ориентации продолжает активно вестись при тесном сотрудничестве центров занятости, учебных заведений и потенциальных работодателей, что способствует эффективному обеспечению региональной экономики необходимыми кадрами.