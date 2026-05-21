В Новосибирск на фестиваль «Новая книга» съехались 70 издательств

Автор: Мария Гарифуллина

По продолжительности этот книжный фестиваль претендует на рекорд

В Новосибирске 21 мая стартовал фестиваль «Новая книга». Это уже одиннадцатый по счёту фестиваль. Участие в нём принимают 70 издательств. Как таковых тематических рамок нет: от детской литературы до научной.

В этот раз фестиваль решили провести на площадке «Гастрокорта». Организаторы называют её «дружелюбным пространством», но отмечают при этом, что площадей для размещения участников постоянно не хватает.

— Нам никогда не хватает площадей. Я бы с удовольствием захватил бы всё. Здесь представлены книги семидесяти с лишним издательств, многие из них работают с нами уже много лет. Фестиваль предполагает достаточно широкий ассортимент книг, который обновляется практически каждый день. Утренний набор книг может отличаться от вечернего. Во-первых, покупают, а во-вторых, привозят и привозят. Фестиваль продлится 12 дней. До этого был фестиваль в Екатеринбурге, который длился 11 дней, это был рекорд. А теперь 12 — думаю, что это предел, больше уже не нужно, — рассказал Infopro54 директор Ассоциации книжных фестивалей проекта «Читающая Россия», организатор фестиваля Михаил Фаустов.

Отвечая на вопрос о выборе крытой площадки, Михаил Фаустов пояснил, что от идеи проводить фестиваль на улице пришлось отказаться по финансовым причинам.

— При отсутствии финансирования со стороны местных властей проводить фестиваль на улице — это, в общем, провальная затея. Здесь мы все затраты на проведение фестиваля в основном отбиваем за счёт того, что продаём книжки. Насколько продали, столько народу и привезли. В общем, такая примерно арифметика. И она работает, — объяснил организатор.

Организатор также рассказал о ценах на книги. По его словам, на фестивале стараются держать цены на уровне маркетплейсов, хотя отследить все колебания невозможно.

— У нас есть очень сложная система ценообразования. Мы стараемся по мере сил, насколько это возможно, держать цены на уровне маркетплейса. Но отследить ценовую политику маркетплейсов тоже невозможно: сегодня книжка стоит полторы тысячи, а завтра 800 рублей, а послезавтра опять полторы тысячи. Понятно, что разброс цен большой, есть и достаточно дорогие издания, но могу сказать: здесь самая дешёвая книжка стоит 50 рублей, — пояснил Михаил Фаустов.

С 2026 года фестиваль «Новая книга» решено проводить два раза в год: весной — в центре Новосибирска, осенью — в Академгородке. В прошлом году фестиваль проводился трижды, но, по мнению организаторов, это перебор. Осенний фестиваль, возможно, сдвинут по времени: вместо середины ноября он может пройти в начале декабря, чтобы попасть в рождественский трафик, но это решение пока не принято. «Новая книга» проводится с 2016 года и является одним из крупнейших региональных мероприятий подобного формата. В общей сложности в Новосибирске ежегодно проводится 5–6 книжных фестивалей.

