В Новосибирске увеличивается число случаев РС-вирусной инфекции

В Новосибирске и еще 36 российских городах в феврале 2026 года отмечен рост заболеваемости респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией (РС-инфекцией). По данным еженедельного мониторинга НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, на седьмой неделе 2026 года частота выявления РС-вируса достигла максимального значения за весь эпидсезон, составив 2,5% от числа обследованных больных. Это самый высокий показатель с 40-й недели 2025 года.

Наиболее уязвимы перед инфекцией оказались дети раннего возраста. Среди малышей до двух лет вирус подтвердился в 9% случаев, среди дошкольников 3–6 лет — в 4,9%. Реже РС-вирус выявляют у школьников и взрослых — 2% и 0,8% соответственно.

— Выявить РС-вирусную инфекцию можно не только лабораторными методами. Клиническая картина заболевания имеет свои особенности, которые дают врачу возможность понять, с каким вирусом он имеет дело. У многих заболевших РС-вирусная инфекция проявляется специфическим навязчивым кашлем. Температура может быть высокой, но не всегда. Чаще вирус поражает нижние дыхательные пути, вызывая бронхиты и бронхиолиты. Контагиозность инфекции высокая: болеть могут все возрастные группы, но тяжелее всего инфекцию переносят малыши до трех лет. У них поражается бронхолегочная система. У взрослых заболевание чаще протекает легче, иногда без температуры, при этом локализация симптомов может различаться даже у членов одной семьи, — рассказала Infopro54 педиатр Елена Щербицкая.

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) — это вирус, который поражает дыхательные пути, вызывая воспаление вплоть до бронхиолита и пневмонии. Он получил свое название из-за способности вызывать слияние инфицированных клеток в многоядерные образования — синцитии. РСВ очень заразен и передается воздушно-капельным и контактным путями. Для большинства здоровых людей инфекция протекает как обычная простуда, но для младенцев, особенно первых месяцев жизни, недоношенных детей, а также пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями она представляет серьезную опасность. Подъем заболеваемости, как правило, регистрируется в осенне-зимний период. Считается, что почти все дети переносят инфекцию к 2–4 годам, однако стойкий иммунитет не формируется, поэтому возможно повторное заражение в течение жизни.

Во многих странах людей вакцинируют против РСВ. В России проводится пассивная иммунизация для детей из групп риска препаратом паливизумаб. Это не вакцина в классическом понимании (не стимулирует выработку собственных антител), а готовые моноклональные антитела, которые вводятся ребенку для защиты от тяжелого течения инфекции. В Москве с 2025 года действует программа внесезонной иммунопрофилактики РСВ-инфекции для детей с высоким риском. Препарат распределяется за счет бюджета и средств ОМС. К группам риска относятся недоношенные дети (рожденные на сроке до 35 недель), дети до 2 лет с бронхолегочной дисплазией и дети с гемодинамически значимыми врожденными пороками сердца.

Что касается активной вакцины (препарата, который вводят для выработки собственного иммунитета), то в России она пока не зарегистрирована. НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева разрабатывает такую вакцину для лиц старше 60 лет, она прошла две фазы клинических исследований.

Ранее редакция рассказывала, что региональный Минздрав призвал отменить массовые мероприятия в Новосибирской области из-за ожидаемого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.