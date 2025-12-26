Новосибирцы сообщают о проблемах со слухом и ЖКТ после гонконгского гриппа

В Новосибирской области регистрируют осложнения после перенесенного гриппа. Переболевшие делятся своими историями в личных беседах и на тематических форумах. Судя по этим рассказам, последствия гриппа, сейчас циркулирующего в регионе, разнообразны. Практикующие врачи это подтверждают. Infopro54 приводит несколько типичных историй текущего эпидемического сезона.

Одним из распространенных последствий гриппа являются воспалительные заболевания ЛОР-органов, в том числе отиты и синуситы.

— Мы болеем гриппом всей семьей: двое взрослых и двое детей. Острый период с температурой, ознобом, слабостью длился около 5–6 дней. Температура у взрослых держалась дольше, чем у детей. Диагноз «грипп» был поставлен младшему сыну, остальным сказали тесты не делать, потому что и так все ясно. Где-то на пятый день болезни у меня снизился слух. Выраженной боли в ушах не было, но был дискомфорт и зуд. Врач после осмотра сказала, что это двусторонний отит, и скорее всего это отит вирусный. Сейчас жду результатов анализа крови, если он покажет бактериальную картину, врач выпишет антибиотики. Похожие симптомы сейчас у мужа. И знакомые, которые тоже болели гриппом в декабре, говорят, что был отит и проблемы со слухом, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Полина Самойлова.

Еще одно частое последствие заражения гриппом, о котором рассказывают жители Новосибирска, — проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. Чаще всего речь идет о диарее.

— У дочери-подростка после недели температуры и слабости начались проблемы с ЖКТ, довольно сильная диарея. На лекарства это списать не получится, потому что кроме жаропонижающих ничего не принимали. Врач сказал, что грипп может приводить к таким последствиям. Самое главное было не допустить обезвоживания, мы с этим справились. Сейчас вроде все стало лучше, но у дочери практически нет аппетита, ест только некоторые продукты, — говорит жительница Новосибирска Ксения.

Похожих историй в Новосибирске довольно много. В некоторых случаях расстройство пищеварения начинается с первых дней болезни, и тогда врачи используют выражение «кишечный грипп». В других случаях — как в описываемом примере, когда проблемы отмечаются уже после окончания лихорадки.

— Грипп может проявляться по-разному. Проявления со стороны желудочно-кишечного тракта — диарея, тошнота, рвота — чаще бывают у детей. Но и взрослых это тоже может коснуться. В этом сезоне мы видим этому подтверждения. В большинстве случаев болезнь длится около недели и не приводит к серьезным осложнениям. Но иногда все не заканчивается быстро и пациенту требуется медицинская помощь. Поэтому хочется напомнить о важности вакцинации против гриппа, — рассказала Infopro54 педиатр Елена Щербицкая.

Напомним, подъем заболеваемости гриппом начался в этом году раньше обычного. Пик еще не достигнут.

