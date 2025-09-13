Новосибирцам не придётся согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду

Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект, который обязывает собственников жилья брать письменное согласие у соседей на сдачу своих квартир в аренду. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента в апреле 2025 года.

— Установление обязанности получения согласия существенно ограничит права собственников жилых помещений в многоквартирном доме на владение, пользование и распоряжение принадлежащими им жилыми помещениями, что противоречит части 2 статьи 30 Жилищного кодекса РФ и пунктам 1 и 2 статьи 209 Гражданского кодекса РФ, — говорится в официальном отзыве.

Кроме этого, получении согласия предполагает предоставление полных паспортных данных и реквизитов, однако не гарантирует защиты персональных данных. Также были указаны и другие недостатки законопроекта.

Напомним, законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле 2025 года. Его авторы рассчитывали, что инициатива будет стимулировать собственников оформлять договоры аренды и поможет вывести рынок арендного жилья из серой зоны.

Эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха отмечала, что подобная инициатива может значительно сократить объем посуточной аренды, так как заручиться поддержкой соседей на практике будет нелегко. К тому же пока непонятно, каким образом государство будет осуществлять контроль за выполнением инициативы.

По данным сервиса Яндекс Аренда, медианная ставка съемного жилья по всем типам комнатности в Новосибирске по итогам августа 2025 года составила 35 тысяч рублей, что выше июльской на 0,5%. Медианная стоимость долгосрочной аренды студий в городе находилась на уровне 29 тысяч рублей, однокомнатных квартир — 33 тысячи рублей, двухкомнатных — 40 тысяч рублей, трехкомнатных — 50 тысяч рублей.

