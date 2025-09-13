В районах Новосибирской области голосуют активнее, чем в городе

По состоянию на 15.00 часов 13 сентября явка в Новосибирской области составила 17,35%, проголосовали 379304 избирателя, сообщил облизбирком. Такова статистика на выборах депутатов регионального парламента.

Первое место по количеству избирателей, пришедших на выборы, по-прежнему занимает округ №14. Это Искитимский и Черепановский районы, а также Маслянинский муниципальный округ — 36,11%, 18344 человек.

На втором месте округ №13: Искитимский, Сузунский, Черепановский районы — 33,99%, 17325 человек. По сравнению с итогами первого дня голосования, активность избирателей в округе повысилась.

На третьем месте округ №1: Чановский, Купинский, Кыштовский, Северный, Венгеровский районы — 32,88%, 16541 человек.

Худший результат по явке на округе №29: Ленинский район Новосибирска — 9,3%, 5817 человек. По итогам первого дня в аутсайдерах был округ №37 — Советский район Новосибирска и Новосибирский район.

Впрочем, округ №37 снова находится в списке отстающих по активности — второе место с конца: 9,91% избирателей пришли на выборы или 5723 человека.

Явка на выборы в горсовет Новосибирска на 15.00 13 сентября составила 11.81%. Проголосовали 145751 избирателей.

Самый высокий результат на округе №17 — Калининский район: 22,36%, 4905 человек.

На втором месте округ №1 — Дзержинский район: 17,10%, 4227 человек.

На третьем месте округ №3, также Дзержинский район: 15,36%, 3852 человек.

В аутсайдерах снова округ №45 в Советском районе: 8,22%, 1922 человека.

Напомним, избирательные участки в регионе будут работать еще 13 и 14 сентября с 8.00 до 20.00 часов.

В Новосибирской области проходят выборы депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва, выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва, а также ещё 344 избирательные кампании по формированию представительных органов власти в муниципалитетах.

Всего в Новосибирской области по данным Областной избирательной комиссии зарегистрировано 2 185 368 избирателей.

Ранее редакция сообщала о том, что жители региона определяют команду власти на пять лет.