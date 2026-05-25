Город будущего: новосибирские архитекторы смогут предложить новый дизайн вышек для связи

Новую концепцию планируют реализовать в 2027 году в Москве

МТС совместно с архитектурным клубом A-House в рамках конкурса фестиваля A-Fest предложит архитектурным бюро спроектировать новый дизайн опор базовых станций, который должен изменить их восприятие в городской среде. Концепцию победителя планируется реализовать в 2027 году в Москве и далее масштабировать на другие города при соблюдении всех технических требований и условий согласования.

Сегодня вышки базовых станций — привычный элемент современного города, без них невозможна повседневная жизнь людей, работа транспорта, городской и цифровой инфраструктуры. При этом оборудование связи иногда устанавливается без учета окружающей среды и архитектуры. Эта инициатива направлена на поиск и реализацию такого решения, которое сочетало бы не только функциональность, технологичность и возможность запуска сетей 5G, но и гармонично бы встроилось в городской ландшафт.

Для достижения этой цели, компания и архитектурный клуб запускают творческий конкурс, нацеленный на создание нового облика опор базовых станций. Его итоги будут представлены публике осенью 2026 года на специальной выставке.

Алексей Кулаков, вице-президент МТС по маркетингу и клиентскому опыту, подчеркнул, что технологии связи играют ключевую роль в развитии функциональной городской среды, и их значение будет лишь увеличиваться по мере цифровизации, внедрения роботизированных систем и развития автономного транспорта. Основная цель — найти инновационные формы и архитектурные решения для объектов связи, чтобы представить, как будет выглядеть город будущего с точки зрения функциональности и эстетики.

Фото: magnific.com/Автор:Benzoix 

Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ в России

Компании объединяют усилия для развития экосистемы импортонезависимых продуктов и создания высокотехнологичных решений, направленных на развертывание систем искусственного интеллекта (AI) внутри корпоративного контура крупнейших российских заказчиков.

Ключевым направлением партнерства станет разработка совместного стека решений на базе программного обеспечения KeyStack и инфраструктурных мощностей Beeline Cloud. Эта коллаборация призвана помочь крупному бизнесу перейти от стадии экспериментов с ИИ к полноценной промышленной эксплуатации. Совместное решение обеспечит безопасное развертывание AI в закрытом контуре, позволит оперативно создавать инфраструктуру для инференс-нагрузок и масштабировать частные AI-среды. Особое внимание будет уделено внедрению AI-платформ для работы с внутренними знаниями компании и интеграции интеллектуальных ассистентов в реальные бизнес-сценарии заказчиков.

Читать полностью

Новосибирский проект по поиску пропавших детей наращивает компетенции

Автор: Юлия Данилова

Проект по поиску пропавших детей, который реализуется в Новосибирской области, получил две награды на форуме ЦИПР Digital, который проходит в Нижнем Новгороде. Его реализует NtechLab — технологическая компания «Ростеха».

В 2025 году с помощью ИИ-видеоаналитики компании удалось найти более 120 детей, а за три года технологии помогли правоохранителям региона обнаружить свыше 5000 человек, включая разыскиваемых преступников, пропавших граждан и пожилых людей.

Читать полностью

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Российский рынок облачных услуг вступает в новый этап развития. Если еще несколько лет назад облака воспринимались преимущественно как инструмент оптимизации затрат, то сегодня они становятся основой цифровой устойчивости бизнеса и государства. По прогнозу сервис-провайдера M1Cloud, к 2028 году объем российского облачного рынка превысит 450 млрд рублей.

Одновременно меняется и сама модель потребления облачных сервисов. Компании все чаще рассматривают облака не как отдельную ИТ-услугу, а как платформу для построения интеллектуальных, суверенных и экосистемных решений. На фоне усиления регуляторных требований, развития искусственного интеллекта и роста распределенной инфраструктуры облачный рынок будет трансформироваться сразу по нескольким направлениям.

Читать полностью

Вендинговые аппараты вместо обувщиков: китайские предприниматели научили ИИ подбирать обувь

По соседству с вендинговыми аппаратами, выдающими шоколадки и снеки, в торговых центрах Китая стали появляться аналогичные устройства, с помощью которых посетители могут подобрать для себя обувь, идеально подходящую под стопу. Об этом на своей страничке в соцсетях рассказал независимый эксперт по инновациям в ритейле, футуролог, идеолог концепции «Магазин 4:0» Борис Агатов.

— Конечно, это уже космос. Делают ее не совсем в вендинговом аппарате, а только заказ принимают в нем, но модель для бизнеса весьма любопытная, — уточняет эксперт.

Читать полностью

Энергетики в четыре раза увеличат парк роботов в городах Сибири

Автор: Юлия Данилова

К 2028 году «Сибирская генерирующая компания» планирует создать подразделение, которое будет управлять роботизированными комплексами.

— На сегодняшний день у нас есть уже три робота. Два куплено для работы в Новосибирске, один — в Красноярске. Третий робот в этом году приедет в Новосибирск. Часть диагностики в статусе подрядчика проводит завод-производитель роботизированных комплексов, — сообщил директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

Читать полностью

Увлечение гаджетами грозит новосибирцам «цифровой деменцией»

К 30 годам каждый пятый любитель посидеть в телефоне рискует заработать «цифровую деменцию» и болезни сердца, констатирует доцент кафедры информационных систем и цифрового образования Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Ступина.

— Среднестатистический россиянин проводит в телефоне от 4 до 6 часов в день — и это, не считая работы за компьютером. Мы давно привыкли к тому, что гаджеты «съедают» время. Но новые исследования нейробиологов и кардиологов доказывают: экранное время — это не просто пустая трата часов, это прямое повреждение организма. Точно так же, как курение или гиподинамия, — отмечает эксперт.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

