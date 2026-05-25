Город будущего: новосибирские архитекторы смогут предложить новый дизайн вышек для связи

МТС совместно с архитектурным клубом A-House в рамках конкурса фестиваля A-Fest предложит архитектурным бюро спроектировать новый дизайн опор базовых станций, который должен изменить их восприятие в городской среде. Концепцию победителя планируется реализовать в 2027 году в Москве и далее масштабировать на другие города при соблюдении всех технических требований и условий согласования.

Сегодня вышки базовых станций — привычный элемент современного города, без них невозможна повседневная жизнь людей, работа транспорта, городской и цифровой инфраструктуры. При этом оборудование связи иногда устанавливается без учета окружающей среды и архитектуры. Эта инициатива направлена на поиск и реализацию такого решения, которое сочетало бы не только функциональность, технологичность и возможность запуска сетей 5G, но и гармонично бы встроилось в городской ландшафт.

Для достижения этой цели, компания и архитектурный клуб запускают творческий конкурс, нацеленный на создание нового облика опор базовых станций. Его итоги будут представлены публике осенью 2026 года на специальной выставке.

Алексей Кулаков, вице-президент МТС по маркетингу и клиентскому опыту, подчеркнул, что технологии связи играют ключевую роль в развитии функциональной городской среды, и их значение будет лишь увеличиваться по мере цифровизации, внедрения роботизированных систем и развития автономного транспорта. Основная цель — найти инновационные формы и архитектурные решения для объектов связи, чтобы представить, как будет выглядеть город будущего с точки зрения функциональности и эстетики.

16+