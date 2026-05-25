В «Патриот НСК» опровергли информацию о продаже объекта в Новосибирске

В АО «УК «ПЛП» отсутствует информация о намерениях продажи земельного участка и производственно-логистического комплекса резидента ООО «Патриот НСК». Об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в пресс-службе «Корпорации развития Новосибирской области».

— По имеющейся информации планы по реализации инвестпроекта на площадке ПЛП остаются в силе, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Андрей Захарченко, генеральный директор ООО «Патриот НСК» также подтвердил, что компания сохраняет статус резидента Промышленно-логистического парка Новосибирской области и продолжает реализацию проекта, адаптируя стратегию к текущим рыночным условиям.

— В данный момент мы прорабатываем поэтапный ввод объекта, начиная с первой очереди. Это обеспечит гибкое управление инвестициями и графиком строительных работ. Год назад, оценивая экономические риски, мы рассматривали альтернативные варианты финансирования, включая продажу складских мощностей первой очереди для поддержки всего производственного цикла. Однако сейчас ситуация стабилизировалась, и мы движемся дальше в рамках утвержденного проекта, — добавил Захарченко.

Напомним, в середине мая сразу на нескольких сайтах по купле\продаже готового бизнеса появилось сообщение о прoдаже земельного учaстка площадью 237 тыс кв метров и производственно-логистического комплекса площадью 35.8 тысяч кв метров в сельсовете «Толмачевский». Как отмечается в объявлении, объект находится на территории Промышленно-логистического парка (ПЛП). Судя по кадастровому номеру, участок принадлежит ООО «Патриот НСК».

Стоит отметить, что на сайтах по продаже коммерческой недвижимости, на 25 мая объявление по-прежнему размещено. К примеру, на одной из площадок оно появилось 30 апреля 2026 года и на сегодняшний день насчитывает 980 просмотров.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству в регионе производственно-логистического комплекса на территории ПЛП было подписано в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Новосибирской области, ООО «Патриот НСК», Корпорацией «Стройбизнесгруппа» и Агентством инвестиционного развития НСО.

Проект реализует компания «Патриот НСК», которая входит ГК «Патриот», занимается производством садовой, силовой техники и электроинструментов. В Новосибирской области компания планировала создать крупный производственно-логистический комплекс с общим объёмом инвестиций порядка 10 млрд рублей и 1000 новых рабочих мест. Предприятие было намерено наладить выпуск садовой и силовой техники с высокой степенью локализации производства. Собственник ГК «Патриот» Дмитрий Мартемьянов заявлял, что для компании это — новый этап развития, постепенно будет осуществлён перенос их производственных линий из Китая в Россию, на территорию ПЛП Новосибирской области.

Запуск производственно-логистического комплекса ожидался в 2026 году. Инвестор планировал построить комплекс площадью 100 тысяч кв. метров с объёмом хранения до 150 тыс. паллетомест. К 2027 году компания намеревалась выйти на проектную мощность.

По данным сервиса Контур.Фокус, выручка ООО «Патриот НСК» в 2025 году составила 1,8 млрд рублей (+129%), чистая прибыль — 239 млн рублей (103,7 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вырос спрос на покупку строительного бизнеса. У инвесторов также хорошим спросом пользуются IT-компании и ПВЗ.