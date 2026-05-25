В «Патриот НСК» опровергли информацию о продаже объекта в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Компания готовится к вводу первой очереди проекта, расположенного на территории Промышленно-логистического парка

В АО «УК «ПЛП» отсутствует информация о намерениях продажи земельного участка и производственно-логистического комплекса резидента ООО «Патриот НСК». Об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в пресс-службе «Корпорации развития Новосибирской области».

— По имеющейся информации планы по реализации инвестпроекта на площадке ПЛП остаются в силе, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Андрей Захарченко, генеральный директор ООО «Патриот НСК» также подтвердил, что компания сохраняет статус резидента Промышленно-логистического парка Новосибирской области и продолжает реализацию проекта, адаптируя стратегию к текущим рыночным условиям.

— В данный момент мы прорабатываем поэтапный ввод объекта, начиная с первой очереди. Это обеспечит гибкое управление инвестициями и графиком строительных работ. Год назад, оценивая экономические риски, мы рассматривали альтернативные варианты финансирования, включая продажу складских мощностей первой очереди для поддержки всего производственного цикла. Однако сейчас ситуация стабилизировалась, и мы движемся дальше в рамках утвержденного проекта, — добавил Захарченко.

Напомним, в середине мая сразу на нескольких сайтах по купле\продаже готового бизнеса появилось сообщение о прoдаже земельного учaстка площадью 237 тыс кв метров и производственно-логистического комплекса площадью 35.8 тысяч кв метров в сельсовете «Толмачевский». Как отмечается в объявлении, объект находится на территории Промышленно-логистического парка (ПЛП). Судя по кадастровому номеру, участок принадлежит ООО «Патриот НСК».

Стоит отметить, что на сайтах по продаже коммерческой недвижимости, на 25 мая объявление по-прежнему размещено. К примеру, на одной из площадок оно появилось 30 апреля 2026 года и на сегодняшний день насчитывает 980 просмотров.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству в регионе производственно-логистического комплекса на территории ПЛП было подписано в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Новосибирской области, ООО «Патриот НСК», Корпорацией «Стройбизнесгруппа» и Агентством инвестиционного развития НСО.

Проект реализует компания «Патриот НСК», которая входит ГК «Патриот», занимается производством садовой, силовой техники и электроинструментов. В Новосибирской области компания планировала создать крупный производственно-логистический комплекс с общим объёмом инвестиций порядка 10 млрд рублей и 1000 новых рабочих мест. Предприятие было намерено наладить выпуск садовой и силовой техники с высокой степенью локализации производства. Собственник ГК «Патриот» Дмитрий Мартемьянов заявлял, что для компании это — новый этап развития, постепенно будет осуществлён перенос их производственных линий из Китая в Россию, на территорию ПЛП Новосибирской области.

Запуск производственно-логистического комплекса ожидался в 2026 году. Инвестор планировал построить комплекс площадью 100 тысяч кв. метров с объёмом хранения до 150 тыс. паллетомест. К 2027 году компания намеревалась выйти на проектную мощность.

По данным сервиса Контур.Фокус, выручка ООО «Патриот НСК» в 2025 году составила 1,8 млрд рублей (+129%), чистая прибыль — 239 млн рублей (103,7 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вырос спрос на покупку строительного бизнеса. У инвесторов также хорошим спросом пользуются IT-компании и ПВЗ. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Новосибирская ТЭЦ нарастит выпуск золы-уноса на треть

На Новосибирской ТЭЦ-5 ввели в эксплуатацию модернизированную систему отбора и отгрузки золы-уноса с новым силосом — хранилищем для продукта сгорания угля. Инвестиции в проект составили 290 млн рублей. Как сообщили в СГК-Новосибирск, обновление позволило упростить логистику и ускорить отгрузку золы предприятиям стройиндустрии.

Сейчас отбор золы ведётся с электрофильтров двух котлов, до конца октября к ним добавятся ещё четыре. Главное преимущество новой системы — возможность накапливать золу и отгружать её потребителям ровно тогда, когда возникает спрос.

В Новосибирске выставили на продажу доходный дом купчихи Дудихиной

Автор: Мария Гарифуллина

Власти Новосибирской области объявили аукцион по продаже объекта культурного наследия — «Доходного дома» на улице Чаплыгина, 53. Историческое здание, построенное в 1910-х годах и принадлежавшее купчихе Евлалии Дудихиной, уйдёт с молотка 23 июня 2026 года.

Департамент имущества и земельных отношений региона выставил лот на электронную площадку «РТС-тендер». Общая площадь трёхэтажного кирпичного строения, являющегося памятником архитектуры регионального значения, составляет 569,4 квадратных метра. Сегодня помещения используются как административное здание. Стартовая цена — 76,5 миллиона рублей. Шаг аукциона – 3,8 миллиона рублей.

Налог на квартиры в строящихся домах пересматривают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В мэрии Новосибирска решили внести корректировки в налогообложение имущества физических лиц. Эта работа ведется для приведения нормативно-правовой базы города в соответствии с 425-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2026 года.

— Для находящегося в собственности физических лиц объекта незавершенного строительства с проектируемым назначением — многоквартирный дом, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн рублей, вводится исключение из предельной налоговой ставки в размере 2,5%. С 2026 года такие объекты облагаются налогом на имущество по пониженной ставке, — пояснял начальник департамента финансов мэрии Александр Веселков на заседании комиссии горсовета по бюджету.

Новосибирский девелопер приступил к освоению участка в 1,3 га на левом берегу

Автор: Оксана Мочалова

В конце мая 2026 года группа компаний SKY GROUP начала осваивать участок на левом берегу Новосибирска в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Первым объектом под снос стал трёхэтажный дом на улице Тихвинской, 11. Здание признано аварийным, его жилые помещения — как частные, так и муниципальные — подлежат освобождению. По данным застройщика, общая площадь квартир в доме составляет 34,85 тыс. кв. метров.

Участок под проект находится в границах улиц Степной и Тихвинской. Площадь территории — 1,3 гектара. Взамен старого фонда застройщик планирует возвести многоквартирный жилой комплекс, благоустроить придомовую территорию, высадить крупномерные деревья вдоль двух улиц, а также реконструировать и построить новые объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Уровень самообеспечения куриным яйцом в Сибири достиг 130%

Автор: Оксана Мочалова

Сибирский федеральный округ сохранил за собой третье место по производству куриных яиц. Такие данные в исследовании за первый квартал 2026 года привели аналитики центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). За три месяца в округе выпущено 1,488 млрд штук.

Первое место занимает Приволжский федеральный округ с показателем 3,173 млрд штук, второе — Центральный (2,623 млрд). Сибирь уверенно удерживает позицию в тройке, опережая, например, Южный (1,46 млрд) и Уральский (1,113 млрд) округа. Уровень самообеспеченности СФО яйцом колеблется от 126% до 131% — это самый высокий показатель в стране. При этом исторически регион поднимался и на первую строчку: в 2022 году Сибирь обошла многолетнего лидера — Приволжский округ.

В рейтинг крупнейших владельцев земель РФ вошли компании, работающие в Сибири

Автор: Юлия Данилова

Крупнейшими агрохолдингами-владельцами земель, работающими в Сибири, по состоянию на май 2026 года стали ГК «ЭкоНива» (находится на 6 месте в России, 648 тысяч га по стране), «Сибагро» (12 место, 419 тысяч), «Черкизово» (13 место, 367 тысяч), «Доминант» (14, 350 тысяч), «КДВ Агрохолдинг» (14, 336 тысяч), «АЕОН Агро» + ГК «Азот» (18, 276 тысяч), ГК «Янта» (33, 197 тысяч), ГК «Саянмолоко» (42, 150 тысяч), АО «Нива» (45, 138 тысяч) и «Алтайская Продовольственная Компания» (48, 133 тысячи). Об этом говорится в докладе, посвященном четырнадцатому ежегодному рейтингу крупнейших владельцев сельхозземель РФ, который подготовила компания BEFL.

Среди компаний, которые за год увеличили свой земельный банк, — «АЕОН Агро» + ГК«Азот» (+36 тыс. га) и «Доминант» (+30 тыс. га).

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

