В Новосибирске выставили на продажу доходный дом купчихи Дудихиной

Власти Новосибирской области объявили аукцион по продаже объекта культурного наследия — «Доходного дома» на улице Чаплыгина, 53. Историческое здание, построенное в 1910-х годах и принадлежавшее купчихе Евлалии Дудихиной, уйдёт с молотка 23 июня 2026 года.

Департамент имущества и земельных отношений региона выставил лот на электронную площадку «РТС-тендер». Общая площадь трёхэтажного кирпичного строения, являющегося памятником архитектуры регионального значения, составляет 569,4 квадратных метра. Сегодня помещения используются как административное здание. Стартовая цена — 76,5 миллиона рублей. Шаг аукциона – 3,8 миллиона рублей.

Дом расположен в историческом центре города, на бывшей Асинкритовской улице, и главным южным фасадом выходит на красную линию застройки. С западной стороны к нему вплотную примыкает многоэтажная постройка более позднего периода. Согласно охранным документам, здание представляет собой типичный образец доходного дома начала XX века: в его облике заметны переработанные под неоштукатуренную кирпичную кладку элементы классицизма и эклектики.

С именем бывшей владелицы — купчихи Евлалии Дудихиной — связано немало городских легенд. Однако, как отмечают историки, реальный облик хозяйки, скорее всего, отличался от того образа, который сегодня рисуют экскурсоводы. Достоверно неизвестно, проживала ли она в этих стенах сама или использовала недвижимость исключительно для сдачи помещений в аренду. Доподлинно установлено лишь то, что дом на Асинкритовской записан за ней как за собственницей.

Будущему владельцу придётся помнить об особом статусе лота: здание включено в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ, что накладывает строгие обязательства по его сохранению.

