Налог на квартиры в строящихся домах пересматривают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Вопрос вынесен на согласование майской сессии горсовета

В мэрии Новосибирска решили внести корректировки в налогообложение имущества физических лиц. Эта работа ведется для приведения нормативно-правовой базы города в соответствии с 425-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2026 года.

— Для находящегося в собственности физических лиц объекта незавершенного строительства с проектируемым назначением — многоквартирный дом, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн рублей, вводится исключение из предельной налоговой ставки в размере 2,5%. С 2026 года такие объекты облагаются налогом на имущество по пониженной ставке, — пояснял начальник департамента финансов мэрии Александр Веселков на заседании комиссии горсовета по бюджету.

По его словам, в Новосибирске собственники таких объектов будут уплачивать налог по ставке 0,1%, по аналогии с жилой недвижимостью. Вопрос вынесен на рассмотрение майской сессии горсовета, которая пройдет 27 мая. Если депутаты за него проголосуют, то решение вступит в силу на следующий день после его официального опубликования и будет применяться к отношениям, возникшим с 01.01.2026.

Напомним, по данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, сейчас в Новосибирске строится 79 тысяч квартир. Из них 24,4 тысячи находятся в проектах, где продажи еще не открыты.

В апреле Росреестр рекомендовал новосибирцам проверить площадь квартир. От количества квадратных метров зависят коммунальные платежи и налоги.

Ранее редакция сообщала о том, что владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги. С этим предложением региональные министерства финансов вышли на федеральный уровень. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

В Новосибирске выставили на продажу доходный дом купчихи Дудихиной

Автор: Мария Гарифуллина

Власти Новосибирской области объявили аукцион по продаже объекта культурного наследия — «Доходного дома» на улице Чаплыгина, 53. Историческое здание, построенное в 1910-х годах и принадлежавшее купчихе Евлалии Дудихиной, уйдёт с молотка 23 июня 2026 года.

Департамент имущества и земельных отношений региона выставил лот на электронную площадку «РТС-тендер». Общая площадь трёхэтажного кирпичного строения, являющегося памятником архитектуры регионального значения, составляет 569,4 квадратных метра. Сегодня помещения используются как административное здание. Стартовая цена — 76,5 миллиона рублей. Шаг аукциона – 3,8 миллиона рублей.

В «Патриот НСК» опровергли информацию о продаже объекта в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В АО «УК «ПЛП» отсутствует информация о намерениях продажи земельного участка и производственно-логистического комплекса резидента ООО «Патриот НСК». Об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в пресс-службе «Корпорации развития Новосибирской области».

— По имеющейся информации планы по реализации инвестпроекта на площадке ПЛП остаются в силе, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Новосибирский девелопер приступил к освоению участка в 1,3 га на левом берегу

Автор: Оксана Мочалова

В конце мая 2026 года группа компаний SKY GROUP начала осваивать участок на левом берегу Новосибирска в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Первым объектом под снос стал трёхэтажный дом на улице Тихвинской, 11. Здание признано аварийным, его жилые помещения — как частные, так и муниципальные — подлежат освобождению. По данным застройщика, общая площадь квартир в доме составляет 34,85 тыс. кв. метров.

Участок под проект находится в границах улиц Степной и Тихвинской. Площадь территории — 1,3 гектара. Взамен старого фонда застройщик планирует возвести многоквартирный жилой комплекс, благоустроить придомовую территорию, высадить крупномерные деревья вдоль двух улиц, а также реконструировать и построить новые объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Новосибирцев призвали отказаться от шаров на последнем звонке и выпускном

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области начинается пора последних звонков и выпускных вечеров в школах. В преддверии праздников выпускникам рекомендуют отказаться от одной из традиций — массового запуска воздушных шаров.

— За пятиминутную радость в виде летящего шарика приходится расплачиваться долгими годами их разложения, но еще хуже — они часто становятся причиной смерти животных, — отмечают в АО «Спецавтохозяйство» (САХ).

В Новосибирске производителям стали чаще предлагать «удешевители» продуктов

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске производители продуктов питания стали чаще получать рекламные предложения о добавках, заменителях натурального сырья, которые позволяют снизить себестоимость готовой продукции. Активизацию таких рассылок участники рынка связывают с общим ростом цен и расчётом на то, что так называемые «удешевители» будут пользоваться спросом.

Редакции Infopro54 о получении предложений об «удешевителях» рассказали производители кондитерских изделий и молочной продукции. Первым активно предлагают шоколад на заменителе какао‑масла — масле ши. Вторым — топлёный говяжий жир, который предлагается использовать в качестве аналога молочного жира.

«Партия пенсионеров» заменит депутата в парламенте Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Руководитель фракции «Партии пенсионеров» в Законодательном собрании Владимир Ворожцов сдаст мандат депутата на майской сессии регионального парламента. Этот вопрос внесен в повестку дня. Как сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ), Ворожцов планирует пойти на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года.

По данным издания, мандат пенсионеров будет передан гендиректору АО «Механический завод Искра» (входит в «Ростех») Сергею Кондратьеву. Он был в списке партийных кандидатов и финансировал кампанию «Партии пенсионеров» на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области в 2025 году.

