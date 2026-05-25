Налог на квартиры в строящихся домах пересматривают в Новосибирске

В мэрии Новосибирска решили внести корректировки в налогообложение имущества физических лиц. Эта работа ведется для приведения нормативно-правовой базы города в соответствии с 425-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2026 года.

— Для находящегося в собственности физических лиц объекта незавершенного строительства с проектируемым назначением — многоквартирный дом, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн рублей, вводится исключение из предельной налоговой ставки в размере 2,5%. С 2026 года такие объекты облагаются налогом на имущество по пониженной ставке, — пояснял начальник департамента финансов мэрии Александр Веселков на заседании комиссии горсовета по бюджету.

По его словам, в Новосибирске собственники таких объектов будут уплачивать налог по ставке 0,1%, по аналогии с жилой недвижимостью. Вопрос вынесен на рассмотрение майской сессии горсовета, которая пройдет 27 мая. Если депутаты за него проголосуют, то решение вступит в силу на следующий день после его официального опубликования и будет применяться к отношениям, возникшим с 01.01.2026.

Напомним, по данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, сейчас в Новосибирске строится 79 тысяч квартир. Из них 24,4 тысячи находятся в проектах, где продажи еще не открыты.

