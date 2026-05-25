«Всем всё равно стало»: архитекторы и жители оценили критику Калининского района певцом Митей Фоминым

Певец Митя Фомин на своей странице в запрещенной соцсети назвал состояние Калининского района Новосибирска критическим. Пост артиста, сопровождённый кадрами скоплений мусора и разбитых дорог, вызвал общественный резонанс. Корреспондент Infopro54 поговорил с профессиональными архитекторами и жителями, чтобы выяснить, так ли однозначна ситуация и в чём кроется главная беда территории.

Слова столичного гостя о том, что некогда один из самых красивых районов города превращается в разрушающуюся территорию, нашли отклик в профессиональной среде. Однако эксперты смотрят на проблему глубже бытовых неудобств. Кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая в беседе с редакцией отметила тотальное безразличие, которое стало нормой при принятии градостроительных решений.

— Самое главное, что всем никакого дела нет, всем всё равно стало. Такое безразличие у власти, просто полное безразличие к результатам своей деятельности и вообще к городу. И такое же безразличие образовалось к наследию, — говорит Анна Наволоцкая.

По её словам, это проявляется в том числе и в отношении к историческим кварталам и памятникам. Она привела в пример судьбу улицы Богдана Хмельницкого и некогда единого архитектурного ансамбля района. Уникальный градостроительный комплекс, спроектированный как «город-сад», сегодня, по мнению эксперта, планомерно уничтожается точечной застройкой и варварскими методами капремонта.

С этим частично согласна и председатель правления Союза архитекторов и дизайнеров, житель Калининского района Светлана Бакшеева, однако она дистанцируется от чистого «критиканства». Архитектор участвует в волонтёрском движении по контролю за покраской исторических фасадов.

— Я нахожусь в созидательной точке, не приветствую критиканства и стараюсь по мере сил изменить ситуацию к лучшему. Если сам ничего делать не будешь, то ничего и не будет, — поясняет Бакшеева.

При этом она признает, что у города колоссальные проблемы с инфраструктурой и самосознанием жителей, а уникальные преимущества Калининского района остаются непонятыми чиновниками.

— Улица Богдана Хмельницкого уникально запроектирована: квартальная сетка, большой променад с липовой аллеей, связи, по которым интересно ходить. Но, к сожалению, во власти ценности этого не понимают. Дороги разрушены, инфраструктура пешеходная просто угроблена, — подчеркнула Светлана Бакшеева.

По мнению архитекторов, проблема Калининского района не только в ямах и мусоре, замеченных гастролирующей знаменитостью. Это продолжение системной болезни: город теряет идентичность, в том числе из-за транзитного населения и отсутствия у властей комплексного подхода к сохранению среды. Пока же профессиональное сообщество вынуждено на волонтёрских началах делать работу, которая в других городах является прямой обязанностью профильных служб и ведомств.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске на продажу выставили доходный дом на улице Чаплыгина.