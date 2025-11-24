Студенты в Новосибирске ищут соседей для совместной аренды жилья

Более трети новосибирских студентов (36%) предпочитают формат коливинга (совместного проживания) при аренде квартир. Наиболее распространена эта практика среди студентов, которые обучаются на факультетах права и юриспруденции: половина из них (47%) снимает комнату или делит квартиру с друзьями. Совместное проживание также популярно среди студентов IT (13%), психологии, педагогики (13%), инженеров (7%) и тех, кто изучает гуманитарные науки (6%).

Лишь 28% обучающихся готовы жить отдельно и снимать квартиру. Среди них большинство (47%) — это студенты экономических и управленческих специальностей, а еще 46% — те, кто изучает информационные технологии. Оставшиеся 7% — это студенты психологического факультета и инженеры.

— Мы видим, что студенты технических и экономических направлений чаще выбирают отдельное жилье — это может быть связано как с финансовыми возможностями, так и с повышенными требованиями к тишине, концентрации и личному пространству. Согласно нашим данным, треть студентов отмечает именно эти факторы как ведущие для академической успеваемости. В то же время студенты юридических, психологических факультетов нередко склонны к коллаборации: почти каждый второй делит жилье с другими. Это может быть связано как с бюджетными ограничениями, так и с профессиональной спецификой — умением договариваться, выстраивать совместные правила и учитывать интересы других, — прокомментировали в пресс-службе девелопера Level Group.

Опрос выявил, что студенты из Новосибирска при выборе квартиры в первую очередь обращают внимание на цену (57,9%). Не менее важен удобный район: близость к вузу, центру города и хорошая транспортная доступность (26,3%). Также значимы наличие интернета и техническая оснащенность жилья (5,3%), возможность уединиться (5,3%) и благоприятная атмосфера района (5,3%).

Минувшим летом самые доступные цены на аренду жилья можно было найти в районе улицы Выборной, рядом с НГПУ. Здесь стоимость однокомнатной квартиры варьировалась от 18 000 до 33 000 рублей, а двухкомнатной — от 26 000 до 50 000 рублей.

Высокие цены на аренду жилья наблюдались в центральной части города, где расположены такие вузы, как НГМУ, НГУАДИ и НГУЭУ. Здесь аренда однокомнатной квартиры начиналась от 32 000 рублей, а двухкомнатной — от 45 000 рублей.

Средний уровень цен характерен для района «Горбольницы» и метро «Студенческая», что делает эти места привлекательными для студентов СГУПС и НГТУ.

При этом часть студентов живут в общежитиях. По данным на 2024 год, в вузах Новосибирска было следующее количество общежитий:

Новосибирский государственный университет — 10 общежитий.

Новосибирский государственный технический университет — 9 общежитий для студентов, 1 для аспирантов и молодых преподавателей, 1 совмещённое повышенной комфортности.

Новосибирский государственный педагогический университет — 4 общежития для студентов и аспирантов.

Новосибирский государственный университет экономики и управления — 1 общежитие на 403 человека.

Сибирский государственный университет путей сообщения — 3 общежития.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке аренды жилья в Новосибирске подскочили цены.